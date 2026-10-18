Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал массовые беспорядки во Франции, связав происходящее с миграционной политикой, сообщают «Вести».
«Западные либералы импортировали третий мир во Францию и другие страны во имя разнообразия и жалости. Они проигнорировали фундаментальные вопросы ассимиляции и совместимости», – отметил политик.
Он также выразил надежду на то, что это безумие удастся остановить до того, как пострадают исторические достопримечательности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Макрон пообещал наказать участников погромов во Франции. Число задержанных в ходе беспорядков достигло 1,2 тыс. человек. В субботу протестующие против роста цен подожгли здание мэрии Лиможа.