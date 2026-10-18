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    18 октября 2026, 14:16 • Новости дня

    МИД КНР: Вступление Черногории в ЕС не противоречит сотрудничеству с Пекином

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что стремление Черногории стать членом Европейского союза не противоречит дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества.

    «Китай с пониманием относится к усилиям Черногории по вступлению в ЕС и ее выбору в пользу интеграции в европейское пространство. Мы считаем, что этот процесс не противоречит углублению сотрудничества с КНР», – приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

    На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем дипломат выразил уверенность, что после присоединения к объединению Подгорица станет добрым другом Китая в Европе. По его словам, страна сможет сыграть уникальную роль в обеспечении стабильности в регионе и развитии европейско-китайских связей.

    Ван И добавил, что Пекин и Брюссель являются партнерами, а не соперниками. Он подчеркнул, что любые разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть полностью урегулированы посредством диалога и не должны влиять на общую картину отношений.

    В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сербские спецслужбы рекомендовали руководству страны отказаться от поездки в Черногорию.

    Специальная рабочая группа приступила к подготовке вступления республики в Евросоюз.

    16 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае

    Пекин пригласил пресс-секретаря Белого дома в Китай после критики туалетов

    Пекин ответил на критику пресс-секретаря Белого дома туалетов в Китае
    @ Samuel Corum/Pool/CNP, Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин пригласила нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию чаще приезжать в страну в ответ на ее высказывание об отсутствии там нормальных туалетов.

    Официальный представитель китайского дипломатического ведомства прокомментировала слова американской коллеги, что в азиатском государстве нет нормальных туалетов, передает РИА «Новости».

    «Приглашаем при возможности почаще посещать Китай», – заявила Мао Нин.

    Ранее Кэти Закария, которая некоторое время жила в Китае, рассказала в интервью, что по возвращении в Соединенные Штаты в 2013 году сомневалась в перспективах развития КНР из-за того, что «у них даже нормальных туалетов нет».

    Закария сменила на посту пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, покинувшую должность в августе ради семьи. Отмечается, что первый брифинг новой представительницы американской администрации во вторник продлился всего 14 минут, тогда как ее предшественница обычно выступала около 40 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу новый пресс-секретарь президента США заявила об отсутствии в Китае нормальных туалетов.

    Она заступила на свой пост через шесть дней после получения соответствующего предложения.

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    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США

    Каллас попросили прокомментировать переговоры ЕС с Россией и США

    Каллас закатила глаза при вопросе о переговорах ЕС с Россией и США
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас закатила глаза и тяжело вздохнула перед ответом на вопрос журналистов о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

    Перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе главу европейской дипломатии попросили прокомментировать перспективы диалога с Москвой и Вашингтоном по украинскому кризису. Услышав вопрос, она закатила глаза, выдержала паузу и глубоко вздохнула, передает РИА «Новости».

    «Это, конечно, сложный вопрос», – признала Каллас.

    Она вновь высказала мнение, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо оказать давление на Россию. При этом Москва ранее неоднократно подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой.

    В четверг саммит ЕС впервые отложил обсуждение темы на второй день встречи.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    18 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам

    Захарова посоветовала премьеру Латвии включить телевизор из-за слов о визах

    Захарова ответила премьеру Латвии на призыв не выдавать визы россиянам
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Латвии Андрису Кулбергсу включить телевизор в ответ на его призыв остановить выдачу туристических виз россиянам.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам якобы для предотвращения «гибридных угроз» в будущем, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на эти слова и порекомендовала главе латвийского правительства посмотреть, от кого реально исходит опасность.

    «Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян из-за виз.

    В четверг в МИД заявили, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС во всей красе.

    В среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

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    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

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    18 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    Лавров назвал клоунадой недовольство ЕС договором России и США по дизтопливу
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оценка Евросоюзом российско-американских договоренностей по дизельному топливу как предательства Украины не имеет отношения к энергетической безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Оценка Евросоюзом и Владимиром Зеленским договоренности России и США по дизельному топливу как предательства не имеет отношения к энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если в Евросоюзе считают, что это предательство Украины, а сам Зеленский заявляет, что вопрос об экспорте российского дизеля нужно решать с ним, потому что только он может дать разрешение – это уже не из области энергетической безопасности. Это из области самопиара и клоунады очередной. Лишь бы только кто-то не забыл, что ты существуешь и что ты попросил у них очередные десятки миллиардов накануне, а они до сих пор не ответили», – заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны Дональда Трампа.

    Американский лидер назвал позором удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    16 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    Лидеры ЕС поддержали Зеленского на фоне критики Трампа
    @ Yves Herman/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры обсуждают поддержку Киева перед зимним сезоном на фоне резкой критики украинских ударов по российским НПЗ со стороны президента США Дональда Трампа.

    Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о намерении консолидировать поддержку Украины и президента Владимира Зеленского, тогда как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Киев, назвав удары по российским нефтеперерабатывающим заводам позором, передает Reuters.

    «Мы должны готовиться к зиме», – заявил Зеленский по прибытии на саммит, добавив, что так называемый зимний пакет включает энергетику, ПВО и финансирование, а также потребности Украины до 2027 года.

    После объявления Зеленским об отказе Киева от неофициального моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина нанесла удар по российскому НПЗ к юго-востоку от Москвы, что Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал шагом, лишь повышающим мировые цены на нефть и «позором»; администрация США также рассматривает смягчение санкций против судов, перевозящих нефть из стран, включая Россию, пишет Bloomberg.

