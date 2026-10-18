В результате наезда грузовика на толпу у храма в Индии погибли 15 человек

Жертвами наезда грузовика на толпу у храма в Индии стали 15 человек

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Hindustan Times со ссылкой на местную полицию, вечером в субботу грузовик въехал в толпу паломников около храма в индийском городе Гвалиор, передает РИА «Новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 15 человек, еще 27 получили травмы. Представитель местной полиции сообщил, что, согласно предварительным результатам расследования, водитель потерял контроль над машиной из-за технической неисправности.

Пятеро пострадавших получили тяжелые увечья и были оперативно доставлены в различные больницы Гвалиора. Остальные паломники отделались незначительными травмами.

Накануне сообщалось, что не менее 17 человек лишились жизни и еще несколько пострадали в результате давки, возникшей во время проведения фестиваля Дурга-пуджа в Калькутте в Индии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце водитель неисправного грузовика получил срок за дорожно-транспортное происшествие с тремя погибшими в Уфе.

Летом два человека погибли в аварии с грузовым автомобилем в Подмосковье.