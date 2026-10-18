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    18 октября 2026, 08:45 • Новости дня

    У берегов ОАЭ обстреляли буксир

    UKMTO: У берегов ОАЭ неизвестные снаряды попали в буксир

    Tекст: Вера Басилая

    У берегов Объединенных Арабских Эмиратов буксир подвергся обстрелу, один человек получил легкие травмы, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Обстрел буксира произошел к северо-востоку от города Хор-Факкан в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    Следовавший в южном направлении буксир сообщил о попадании в него двух неустановленных снарядов. В результате пострадал один человек, получивший легкие травмы. Судно получило повреждения, но продолжает следовать по своему маршруту.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

    17 октября 2026, 20:15 • Новости дня
    Советник премьера Британии задумался об отставке после скандала вокруг жены

    The Daily Telegraph: Советник премьера Британии может уволиться из-за стресса

    Tекст: Мария Иванова

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл рассматривает возможность уйти в отставку из-за крайнего утомления и стресса, сообщила газета The Daily Telegraph.

    Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатан Пауэлл задумался об отставке на фоне сильного стресса и крайнего утомления. О желании чиновника покинуть пост передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Собеседники издания в окружении Пауэлла утверждают, что он давно говорит об уходе. При этом источник в канцелярии действующего главы британского правительства Энди Бернэма опроверг эти данные, заявив об отсутствии у советника подобных планов.

    Пауэлл занял свою должность в декабре 2024 года при прошлом премьере Кире Стармере и сохранил ее после июльской смены кабинета министров.

    Статья о возможном увольнении чиновника появилась на следующий день после скандала вокруг его супруги, писательницы и бывшей журналистки Сары Хелм. Она публично поддержала пропалестинское движение Palestine Action, которое внесено в британский список запрещенных организаций. Скотланд-Ярд проверил публикацию Хелм, однако не выявил состава преступления и отказался принимать меры.

    МВД Великобритании запретило деятельность Palestine Action 5 июля 2025 года. Любая форма поддержки этого движения стала уголовным преступлением, за которое грозит до 14 лет тюремного заключения. С момента введения ограничений на протестных акциях в королевстве задержали более 3 тыс. человек, свыше 700 из них получили официальные обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Британии сняли с продаж книги ирландской писательницы Салли Руни из-за ее поддержки пропалестинской группы.

    В августе прошлого года на митинге в Лондоне задержали почти 500 сторонников движения Palestine Action. В июле 2025 года на акциях против запрета организации были задержаны более 100 человек.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве на морской мине второго за день танкера-нарушителя, перевозившего более 2 млн баррелей нефти.

    В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.

    По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.

    Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    17 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

    Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр заявил, что израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами на Западном берегу реки Иордан.

    В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

    «На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

    По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

    Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

    В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

    Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.

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    17 октября 2026, 18:35 • Новости дня
    На юге Ирана произошли взрывы

    IRIB: В городе Сирик на юге Ирана прозвучали взрывы

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Сирик и в соседнем районе Кухестак были зафиксированы взрывы.

    О взрывах в районе Кухестака и в некоторых районах города Сирик на юге Ирана передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

    В настоящее время подробности о причинах и последствиях произошедшего местное телевидение не приводит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе.

    В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

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    17 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Хуситы окружили третий по величине город Йемена

    FT: Йеменские хуситы взяли в кольцо город Таиз

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» блокировало город Таиз, что может открыть повстанцам путь к Адену, где базируется международно признанное правительство страны.

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) окружило третий по величине город страны Таиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Издание отмечает, что блокирование юго-западного города, соединяющего побережье с остальной частью южного Йемена, может открыть повстанцам путь для продвижения к Адену. Все основные въезды в Таиз стали линиями фронта, из-за чего доступ в населенный пункт сильно ограничен.

    Местные жители рассказали, что боевые действия начались стремительно, лишив их возможности эвакуироваться в безопасные районы. В городе наблюдается острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива из-за резкого скачка цен. Из-за боев на основных дорогах бензовозы не могут проехать в Таиз, в результате чего стоимость горючего на черном рынке выросла в три раза.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как повстанцы начали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Повстанцы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Движение ранее заявило об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада.

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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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    17 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта защитить Саудовскую Аравию

    Ас-Сиси допустил созыв парламента Египта для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов принять любые необходимые меры для защиты Саудовской Аравии на фоне эскалации конфликта с хуситами.

    Египет в случае необходимости готов созвать экстренное заседание парламента для одобрения силовых действий на Аравийском полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Al Qahera News.

    «Мы предпримем любые меры для защиты Саудовской Аравии. Я призываю парламент созвать экстренное заседание для предоставления полномочий на такие действия, если к нам поступит соответствующий запрос», – заявил ас-Сиси.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Обострение началось после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом. Они также пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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    17 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Власти Ирана передали США семилетний план по разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран ожидает реакции США на переданный план по нормализации ситуации, реализация которого позволит разблокировать Ормузский пролив, сообщает Tasnim.

    «Через Катар мы передали конкретный семидневный план, заявив, что при соблюдении необходимых условий пролив можно вновь открыть. Нормальное судоходство может возобновиться в течение семи дней. Теперь выбор за США», – заявил Аракчи, слова которого передает «Интерфакс».

    Министр отметил, что нельзя ожидать безопасности на море, если Иран подвергается ударам и блокаде. При этом он пояснил, что страна готова защищать свой суверенитет и население, однако также желает мира.

    Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, но для достижения компромисса США обязаны соблюдать условия из семи пунктов. Речь идет о снятии морской блокады, прекращении боевых действий и разблокировании замороженных активов. В свою очередь секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи добавил, что американская сторона лишь частично согласилась с выдвинутыми требованиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В четверг в США разработали план удара по Ирану.

