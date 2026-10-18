Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков

Во французских городах прошли масштабные уличные выступления, переросшие в противостояние протестующих с силами правопорядка, передает ТАСС.
«На данный момент задержаны 1,8 тыс. человек, проводится расследование с целью выявления виновных, чтобы они предстали перед судом», – заявил Нуньес.
Министр внутренних дел подчеркнул, что в ходе пресечения беспорядков ранения получили более 500 сотрудников полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек. В Париже после массовых протестов правоохранители задержали более 850 человек. В субботу полиция применила водометы на акции против роста цен.