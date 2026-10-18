Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты

Ilta-Sanomat: Глава Минобороны Финляндии Хяккянен остудил пыл экс-премьера Марин

Tекст: Антон Антонов

«Хяккянен остудил пыл бывшего премьер-министра и других, кто желает гораздо более жесткого подхода к российским самолетам», – пишет Ilta-Sanomat.

«По словам министра обороны Антти Хяккянена, ни Санне Марин, ни гражданам не нужно беспокоиться о том, как Финляндия реагирует на нарушения воздушного пространства российскими самолетами», – говорится в материале.

Марин в интервью газете Corriere della Sera призвала сбивать российские самолеты, которые якобы вторгаются в воздушное пространство страны, однако не привела никаких доказательств подобных инцидентов.

«В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила», – приводит слова Хяккянена РИА «Новости».

По словам министра, в стране уже много лет существует хорошо отработанная схема применения соразмерной силы на основе оценки угрозы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива.

Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты.

Польша заявила о якобы нарушении воздушного пространства российским вертолетом.