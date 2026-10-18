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    18 октября 2026, 12:38 • Новости дня

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились в Бахрейне

    Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом в Бахрейне, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что переговоры проходят на полях министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

    В сентябре министры встречались в Москве, обсуждая обострение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе эскалацию конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Глава саудовского МИД тогда заявил, что Эр-Рияд выступает за политическое решение проблем в регионе, но готов к самозащите. Сергей Лавров назвал атаки хуситов на гражданские объекты неприемлемыми.

    ССАГПЗ – региональная организация, включающая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Ее цель – расширение сотрудничества стран-членов и выработка общих позиций по ключевым проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бахрейн.

    Во вторник Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность России ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

    18 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем

    Новак: Доля России в импорте СПГ в Европу составила 20%

    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    @ Han Yan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что страны Европы не смогут компенсировать нехватку газа в случае отказа от поставок из России.

    По словам Новака, Европа столкнется с невыполнимой задачей покрытия дефицита голубого топлива, если полностью откажется от российских энергоносителей, сообщают «Вести».

    «Мы уверены, что дефицит пока покрыть нечем в связи с тем, что и Ормузский пролив закрыт, в Катаре завод был, останавливался в результате атак в марте. Поэтому, на мой взгляд, европейские политики стреляют себе в ногу, если запрещают поставки, в том числе из России», – подчеркнул Новак.

    Вице-премьер добавил, что за решения властей придется расплачиваться европейским потребителям. По его словам, доля России в импорте сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз составляет от 17 до 20%.

    За девять месяцев европейские страны закупили 12 млн тонн российского СПГ, превысив показатели прошлого года. Новак отметил, что государства ЕС наращивают закупки, чтобы успеть заполнить газовые хранилища до начала действия запрета на импорт, который вступит в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак указал на зависимость Европы от поставок газа из США.

    В начале месяца европейские страны столкнулись с трудностями при закупке СПГ.

    Кроме того, Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

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    17 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Советник премьера Британии задумался об отставке после скандала вокруг жены

    The Daily Telegraph: Советник премьера Британии может уволиться из-за стресса

    Tекст: Мария Иванова

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл рассматривает возможность уйти в отставку из-за крайнего утомления и стресса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл задумался об отставке на фоне сильного стресса и крайнего утомления. О желании чиновника покинуть пост передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Собеседники издания в окружении Пауэлла утверждают, что он давно говорит об уходе. При этом источник в канцелярии действующего главы британского правительства Энди Бернэма опроверг эти данные, заявив об отсутствии у советника подобных планов.

    Пауэлл занял свою должность в декабре 2024 года при прошлом премьере Кире Стармере и сохранил ее после июльской смены кабинета министров.

    Статья о возможном увольнении чиновника появилась на следующий день после скандала вокруг его супруги, писательницы и бывшей журналистки Сары Хелм. Она публично поддержала пропалестинское движение Palestine Action, которое внесено в британский список запрещенных организаций. Скотланд-Ярд проверил публикацию Хелм, однако не выявил состава преступления и отказался принимать меры.

    МВД Великобритании запретило деятельность Palestine Action 5 июля 2025 года. Любая форма поддержки этого движения стала уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюремного заключения. С момента введения ограничений на протестных акциях в королевстве задержали более 3 тыс. человек, свыше 700 из них получили официальные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Британии сняли с продаж книги ирландской писательницы Салли Руни из-за ее поддержки пропалестинской группы.

    В августе прошлого года на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников движения Palestine Action. В июле 2025 года на акциях против запрета организации были задержаны более 100 человек.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве на морской мине второго за день танкера-нарушителя, перевозившего более 2 млн баррелей нефти.

    В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.

    По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.

    Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    17 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    МИД назвал нереалистичным немедленный отказ от ядерного оружия

    МИД: Москва считает нереалистичным немедленный отказ от ядерного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.

    Постников заявил, что идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия оторваны от реальности, нереалистичны и контрпродуктивны, а прогресс в сфере разоружения невозможен без устранения противоречий, способных привести ядерные державы к прямому военному столкновению, сообщается на сайте МИД России.

