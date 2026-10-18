Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий взяли под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Андреевки Харьковской области, Лозового, Карповки и Рубцов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Новопавловки, Чугуево Днепропетровской области, Малотарановки, Староварваровки и Белозерского ДНР.

При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения Южной группировки освободили Алексеево-Дружковку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Краматорска, Красного Молочара, Семеновки и Славянска ДНР.

Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и взяли под контроль Великомихайловку Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Маломихайловки, Коломийцев Днепропетровской области, Вольнянки, Терсянки и Ясной Поляны Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 135 военнослужащих три бронемашины и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Днепр» освободили Малокатериновку в Запорожской области.

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ поблизости от Орехова и Балабино Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ и две броне машины, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

Накануне ВС России также освободили харьковские Варваровку и Николаевку.

Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.