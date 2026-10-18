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    18 октября 2026, 09:57 • Новости дня

    Собянин: За сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за минувшие сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА, большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах.

    В период с половины девятого утра субботы до половины девятого утра воскресенья в сторону Московского региона направлялось более полутысячи дронов. Всего было зафиксировано 512 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Max Собянин.

    По словам мэра Москвы, большая часть этих аппаратов была успешно уничтожена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах.

    Непосредственно на подлете к российской столице дежурные системы противовоздушной обороны нейтрализовали 127 вражеских беспилотников.

    Силы ПВО за ночь уничтожили 1015 украинских БПЛА над 16 регионами.

    Ранее сообщалось, что с вечера субботы силы ПВО уничтожили 127 БПЛА, направлявшихся к Москве.

    Силы противовоздушной обороны сбили 144 БПЛА над Ленинградской областью.

    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

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    15 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

    Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский суд Москвы приговорил Арама Никогосяна к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.

    «Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

    Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

    В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

    Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

    В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за подножки и плевки в прохожих

    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину, которая плевалась в прохожих и ставила им подножки.

    Женщина нарушала общественный порядок на улице, плевалась в прохожих, толкала их, ставила подножки, сопровождая действия матом, а на замечания окружающих не реагировала, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

    В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает няней.

    «Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в материалах.

    Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, попытки оспорить решение в апелляционном порядке не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее петербуржец Маяковский был арестован в Москве за хулиганство.

    Однажды сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство.

    Кроме того, в Москве арестовали 20 участников массовой драки в Прокшино.

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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

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    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    17 октября 2026, 20:03 • Новости дня
    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche на полмиллиона рублей в шиномонтаже

    Актрисе Зиновьевой повредили Porsche в шиномонтаже из-за спора об оплате

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Зоя Зиновьева сообщила о повреждении своего автомобиля Porsche сотрудниками московского шиномонтажного сервиса после отказа заплатить завышенную цену за ремонт.

    Актрисе Зое Зиновьевой, известной по сериалу «Беспринципные», повредили автомобиль Porsche в столичном шиномонтажном сервисе, ущерб оценивается в полмиллиона рублей, передает РИА «Новости».

    Конфликт возник после того, как по завершении ремонта сотрудники мастерской на улице Правды потребовали сумму, более чем вдвое превышающую изначально оговоренную.

    «На мой отказ оплачивать сверх озвученной суммы заявили, что не выпустят меня. Я оставила изначально озвученную сумму, села в машину и стала выезжать», – написала Зиновьева в соцсетях.

    По словам актрисы, работник сервиса попытался помешать ее выезду и намеренно нажал кнопку закрытия ворот. В результате столкновения машина получила серьезные повреждения.

    Автоэксперт рассказал о действиях при повреждении автомобиля коммунальщиками.

    Юрист объяснил правила фиксации ущерба автомобилю после непогоды.

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    17 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Грузовик сбил девушку на самокате на Малой Дмитровке в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы на улице Малая Дмитровка грузовой автомобиль сбил девушку на самокате, в результате чего она получила травмы.

    В субботу днем на улице Малая Дмитровка в Центральном административном округе столицы грузовик сбил девушку на самокате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

    «Примерно в 14.25 на улице Малая Дмитровка возле дома 5/2 грузовой автомобиль наехал на средство индивидуальной мобильности», – сообщили в ведомстве.

    В результате столкновения пострадала девушка, управлявшая самокатом. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшей аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы в результате ДТП. В апреле массовая авария с участием электросамоката в столице привела к гибели человека. Ранее в столкновении с автобусом в Москве погиб подросток на электросамокате.

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    16 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.

    Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

    Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.

    Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.

    Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.

    На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.

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    17 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    Синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в Москве

    Синоптик Леус: Менять летнюю резину на зимнюю в Москве можно в начале ноября

    Tекст: Мария Иванова

    Владельцы автомобилей в Москве могут использовать летнюю резину еще две-три недели, до начала ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Однако тем, кто использует машину в сумерки и ночью, стоит задуматься о замене шин раньше из-за околонулевых температур, написал синоптик в своем Telegram-канале.

    Леус отметил, что «автомобильная зима» по климату начинается в столице 19 ноября. С этого дня среднесуточная температура воздуха обычно опускается ниже плюс 5 градусов, при которой производители рекомендуют переходить на зимние шины.

    По его словам, теплая и сухая погода октября позволяет отложить замену резины. В ближайшую неделю в столице сохранится антициклональная погода со средним температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла.

    В прошлую пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В прошлом месяце в Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре.

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    16 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    В Москве впервые в России пересадили спинной мозг

    Московские врачи впервые в стране провели операцию по пересадке спинного мозга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московском Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную операцию по трансплантации спинного мозга, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Уникальное хирургическое вмешательство, длившееся 12 часов, позволило пациенту, которому грозила полная неподвижность, получить шанс на восстановление, указал градоначальник в Max.

    В настоящее время прооперированный чувствует себя хорошо. Данная операция стала продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.

    Вмешательство было выполнено с участием китайских коллег в рамках трансфера медицинских технологий. Столичная медицина активно перенимает передовой мировой опыт и развивает международное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России решили расширить список органов для трансплантации. В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног. Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток.

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    16 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Москвич избил пассажира метро после столкновения на эскалаторе

    МВД: В московском метро задержали мужчину за избиение пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские полицейские задержали 32-летнего жителя столицы, который избил пассажира в переходе между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий Мост» из-за столкновения на эскалаторе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предварительно установлено, что в переходе со станции «Лубянка» на станцию «Кузнецкий Мост» между двумя мужчинами произошел конфликт из-за столкновения на эскалаторе. Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся», – пояснила Волк в Max.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили, им оказался 32-летний москвич, который уже признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве. В том же месяце подросток получил ножевое ранение в драке на севере города. В апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская».

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    17 октября 2026, 23:53 • Новости дня
    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части

    Полиция задержала 20 подростков на электросамокатах и питбайках в Москве

    Подростков задержали в Москве за езду на самокатах и питбайках по проезжей части
    @ кадр из видео МВД России

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве задержаны 20 несовершеннолетних, которые передвигались на электросамокатах и питбайках по проезжей части, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В субботу днем на Третьем транспортном кольце заметили группу несовершеннолетних, ехавших на электросамокатах и питбайках по проезжей части в сторону Ленинградского проспекта.

    «Мои столичные коллеги установили несовершеннолетних нарушителей правил дорожного движения», – сообщила представитель МВД России в «Максе».

    Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пресечения административных нарушений сотрудники ДПС УВД по Северному административному округу организовали мероприятие по розыску и остановке этой группы подростков. Нарушителей задержали недалеко от торгового центра «Авиапарк» и доставили в отдел МВД России по Хорошевскому району Москвы.

    В отношении подростков было составлено девять протоколов по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях России. Кроме того, в отношении родителей несовершеннолетних оформлено 20 протоколов по статье 5.35 КоАП России за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД зафиксировало резкий рост числа аварий с участием мини-мотоциклов.

    В Госдуме предложили ограничить продажу питбайков несовершеннолетним.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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