    Дипломат отметил, что попытки искусственно установить сроки разоружения нереализуемы в нынешней международной обстановке. Ключевым препятствием для сокращения арсеналов выступает курс западных стран на достижение абсолютного военного превосходства.

    Среди дестабилизирующих факторов Постников перечислил совместные ядерные миссии НАТО в Европе, перенос американского сдерживания в Азиатско-Тихоокеанский регион, наращивание глобальной системы ПРО, развертывание американских ракет средней и меньшей дальности, а также планы Вашингтона по выводу оружия в космос. При этом Москва остается открытой к поиску компромиссных решений при условии равноправного диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД Китая назвал нереалистичным требование США о ядерном разоружении.

    В среду российское внешнеполитическое ведомство обвинило Южную Корею в угрозах американским ядерным оружием в адрес КНДР.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг наличие у России планов применить ядерное оружие.

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    17 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

    Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заявил, что израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами на Западном берегу реки Иордан.

    В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    «На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

    По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

    Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

    В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

    Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    17 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Посол Озеров обвинил Запад в подготовке Молдавии к конфликту с Россией

    Посол Озеров заявил о подготовке Западом Молдавии к конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что западные страны накачивают Молдавию оружием и разжигают русофобию, чтобы подготовить республику к потенциальному конфликту с Москвой.

    Западные государства намеренно создают из Молдавии очередного врага для противостояния с Москвой по примеру Украины, передает ТАСС со ссылкой на RT.

    «Совершенно очевидно, что все это делается по единому лекалу – чтобы вырастить агрессивно антироссийски настроенную часть населения, которую, по расчетам западных покровителей, в конечном счете можно будет бросить в горнило возможного конфликта с Россией», – заявил Озеров.

    По словам дипломата, западные покровители Кишинева инициировали увеличение военного бюджета и численности вооруженных сил республики, а также нарастили сотрудничество страны с НАТО. Кроме того, в Молдавии началась борьба с памятниками и переписывание учебников истории.

    Озеров подчеркнул, что Москва не вынашивает никаких военных планов, в то время как европейские государства открыто ведут подготовку к вооруженному противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МИД осудил угрозу Молдавии выслать российского посла.

    Ранее российские дипломаты в Кишиневе отреагировали на высказывания о европейской безопасности.

    Кроме того, Служба внешней разведки заявила о планах НАТО использовать Молдавию в качестве военного тарана против России.

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    17 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    На юге Ирана произошли взрывы

    IRIB: В городе Сирик на юге Ирана прозвучали взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Сирик и в соседнем районе Кухестак были зафиксированы взрывы.

    О взрывах в районе Кухестака и в некоторых районах города Сирик на юге Ирана передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В настоящее время подробности о причинах и последствиях произошедшего местное телевидение не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе.

    В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    17 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Венгрия захотела продлить исключение из санкций против российской нефти

    Мадьяр захотел продлить исключение из санкций США для нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    Мадьяр заявил, что договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива создает прецедент, который позволяет Будапешту добиваться сохранения льгот на закупку энергоносителей, передает ТАСС.

    «В настоящее время Венгрия пользуется исключением из санкционного режима в отношении российской сырой нефти, которое действует до ноября. Американская сторона продлевает это исключение на ежегодной основе. Если президент США достиг договоренности относительно поставок дизельного топлива, то было бы нелогично не продлить данное исключение для Венгрии как минимум еще на год», – пояснил Мадьяр.

    Он отметил, что на прошедшем саммите ЕС вопрос о поставках российского дизеля на мировой рынок носил совершенно второстепенный характер. По словам главы правительства, тема поднималась лишь некоторыми европейскими лидерами в контексте резкого роста цен на топливо, а решения американского руководства предметом обсуждения не являлись.

