СК установил восемь фигурантов дела об убийстве москвички по указке мошенников

В деле об убийстве москвички по указке мошенников оказалось восемь фигурантов

Tекст: Вера Басилая

Бастрыкин заявил, что на данный момент в числе фигурантов уголовного дела восемь лиц. По его словам, кроме исполнителя преступления – 20-летнего футболиста клуба «Урал-2» Даниила Секача, по делу проходят четверо курьеров и двое координаторов, которые передавали адреса доставки имущества. В числе фигурантов также числится девушка, передавшая Секачу орудие преступления и участвовавшая в передаче похищенного, передает РИА «Новости».

Убийство произошло в Москве в марте 2026 года. Мошенники под видом правоохранителей убедили несовершеннолетнюю дочь жертвы впустить в квартиру Секача. По указанию кураторов он убил мать девочки, сутки удерживал подростка, похитил деньги и ювелирные украшения из сейфа. Футболист арестован по обвинению в убийстве, разбое и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее правоохранительные органы задержали куратора и курьера по делу об убийстве на Строгинском бульваре.

Один из соучастников нападения признал свою вину в инкриминируемом преступлении.

Ранее Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в этом убийстве футболиста Даниила Секача.