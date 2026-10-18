Лидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Макрона уйти в отставку

Tекст: Вера Басилая

Филиппо, который также является кандидатом в президенты Франции, обвинил французские власти в способствовании масштабной нелегальной миграции на протяжении десятилетий, передает РИА «Новости».

«Чтобы выйти из хаоса, нужно прогнать предателей у власти, нужно восстановить государственность, восстановить национальный суверенитет», – заявил Филиппо.

По всей Франции прошли масштабные акции протеста против повышения цен и удорожания стоимости жизни. Они сопровождались ожесточенными столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и вандализмом. Правоохранители применили против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы задержали во Франции более 1,8 тыс. участников беспорядков.

Макрон пообещал наказать участников погромов.

Во Франции раскритиковали Макрона из-за того, что он посетил концерт Селин Дион накануне массовых протестов.