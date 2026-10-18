Однопартиец Мерца заявил канцлеру в лицо о необходимости уйти в отставку

Однопартиец Мерца Пфаденхауэр призвал канцлера Германии к отставке

Tекст: Антон Антонов

Выступая на ежегодной конференции «День Германии», организованной молодежным объединением ХДС/ХСС в Бонне и проходившей в присутствии канцлера, Пфаденхауэр открыто заявил о необходимости отставки Мерца, передает РИА «Новости» со ссылкой на Berliner Zeitung.

После выступления Мерца в зале развернулась дискуссия, в ходе которой Пфаденхауэр, обращаясь к канцлеру, заявил: «Если вам дороги ваша страна и ваша партия, возьмите свой служебный автомобиль, поезжайте к федеральному президенту и попросите об отставке». Газета отмечает, что эта реплика прозвучала при лично присутствовавшем главе правительства ФРГ.

Молодой политик обвинил Мерца в «грабеже молодого поколения в пенсионной сфере», а также в наращивании госдолга под давлением партнера по правящей коалиции – партии СДПГ.

Он добавил, что, по его оценке, доверие граждан к действующему канцлеру сократилось до рекордно низкого уровня, и сравнил ситуацию с рейтингами бывшего премьера Британии Лиз Трасс «в последние дни ее пребывания в должности».

По данным газеты, Пфаденхауэр перед своим резким призывом сначала похвалил Мерца, заявив, что канцлер «всегда хорош в своих заявлениях», но задал вопрос: «Вопрос только в том, что вы делаете в итоге?».

Сообщается, что Мерц напрямую не отреагировал на предложение однопартийца уйти в отставку и, взяв микрофон, стал говорить о важности стабильной работы федерального правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о кризисе доверия населения к властям ФРГ.

Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста.

