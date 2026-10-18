Блогера Ивана Золо задержали в Донецке из-за футболки с запрещенной символикой

Блогер Иван Золо объяснил задержание в Донецке запрещенной символикой

Tекст: Антон Антонов

По данным СМИ, Золо был задержан сразу после начала мероприятия, передает ТАСС.

«Когда-то в 2022 году я купил футболку в магазине <...>, снял с ней видео, а сейчас оказалось, что она была с запрещенной символикой», – сообщил сам блогер в Telegram.

Он подчеркнул, что полностью признал вину, так как незнание закона не освобождает от ответственности.

«Обязуюсь удалить все видео, связанные с данной атрибутикой. Футболку обязуюсь утилизировать», – заявил Золочевский.

По его словам, запланированный на 18 октября концерт в Мариуполе будет перенесен, остальные выступления состоятся по графику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале в Севастополе концерт Золо был отменен по причине несоблюдения требований безопасности и нравственных принципов.

В 2025 году концерт Золочевского в Сочи отменили из-за сообщения о минировании, что вызвало беспорядки среди зрителей, в результате 20 человек были задержаны полицией.