    В среду западные СМИ объяснили атаки Тегерана на суда попыткой повлиять на американские выборы.

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    17 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Хуситы сбили саудовский вертолет Apache на границе

    SABA: Хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии.

    Хуситы уничтожили вертолет ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством, передает ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

    «Вооруженным силам удалось сбить вертолет Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границе», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по столице Саудовской Аравии.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

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    17 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    В Ормузском проливе зафиксировали рекордное число атак на суда

    С начала октября в Ормузском проливе подверглись атакам 22 судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В первой половине октября в Ормузском проливе зафиксировано рекордное количество нападений на коммерческий флот, в результате которых пострадали 15 человек.

    За первые 13 дней октября атакам подверглись 22 судна, что превысило общее число инцидентов за весь март 2026 года, когда был установлен предыдущий рекорд по количеству нападений, передает ТАСС со ссылкой на Международную морскую организацию.

    В результате всех инцидентов 15 моряков получили ранения, двое пропали без вести, а одно судно затонуло. Пик атак пришелся на 11 октября, когда о повреждениях сообщили экипажи сразу шести кораблей. Еще по три уведомления было получено 4 и 13 октября.

    Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший немедленное прекращение боевых действий, однако 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары, обвинив Иран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду агентство Reuters связало атаки Ирана на суда в Ормузе с попыткой повлиять на выборы в США.

    Военные США уничтожили связанный с Тегераном корабль в Оманском заливе.

    Ранее под удар в проливе попал танкер с индийским экипажем.

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    17 октября 2026, 18:50 • Новости дня
    Премьер Ирака предложил объединить энергетические сети стран региона

    Ирак выступил с инициативой объединения транспортных сетей стран региона

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Ирака Али Фалех аз-Зейди выступил с инициативой интеграции энергетических, транспортных и коммуникационных сетей государств региона для укрепления экономического сотрудничества.

    Объединение инфраструктуры обсуждалось на открытии 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде, передает РИА «Новости».

    «Ирак выступает с инициативой комплексного объединения энергетических сетей, железных дорог, транспортной инфраструктуры и цифровых коммуникаций, развития систем цифровых платежей и торговых платформ, а также интеграции промышленных зон», – заявил премьер-министр.

    Политик пояснил, что этот шаг направлен на обеспечение экономического процветания государств региона и повышение их способности совместно противостоять возникающим вызовам. Кроме того, глава правительства призвал защитить торговые маршруты и обеспечить бесперебойное движение транспорта по международным коридорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

    В апреле республика начала транспортировать нефть из Басры в Турцию.

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    17 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Эр-Рияд заявил об угрозе энергобезопасности из-за перебоев в судоходстве

    Саудовская Аравия предупредила об угрозе экономике из-за перебоев в судоходстве

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои в судоходстве на ключевых торговых маршрутах создают серьезную угрозу для глобальной энергетической и продовольственной безопасности, заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

    Выступая на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке, председатель Международного валютно-финансового комитета Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул важность сохранения свободы судоходства для мировой стабильности, передает ТАСС.

    «Войны и конфликты влекут за собой тяжелые гуманитарные последствия, а также значительные экономические издержки и побочные эффекты. Перебои в работе важнейших водных путей и торговых маршрутов также угрожают энергетической и продовольственной безопасности», – отметил министр. По его словам, сбои в цепочках поставок усиливают неопределенность и ценовое давление.

    Глава ведомства добавил, что высокие уровни государственного долга и растущая доходность облигаций усугубляют уязвимость многих стран. Кроме того, он указал на риски использования искусственного интеллекта, которые могут привести к углублению экономического неравенства в государствах с низким уровнем дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный валютный фонд признал продовольственную нестабильность глобальной угрозой.

    В понедельник ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

    В прошлом месяце президент США по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.

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    17 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти на мировых рынках может увеличиться еще больше, если в Ормузском проливе сохранится нестабильная ситуация, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Мы видим, что около 4-6 млн баррелей в сутки рынок сегодня недополучает нефти. Поэтому цена выросла, она реагирует на дефицит. Волатильность высокая. Рынок в ожидании того, что там что-то наладится, и при этом цены все равно высокие», – цитирует Новака ТАСС.

    Новак в эфире «Соловьев Live» заявил, что если ситуация не наладится, это «еще больше взвинтит цены, потому что остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов, из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство, Соединенные Штаты и европейские страны, уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей».

    Вице-премьер добавил, что возможность использования запасов нефти для стабилизации мирового рынка «фактически исчерпывается».

    По его словам, перекрытие пролива стало серьезным шоком для мировой энергетики и нефтяного рынка. Ранее по этому пути проходило порядка 18-20 млн баррелей в сутки, что составляет около 20% от общего мирового производства и потребления нефти. Мировому нефтяному рынку потребуется от года до полутора лет для полного восстановления в случае открытия пролива, добавил Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Ормузском проливе подорвался на мине нефтяной танкер. В пятницу под удар в проливе попал танкер с индийскими моряками. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

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    18 октября 2026, 06:39 • Новости дня
    При крушении саудовского вертолета погибли два человека

    Reuters: Ударный вертолет потерпел крушение в Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    В саудовской провинции Наджран из-за технической неисправности потерпел крушение легкий ударный вертолет AH-6i, погибли два члена экипажа, сообщил представитель арабской коалиции против хуситов генерал Турки аль-Малики.

    Вертолет разбился в районе, который находится в юрисдикции министерства национальной гвардии Саудовской Аравии, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что хуситы сбили саудовский вертолет Apache.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

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