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    Претендент на место Макрона бросил вызов сразу трем супердержавам
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    БПЛА «Герань» и «Ланцет» поразили в Черном море сухогруз и безэкипажный катер
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
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    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    18 октября 2026, 10:43 • Новости дня

    В Ростове-на-Дону два человека пострадали в массовом ДТП

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

    Как уточнили в Госавтоинспекции, авария произошла в субботу вечером на проспекте Шолохова, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, неустановленный водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta. После этого Mercedes отбросило на Chery Tiggo 7 Pro, а Lada врезалась в Hyundai Sonata и SsangYong.

    «В результате ДТП пострадали пассажиры автомобилей Chery и Lada. Их данные в настоящее время устанавливаются», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в ДТП под Ростовом-на-Дону погибли три человека.

    Летом в ДТП с автобусом в Ростовской области погибли три человека.

    ДТП с участием 12 машин парализовало движение на трассе «Дон» под Ростовом.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    17 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал итоги выборов в сенат катастрофой

    Партии правящей коалиции Чехии проиграли перевыборы в Сенат

    Tекст: Мария Иванова

    Входящие в правящую коалицию Чехии партии потерпели поражение на перевыборах одной трети состава верхней палаты парламента, не сумев завоевать ни одного мандата.

    Правящая коалиция Чехии не смогла завоевать ни одного места на выборах одной трети состава Сената, которые завершились в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

    Сильнейшее в коалиции движение ANO под руководством премьер-министра страны Андрея Бабиша лишилось одного из 11 мест в верхней палате парламента. Другие объединения – SPD и «Автомобилисты» – остались без представительства в Сенате. Бабиш назвал итоги выборов катастрофическими для своего движения.

    Наибольшее число мандатов завоевало движение STAN. Теперь представители либеральных партий контролируют 71 место из 81, что позволяет им сохранить большинство в Сенате как минимум до следующих перевыборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах. В начале месяца политика раскритиковали за поездку за границу в дни голосования.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским предприятиям военной промышленности, поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт», электроподстанцию в Тернопольской области и сухогруз с грузом для ВСУ южнее Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны.

    В результате атак поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, где осуществлялся ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу военной промышленности.

    Также ведомство отметило, что в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем был поражен сухогруз. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре. Российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В Турции потребовали отменить концерт Галкина

    Жители Турции потребовали отменить концерт Галкина в Стамбуле

    В Турции потребовали отменить концерт Галкина
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Турции местные жители потребовали отменить концерт юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) из-за его высказываний в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Максима Галкина хотят отменить в Турции за поддержку действий израильской армии в секторе Газа, передает Ura.ru со ссылкой на РенТВ. Выступление Галкина запланировано на 25 октября в Стамбуле, билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

    Недовольство турецких граждан вызвано прежними заявлениями артиста об израильско-палестинском конфликте. В частности, Галкин называл героем израильского спецназовца, погибшего в ходе боевых действий, а также подвергал сомнению данные палестинского движения ХАМАС о числе жертв, утверждая, что в Газе нет проблем с продовольствием.

    Пользователи турецких социальных сетей обвиняют юмориста в поддержке израильской оккупации. Активисты уже направили в полицию обращение с требованием отменить запланированное мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Максим Галкин не обращался за помощью в консульство России в Израиле. В прошлом году израильские власти опровергли проверку артиста из-за инцидента с флагом. В Израиле Галкина заподозрили в осквернении государственного символа.

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    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

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    18 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    БПЛА атаковали ЦОД VK в Ленинградской области
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр обработки данных компании VK в Ленинградской области подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба компании VK.

    «На ЦОД VK в Ленинградской области совершена атака БПЛА. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области.

    В результате атаки беспилотников произошли возгорания на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах в Петербурге.

    Украинские беспилотники атакуют российскую цифровую инфраструктуру. Под удар БПЛА попали несколько дата-центров «Яндекса». Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

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    17 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне

    The Independent: Глава британского Генштаба Уокер призвал готовиться к войне

    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне
    @ Stephen Lock/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании Роли Уокер заявил, что британским военным вскоре придется участвовать в боевых действиях, а гражданскому населению предстоит пойти на жертвы ради обороны страны, сообщает The Independent.

    Издание The Independent пишет, что начальник Генерального штаба Сухопутных войск Великобритании генерал Роли Уокер выступил с предупреждением о возрастающих военных угрозах. По его словам, вопрос военной службы вновь становится актуальным для нации, передает РИА «Новости».

    «Было время, когда наша страна не хотела даже думать, что ей понадобятся солдаты для участия в войне. Но, как поймет любой, кто изучает ход мировых событий и геополитическую систему, в настоящее время в мире царит крайняя опасность», – заявил Уокер.

