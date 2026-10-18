У берегов ОАЭ обстреляли буксир

UKMTO: У берегов ОАЭ неизвестные снаряды попали в буксир

Tекст: Вера Басилая

Обстрел буксира произошел к северо-востоку от города Хор-Факкан в ОАЭ, передает РИА «Новости».

Следовавший в южном направлении буксир сообщил о попадании в него двух неустановленных снарядов. В результате пострадал один человек, получивший легкие травмы. Судно получило повреждения, но продолжает следовать по своему маршруту.

В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

В четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.