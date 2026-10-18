Макрон решил обратиться к нации на фоне беспорядков во Франции

Figaro: Макрон решил выступить с обращением к нации из-за массовых беспорядков

Tекст: Вера Басилая

Figaro сообщил, что решение о выступлении было принято в связи с массовыми волнениями, охватившими всю страну, передает РИА «Новости».

По информации издания, получившего данные от Елисейского дворца, трансляция начнется в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

СМИ пишут, что Макрон проведет совещание с участием ряда министров перед обращением к нации вечером в воскресенье в связи с беспорядками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидер французской партии «Патриоты» призвал Макрона уйти в отставку. Правоохранительные органы задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков. Сам Макрон пообещал наказать участников погромов.