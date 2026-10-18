Премьер Франции решил созвать кризисный штаб после беспорядков

Премьер Франции Лекорню решил созвать кризисный штаб после беспорядков

Tекст: Дарья Григоренко

Глава правительства возглавит новое заседание штаба после дня беспорядков 17 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro.

Отмечается, что на встрече будут обсуждаться последствия событий в плане экономики, торговли, страхования, а также дальнейшие судебные меры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков.

В тот же день президент страны Эммануэль Макрон посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.

В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.