    Генерал подчеркнул, что гражданское население Британии также должно будет поддерживать армию и участвовать в обеспечении безопасности. Уокер выразил уверенность, что вскоре британские политики начнут откровенный разговор с гражданами о существующих рисках и необходимости пойти на жертвы ради обороны. Издание отмечает, что подобные заявления звучат на фоне призывов Лондона увеличить военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России.

    В субботу The Times сообщила о планах военных отработать переброску сил на Украину.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что британские разжигатели войны подрывают мир.

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    17 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку

    Эксперт Васильев: Отмена закона об адских санкциях – это игра в русскую рулетку

    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Идея в том, чтобы иметь мощное российско-американское сотрудничество в нефтегазовой сфере, как будто Украины и не было, но в данном случае экономические соображения здесь роли не играют – решают юридические и политические факторы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее стало известно о решении президента США заморозить закон о санкциях против России.

    «Трамп подписал закон об «адских санкциях», а затем сам его дезавуировал – это беспрецедентный шаг в американской истории. Демократы уже раскручивают тезис «Трамп – угроза демократии», и для них это настоящий подарок накануне промежуточных выборов 3 ноября», – считает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    По мнению политолога, с юридической точки зрения ход Трампа исключительно ущербный: закон Грэма (Линдси Грэм (1955-2026) – внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не предусматривает таких исключений, и после выборов почти наверняка последуют иски. «Если дело дойдет до Верховного суда, он, скорее всего, встанет на сторону истцов, поскольку это грубейшее нарушение. Так что экономические соображения здесь роли не играют – решают юридические и политические факторы», – полагает американист.

    Васильев добавил, что стратегически идея старая, еще с Анкориджа: закончить конфликт на Украине и вернуть Россию в западную экономику, включить ее в мировую систему. Но если позиция России остается прочной, то Запад увязает в политических баталиях.

    «Дизельная сделка – это лишь ниточка, чтобы вытащить Москву в эту систему. На другом конце – масштабные проекты, измеряемые сотнями миллиардов долларов: разработка шельфа Карского моря, проект ExxonMobil, оценивавшийся в 500 млрд, добыча на шельфе Черного моря под Новороссийском. Все это согласовывалось еще десять лет назад. Идея в том, чтобы иметь мощное российско-американское сотрудничество в нефтегазовой сфере, как будто Украины и не было», – рассуждает эксперт.

    По мнению Васильева, дизельная сделка пробила брешь в санкционной стене, а за ней – проекты на сотни миллиардов. «В медийном пространстве США уже гуляет версия, что цена сделки – 2 млрд долларов, а речь шла о продаже зарубежных активов «Лукойла»… Трамп, по этой версии, делает бизнес из своего президентства, и его семья может на этом заработать миллиарды. Это тоже может сыграть на выборах», – отметил собеседник.

    По словам эксперта, решение Трампа – это игра в русскую рулетку. «Перспективы есть, но время и обстоятельства выбраны не лучшим образом. Пока нам предстоят серьезные политические баталии, а как поведет себя Трамп после промежуточных выборов – сказать очень сложно. Может вернуться к исходному положению, а может пойти дальше. Ситуация остается турбулентной», – резюмировал Васильев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции. Американский лидер воспользовался специальной оговоркой в самом тексте закона и на неопределенный срок приостановил действие всех 12 его основных статей.

    В частности, заморожено введение заградительных тарифов в размере до 500% на импорт из России. Отменяются обязательные 100-процентные пошлины для пяти крупнейших стран-покупателей российской нефти и газа (включая Китай и Индию). Заблокированы новые жесткие запреты на покупку американцами российского госдолга, ограничения против российских банков, чиновников и торговли ценными бумагами компаний РФ на биржах США.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом приостановку этих ограничений.

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    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

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    17 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова

    Причиной смерти боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб

    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова
    @ Bernd Wende Sportfoto/DPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 40-летнего российского боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб, сообщил его отец Николай Бойцов.

    Оторвавшийся тромб стал причиной скоропостижной смерти российского боксера, экс-чемпиона мира среди молодежи по версии WBC Дениса Бойцова.

    «Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты – и все. Это дома. Жена покормила, стала набок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась», – рассказал ТАСС отец спортсмена Николай Бойцов.

    В 2015 году Бойцова нашли без сознания в берлинском метро с тяжелыми травмами головы и рук. Спортсмена ввели в медикаментозную кому и провели несколько операций после того, как вывели из состояния искусственной комы, после чего он долгое время находился на реабилитации в Германии, а затем в России.

