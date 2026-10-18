Мэрия Парижа пожаловалась на нехватку полиции во время погромов

Tекст: Ольга Иванова

«В этот раз в столице явно было недостаточно средств», – приводит слова заммэра РИА «Новости» со ссылкой на телеканал franceinfo.

Эль-Аараж подчеркнула, что жители Парижа звонили в администрацию с вопросом, где полиция. Правоохранители, по ее словам, оказались перегружены из-за большого количества инцидентов.

С аналогичными жалобами выступили мэры Лиможа, Марселя и Лиона, сообщает телеканал BFMTV.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье во Франции в ходе беспорядков задержали более 1,8 тыс. участников.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал наказать погромщиков.

В субботу протестующие против роста цен ворвались в мэрию Лилля.