    По данным Зеленского, согласованный с европейскими партнерами план должен закрыть дефицит военных расходов Украины в размере 27 млрд долларов в этом году и позволить закупить дроны для боевых действий в начале 2027 года, однако министр финансов Сергей Марченко оценивает незакрытый бюджетный разрыв на следующий год в 32,6 млрд долларов, не считая поставок военной помощи союзниками; премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен признал нехватку новых финансовых обязательств, но выразил уверенность, что ряд стран вскоре объявит о дополнительной военной поддержке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским пообещала не отменять санкции против России. В тот же день президент США Дональд Трамп назвал удары Украины по российским НПЗ позором. В среду Владимир Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    16 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией

    Си Цзиньпин призвал «вырвать больные деревья» при борьбе с коррупцией

    Си Цзиньпин пообещал «вырвать больные деревья» ради борьбы с коррупцией
    @ XINHUA/Ding Haitao/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости вырвать с корнем или срубить все «больные деревья» в рамках бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

    Китайский лидер выступил с рядом резких предупреждений в адрес правящей Коммунистической партии в преддверии крупного партийного съезда, пишет South China Morning Post.

    Фрагменты январской речи главы государства на пятом пленуме Центральной комиссии по проверке дисциплины опубликовал ведущий партийный журнал «Цюши».

    «Борьба с коррупцией – это главная битва, которую мы не можем позволить себе проиграть и не должны проигрывать никогда. Мы не можем остановиться ни на мгновение или отступить хотя бы на полшага... [Мы должны] вырывать с корнем или рубить «больные деревья» там, где это необходимо», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МИД России допустили встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае. В августе председатель КНР сообщил о дальнейшем укреплении российско-китайских отношений. В июле он заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии.

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    16 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов

    Премьер Латвии Кулбергс призвал поддерживать Украину ради утреннего кофе

    Премьер Латвии Кулбергс призвал ЕС помогать Украине ради кофе и круассанов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз должен продолжать спонсировать Украину, если европейцы хотят пить кофе по утрам и есть круассаны, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

    Евросоюз должен продолжать финансировать Украину, если его жители хотят пить по утрам кофе и есть круассаны, сообщают «Вести».

    «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину», – заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс перед началом саммита ЕС.

    Политик пожаловался, что страны на восточном фланге НАТО, в том числе Латвия, вынуждены больше остальных инвестировать, занимать деньги и сталкиваться с самым большим дефицитом бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Нидерландов признал нехватку желающих увеличить поддержку Киева в ЕС.

    В четверг премьер Латвии призвал европейцев пить меньше пива ради помощи Украине.

    Ранее Евросоюз потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    Мерц: Cаммит ЕС не принял решений по Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры стран объединения не приняли никаких конкретных решений по Украине.

    Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что саммит ЕС не принял конкретных решений по Украине. По его словам, участники встречи на высшем уровне в Брюсселе обсудили текущую ситуацию, однако не достигли конкретных договоренностей, передает ТАСС.

    «Решений не было, но произошел обмен мнениями», – рассказал Мерц журналистам на пресс-конференции по итогам европейского саммита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидеры ЕС поддержали Владимира Зеленского на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.

    При этом накануне саммит Евросоюза впервые отложил обсуждение ситуации на Украине на второй день встречи.

    А в среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    17 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине

    Шредер: Европа стала вторым главным проигравшим в конфликте на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в конфликте, а разрыв энергетического сотрудничества с Россией привел к потере благосостояния европейских стран, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился с мнением, что Европа стала вторым после Украины главным проигравшим в текущем конфликте, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарское издание Weltwoche.

    В беседе с журналистом Рожером Кеппельсом он обсудил последствия разрыва экономических связей между Евросоюзом и Москвой. По словам ведущего, именно европейские государства понесли наибольший ущерб из-за отказа от взаимодействия в энергетической сфере.

    «Так оно и есть… Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом», – заявил Шредер.

    На фоне начала спецоперации на Украине и западных санкций страны Евросоюза резко снизили импорт трубопроводных энергоносителей из России, увеличив зависимость от американского сжиженного природного газа. В дальнейшем европейские власти намерены поэтапно и окончательно отказаться от российских энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Шредер опроверг получение предложений стать переговорщиком с Россией.

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    16 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова Каллас об отказе Евросоюза отменять санкции

    Захарова ответила Каллас на отказ ЕС снять санкции фразой об отмороженных ушах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Евросоюза готовы «отморозить уши назло бабушке» по идейным соображениям, отказываясь отменять санкции против Москвы.

    Заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о нежелании Брюсселя снимать ограничения против Москвы говорят, что страны Европы готовы навредить самим себе, пишет ТАСС.

    «В контексте достигнутой между Россией и США договоренности по дизельному топливу верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, та самая позорящая свою родину Эстонию Кая Каллас заявила: "Сейчас не время отменять введенные ограничения, а ЕС следует продолжить оказывать давление на Россию". Я думаю, когда совсем и до всех дойдет бедственное положение Европейского союза в экономике, когда уже будут на улицы выходить не только ученики с учителями, а все, – наверно, тогда», – указала Захарова.

    Дипломат сыронизировала, что ситуацию в Западной Европе отлично описывает пословица «Назло бабушке отморожу уши», которую в нынешних реалиях следует дополнить словами «по идейным соображениям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Захарова назвала новый пакет санкций Евросоюза признаком слабости Брюсселя.

    В понедельник ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских ограничений.

    В субботу дипломат прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе.

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