    Денис Бойцов родился в 1986 году в Орле, на профессиональном ринге выступал с 2004 года. За свою карьеру он завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, а также интерконтинентальный титул WBA и европейский титул WBO в тяжелом весе. Боксер одержал 36 побед в 37 поединках, из них 27 – нокаутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что российский боксер Денис Бойцов умер в возрасте 40 лет.

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    17 октября 2026, 18:28 • Новости дня
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Украинские граждане, находящиеся в Германии из-за конфликта, должны будут покинуть страну после окончания боевых действий, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    «Украинцы должны покинуть нашу страну, когда эта война закончится. В конечном счете это миллионы человек, грубо говоря – 4-5 млн человек, и они должны покинуть нашу страну», – заявила Вайдель в интервью журналу The Economist, передает ТАСС.

    Ранее политик подчеркивала, что пособия по безработице должны выплачиваться только немецким гражданам. По информации Bild, в 2024 году Германия выделила на гражданские пособия 46,9 млрд евро, из которых 22,2 млрд получили люди без гражданства ФРГ. Среди иностранных получателей доминировали украинцы, которым выплатили около 6,3 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти ФРГ обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.

    В 2024 году газета Bild сообщила, что программа трудоустройства украинцев в Германии провалилась.

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    17 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры

    Политики из «Альтернативы для Германии» устроили дуэль после ссоры

    Tекст: Вера Басилая

    Член городского собрания Кельна Маттиас Бюшгес и дюссельдорфский политик Джереми Франош из партии «Альтернатива для Германии» устроили дуэль на шпагах после ссоры, сообщает dpa.

    Два представителя партии «Альтернатива для Германии» в Северном Рейне – Вестфалии выяснили отношения в традициях мензурного фехтования, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    «Мы фехтовали друг с другом», – подтвердил Маттиас Бюшгес. Исход поединка со своим противником Джереми Франошем он раскрывать не стал, назвав произошедшее частным делом.

    Политики договорились выяснить отношения в состоянии алкогольного опьянения на одном из мероприятий партии на фоне острых противоречий между двумя лагерями. Отмечается, что во время мензурного фехтования оба соперника носят защитное снаряжение, однако часть лица и головы остается открытой для ран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутат «Альтернативы для Германии» указал на проблемы правящих партий с поиском преемника Фридриху Мерцу.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о глубоком политическом расколе в государстве и призвал членов Христианско-демократического союза, симпатизирующих партии «Альтернатива для Германии», покинуть объединение.

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    17 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Ученые выявили взрывной рост частоты употребления слова «скуф»

    Профессор Козловская: Частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор РГПУ имени А. И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская заявила, что частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз и стала классическим признаком ключевого слова текущего момента.

    «За последние годы частота употребления слова «скуф» выросла в десятки раз: со 139 упоминаний в 2022 году до 3132 в 2026-м. Мы наблюдаем взрывной рост частоты употребления. Это классический признак ключевого слова текущего момента», – цитирует Козловскую РИА «Новости».

    Она добавила, что еще в 2021 году слово «скуф» считалось сленговым оскорблением. Однако спустя три года оно преодолело статус речевого неологизма и превратилось в самостоятельный лингвокультурный типаж.

    Ученые насчитали 15 производных слов, среди которых «дескуфизация», «скуфандр», «оскуфение» и «соскуфиться». По словам профессора, типаж стал более универсальным и теперь так называют не только мужчин, но и женщин.

    Филолог подчеркнула, что процесс оформления значения слова еще не завершен. Тем не менее оно уже активно используется в художественных текстах, в том числе в книгах, вышедших в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом стало известно о разработке кулинарного словаря русского языка. В мае власти анонсировали расширение перечня словарей русского языка. В феврале выражение «бабушкина схема» победило в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года».

    Комментарии (7)
    17 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    СК начал проверку из-за татуировки Девы Марии с нимбом из оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет инициировал проверку в отношении тату-мастера в Перми, который набил клиентке изображение Девы Марии с нимбом из различных видов оружия, сообщили в краевом СУ СК России по региону.

    Следователи заинтересовались работой пермского тату-мастера после публикации фотографии татуировки в социальных сетях. Изображение представляет собой фигуру, напоминающую Деву Марию, вокруг которой выбит нимб из разнообразного оружия, передает РИА «Новости».

    В правоохранительных органах региона уточнили, что по факту публикации проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

    По данным осведомленного источника, расследование ведется по статье об оскорблении чувств верующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сделавшая кальян на куличе москвичка вышла на свободу. В феврале 2025 года в Петербурге возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении справившей нужду у Казанского собора девушки.

    Также полиция установила личности снявших штаны у храма Спаса на Крови подростков.

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