  • Новость часаМакрон потребовал от правительства предотвратить новые беспорядки во Франции
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Франции
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    Эксперты объяснили начало новой кампании за референдум о независимости Шотландии
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    Байрактар: Турция надеется получить часть российского дизтоплива
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    18 октября 2026, 14:21 • Новости дня

    Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили востребованность сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+.

    Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудили приоритетные вопросы российско-саудовских отношений, сообщает МИД России.

    «Выражен взаимный настрой на дальнейшее поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров встретился в Бахрейне с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в заседании стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. В начале месяца страны ОПЕК+ договорились сохранить действующие объемы добычи нефти.

    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

    Комментарии (4)
    18 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на удары со стороны Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары планомерные и массированные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

    По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

    Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек.

    Количество пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

    Комментарии (34)
    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

    Комментарии (26)
    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

    Комментарии (6)
    18 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя

    В Иране заявили о планах испытать тяжелый истребитель в 2027 году

    В Иране анонсировали испытания собственного тяжелого истребителя
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги заявил, что в следующем году состоятся первые летные испытания тяжелого истребителя полностью иранского производства.

    Иранские военные планируют провести летные испытания нового самолета в 2027 году, пишет ТАСС.

    «Надеюсь, тяжелый истребитель Исламской Республики Иран поднимется в воздух в следующем году», – заявил Мехрдад Ахлаги.

    По словам главы ведомства, в текущем году самолет будет проходить наземные испытания, включающие руление и движение по земле. Министр подчеркнул, что истребитель полностью спроектирован и произведен на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    В прошлом месяце исламская республика направила в ICAO протест на ограничения США в сфере авиации.

    В сентябре президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о применении ядерного оружия против Ирана.

    Комментарии (6)
    18 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами

    МИД стран Персидского залива призвали объявить хуситов террористами

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива призвал международное сообщество признать йеменское движение «Ансар Алла» террористической организацией.

    Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) по итогам заседания в Бахрейне призвали прекратить любую поддержку движения «Ансар Аллах», передает РИА «Новости».

    Главы внешнеполитических ведомств решительно осудили атаки хуситов на Саудовскую Аравию. В итоговом заявлении подчеркивается, что удары по мусульманским святыням, аэропортам и нефтяным объектам привели к жертвам среди мирного населения.

    Министры также потребовали строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН об эмбарго на поставки оружия хуситам и прекращении нападений на суда в Красном море. При этом страны Персидского залива подтвердили поддержку территориальной целостности Йемена и выступили за политическое урегулирование конфликта путем диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

    Во вторник Дональд Трамп пригрозил йеменскому движению из-за ударов по Саудовской Аравии.

    В понедельник наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов.

    Комментарии (3)
    18 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо

    Вэнс: Без ВМС США в Ормузском проливе цены на бензин вырастут в три раза

    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что без присутствия американских военных в районе Ормузского пролива розничные цены на топливо увеличились бы в три раза.

    Вэнс назвал высокими цены на бензин в США, но отметил, что они были бы втрое больше без обеспечения прохода судов через Ормузский пролив американскими ВМС, передают «Вести».

    «Если мы просто все оставим и уйдем… то цены на энергоносители сильно возрастут», – заявил Вэнс.

    По его словам, для завершения конфликта с Ираном Вашингтон добивается двух целей. Первая заключается в получении от Тегерана обязательства не стремиться восстанавливать мощности по обогащению урана. Вторая цель состоит в недопущении мирового энергетического кризиса в случае, если США свернут свое присутствие в регионе.

    В субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке маршрута. В среду западные агентства сообщили об атаках Тегерана на суда в Ормузе для влияния на американские выборы.

    Комментарии (2)
    18 октября 2026, 01:09 • Новости дня
    Новак сообщил о росте числа стран, пожалевших об отказе от российского топлива

    Новак: Все больше стран сожалеют об отказе от газа и нефти из России

    Tекст: Антон Антонов

    Все больше политиков и государств признают ошибочным отказ от российского газа, нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    «Мы видим в последнее время, действительно, все больше и больше политиков, стран заявляют о том, что зря отказались от российского газа или от российской нефти, нефтепродуктов», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По словам Новака, в Москве фиксируют сохраняющийся и даже растущий интерес к российским энергоресурсам, передает РИА «Новости».

    Международный форум «Российская энергетическая неделя», на полях которого выступил Новак, проходил в Москве с 14 по 16 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт захотел продлить для Венгрии исключение из санкций Евросоюза против российской нефти.

    Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    При крушении саудовского вертолета погибли два человека

    Reuters: Ударный вертолет потерпел крушение в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В саудовской провинции Наджран из-за технической неисправности потерпел крушение легкий ударный вертолет AH-6i, погибли два члена экипажа, сообщил представитель арабской коалиции против хуситов генерал Турки аль-Малики.

