Участники беспорядков во Франции сожгли историческое здание мэрии Лиможа

Зачинщики беспорядков ворвались в здание и устроили поджог, несмотря на находившихся внутри людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на префектуру департамента Верхняя Вьенна.
«Мэрия Лиможа, являющаяся объектом наследия и символом для всех, была по большей части разрушена», – говорится в заявлении властей.
По словам префекта Мориса Барата, пожарные боролись с огнем всю ночь. Фасад и передняя историческая часть здания уничтожены, однако заднюю часть удалось спасти. На опубликованных кадрах видно обрушение объятой огнем колокольни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать участников беспорядков.
В субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию Лилля.