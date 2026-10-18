МИД КНР: Вступление Черногории в ЕС не противоречит сотрудничеству с Пекином

Tекст: Ольга Иванова

«Китай с пониманием относится к усилиям Черногории по вступлению в ЕС и ее выбору в пользу интеграции в европейское пространство. Мы считаем, что этот процесс не противоречит углублению сотрудничества с КНР», – приводит слова Ван И ТАСС со ссылкой на сайт МИД КНР.

На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем дипломат выразил уверенность, что после присоединения к объединению Подгорица станет добрым другом Китая в Европе. По его словам, страна сможет сыграть уникальную роль в обеспечении стабильности в регионе и развитии европейско-китайских связей.

Ван И добавил, что Пекин и Брюссель являются партнерами, а не соперниками. Он подчеркнул, что любые разногласия по торгово-экономическим вопросам могут быть полностью урегулированы посредством диалога и не должны влиять на общую картину отношений.

В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая украинский кризис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сербские спецслужбы рекомендовали руководству страны отказаться от поездки в Черногорию.

Специальная рабочая группа приступила к подготовке вступления республики в Евросоюз.