    Вертолет разбился в районе, который находится в юрисдикции министерства национальной гвардии Саудовской Аравии, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что хуситы сбили саудовский вертолет Apache.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти

    Глава Минэнерго США заявил о сохранении всех санкций против российской нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не отменил ни одного ограничения в отношении поставок российской нефти.

    Министр подчеркнул, что американская администрация продолжает полностью придерживаться введенных ранее мер против энергоносителей из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    «Мы смягчили ноль санкций по российской нефти», – заявил Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    Венгрия захотела продлить исключение из ограничительных мер.

    В июне президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    У берегов ОАЭ обстреляли буксир

    UKMTO: У берегов ОАЭ неизвестные снаряды попали в буксир

    Tекст: Вера Басилая

    У берегов Объединенных Арабских Эмиратов буксир подвергся обстрелу, один человек получил легкие травмы, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Обстрел буксира произошел к северо-востоку от города Хор-Факкан в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Следовавший в южном направлении буксир сообщил о попадании в него двух неустановленных снарядов. В результате пострадал один человек, получивший легкие травмы. Судно получило повреждения, но продолжает следовать по своему маршруту.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились в Бахрейне

    Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Бахрейне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что переговоры проходят на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

    В сентябре министры встречались в Москве, обсуждая обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе эскалацию конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Глава саудовского МИД тогда заявил, что Эр-Рияд выступает за политическое решение проблем в регионе, но готов к самозащите. Сергей Лавров назвал атаки хуситов на гражданские объекты неприемлемыми.

    ССАГПЗ – региональная организация, включающая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Ее цель – расширение сотрудничества стран-членов и выработка общих позиций по ключевым проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бахрейн.

    Во вторник Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность России ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Лавров раскритиковал подход США к конфликту с Ираном

    Лавров назвал подход США к Ирану мешающим урегулированию

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подход Соединенных Штатов к конфликту с Ираном не способствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Российский министр принял участие в девятом раунде стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива в Манаме, передает РИА «Новости».

    На итоговой пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства напомнил слова президента США Дональда Трампа, что Вашингтон несколько раз «уничтожил все руководство Ирана».

    «Наверное, это не тот подход, который может помогать далеко расположенному региону искать те самые договоренности, о которых сейчас мой друг сказал – на основе взаимного уважения, на основе международного права», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Лавров заявил о балансировании Ближнего Востока на грани полноформатной войны.

    В пятницу генсек ОДКБ сообщил о переходе конфликта США и Ирана в хроническую стадию.

    Ирак потерял 60 млрд долларов из-за этого противостояния.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Россия и Кувейт договорились укрепить экономическое сотрудничество

    МИД: Россия и Кувейт договорились развивать торгово-экономические связи

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Кувейта Джаррах Джабир аль-Ахмед ас-Сабах подтвердили намерение укреплять взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

    В ходе переговоров дипломаты подчеркнули стремление Москвы и Эль-Кувейта к поддержанию интенсивного политического диалога. Стороны договорились планомерно углублять торгово-экономическое партнерство, а также активно расширять совместное культурно-гуманитарное взаимодействие, говорится на сайте МИД России.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась в столице Бахрейна Манаме. Мероприятие прошло на полях девятого министерского заседания Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о высокой ценности партнерства с арабскими странами Персидского залива.

    В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в министерском заседании.

    Комментарии (0)
    18 октября 2026, 17:57 • Новости дня
    Лавров назвал далекой цель создания Палестинского государства

    Лавров: Цель создания Палестинского государства сейчас представляется далекой

    Tекст: Дарья Григоренко

    На данном этапе цель создания Палестинского государства в согласованных ООН параметрах представляется далекой, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    «У всех вызывают глубокую озабоченность попытки вообще поставить крест на создании Палестинского государства. И мы, и наши партнеры по Совету сотрудничества категорически не согласны с таким подходом. На данном этапе, к сожалению, мы далеки от этой цели», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр добавил, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа спустя год все еще остается лишь на бумаге. По его словам, изложенные в нем параметры контроля в анклаве не соблюдаются, ситуация развивается противоположным образом.

    Стороны договорились в рамках дальнейших совместных действий в ООН продолжать добиваться справедливости для палестинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Лавров предупредил об угрозе срыва создания Палестинского государства.

    Весной глава МИД отметил ликвидацию намеков на создание государства на палестинских территориях.

    Комментарии (0)
    Главное
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с военными грузами
    Лидер французских правых Барделла потребовал отставки Макрона из-за погромов
    Россия и страны Персидского залива подготовили новые инвестпроекты
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Дрозденко сообщил о последствиях атаки БПЛА на Ленобласть
    Волейболистка Гамова вошла в Международный зал славы
    Вэнс оправдал присутствие ВМС США в Ормузском проливе угрозой роста цен на топливо