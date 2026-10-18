Собянин: За сутки в сторону Московского региона летело 512 БПЛА

В период с половины девятого утра субботы до половины девятого утра воскресенья в сторону Московского региона направлялось более полутысячи дронов. Всего было зафиксировано 512 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Max Собянин.
По словам мэра Москвы, большая часть этих аппаратов была успешно уничтожена силами противовоздушной обороны на дальних рубежах.
Непосредственно на подлете к российской столице дежурные системы противовоздушной обороны нейтрализовали 127 вражеских беспилотников.
Силы ПВО за ночь уничтожили 1015 украинских БПЛА над 16 регионами.
Ранее сообщалось, что с вечера субботы силы ПВО уничтожили 127 БПЛА, направлявшихся к Москве.
Силы противовоздушной обороны сбили 144 БПЛА над Ленинградской областью.