    В начале октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках нефтепродуктов. Вице-премьер Александр Новак сообщил о готовности Москвы снять запрет на экспорт дизеля раньше срока и довести объем поставок до 3 млн тонн в месяц. При этом Вашингтон вывел российское дизельное топливо из-под санкций до 7 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    В субботу президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд санкций.

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    17 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает реакции США на переданный план по нормализации ситуации, реализация которого позволит разблокировать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

    «Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США», – заявил Аракчи, слова которого передает «Интерфакс».

    Министр отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде. При этом он пояснил, что страна готова защищать свой суверенитет и население, однако также желает мира.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но для достижения компромисса США обязаны соблюдать условия из семи пунктов. Речь идет о снятии морской блокады, прекращении боевых действий и разблокировании замороженных активов. В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи добавил, что американская сторона лишь частично согласилась с выдвинутыми требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В четверг в США разработали план удара по Ирану.

    В среду западные СМИ объяснили атаки Тегерана на суда попыткой повлиять на американские выборы.

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    17 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Власти Сербии исключили введение виз для россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербия не будет вводить визовый режим для российских граждан, заявил государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Власти Сербии не рассматривают возможность введения визового режима для граждан России.

    «Эти истории были опубликованы теми, кто работает против нашего альянса. Я заверяю вас однозначно, что Сербия никогда не введет визы для российских граждан», – заявил ТАСС государственный секретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович.

    Госсекретарь подчеркнул, что сообщения, утверждающие обратное, не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Сербии задумались о введении виз для россиян. Туроператоры не получали уведомлений об изменениях. Президент страны Александр Вучич заявил об отсутствии решения по этому вопросу.

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    17 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Хуситы сбили саудовский вертолет Apache на границе

    SABA: Хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии.

    Хуситы уничтожили вертолет ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством, передает ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

    «Вооруженным силам удалось сбить вертолет Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границе», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по столице Саудовской Аравии.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

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    17 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Решено провести дни России и Узбекистана в рамках гуманитарного сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Национальный центр «Россия» и Центр исламской цивилизации в Узбекистане договорились провести перекрестные Дни России и Узбекистана в 2027 году, сообщили организаторы.

    Перекрестные Дни России и Узбекистана пройдут в двух государствах в 2027 году. Соответствующие договоренности были достигнуты на рабочей встрече команд Национального центра «Россия» и Центра исламской цивилизации в Узбекистане в Ташкенте.

    «Мы готовы предоставить все пространства и возможности, чтобы состоялся теплый и вместе с тем продуктивный диалог двух культур – России и Узбекистана», – заявила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

    Директор Центра исламской цивилизации в Узбекистане Фирдавс Абдухаликов выступил с ответным предложением об участии Национального центра «Россия» в проведении Дней России в Узбекистане.

    Также было подписано дополнительное соглашение к Меморандуму о сотрудничестве, которое предусматривает разработку дорожной карты проектов на 2027–2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россия и Узбекистан договорились о сотрудничестве в борьбе с коррупцией.

    Президент Владимир Путин высоко оценил стратегическое партнерство Москвы и Ташкента.


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    17 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    Премьер Ирака предложил объединить энергетические сети стран региона

    Ирак выступил с инициативой объединения транспортных сетей стран региона

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди выступил с инициативой интеграции энергетических, транспортных и коммуникационных сетей государств региона для укрепления экономического сотрудничества.

    Объединение инфраструктуры обсуждалось на открытии 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде, передает РИА «Новости».

    «Ирак выступает с инициативой комплексного объединения энергетических сетей, железных дорог, транспортной инфраструктуры и цифровых коммуникаций, развития систем цифровых платежей и торговых платформ, а также интеграции промышленных зон», – заявил премьер-министр.

    Политик пояснил, что этот шаг направлен на обеспечение экономического процветания государств региона и повышение их способности совместно противостоять возникающим вызовам. Кроме того, глава правительства призвал защитить торговые маршруты и обеспечить бесперебойное движение транспорта по международным коридорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

    В апреле республика начала транспортировать нефть из Басры в Турцию.

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