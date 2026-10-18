Бывший прокурор Фоппа застрелен в Гватемале

Tекст: Антон Антонов

«Решительно осуждаю трусливое убийство бывшего прокурора Хуана Франсиско Солорсано Фоппы. Его непосредственные исполнители и организаторы должны понести наказание со всей строгостью закона», – заявил глава государства.

Нападение произошло утром субботы, 17 октября, на территории спортивного комплекса Campo Marte в пятой зоне города Гватемала. Вместе с Солорсано Фоппой погиб еще один человек – Густаво Адольфо Агилар Гамарро. Полиция задержала после стрельбы двух братьев – тридцатилетнего Ригоберто Чок Тоса и Даниэля Сакео Чок Тоса, передает РИА «Новости».

Подозреваемых задержали примерно через десять минут после нападения на бульваре Сан-Исидро, когда они пытались скрыться на мотоцикле. У них обнаружили карабин, магазин с боеприпасами калибра 9 мм и тактический жилет.

По данным Национальной гражданской полиции, задержанные являются братьями и уроженцами департамента Альта-Верапас, при этом их возможную причастность к убийству еще предстоит установить в ходе расследования, оба переданы в распоряжение суда.

Солорсано Фоппа, которому было 43 года, ранее возглавлял Дирекцию криминального анализа прокуратуры и налоговое управление страны, участвовал в расследовании крупных коррупционных дел и в последние годы занимался адвокатской деятельностью, в том числе защитой журналиста Хосе Рубена Саморы, одновременно критикуя бывшего генпрокурора Консуэло Поррас.

Аревало поручил ведомствам исполнительной власти немедленно координировать действия с компетентными органами и задействовать все возможности для расследования преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Гватемале из-за роста преступности власти объявили чрезвычайное положение.

Режим был введен для защиты граждан и борьбы с бандами, а также для предотвращения террористических действий со стороны преступных группировок.

