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    18 октября 2026, 00:56 • Новости дня

    Число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 1,2 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе массовых беспорядков во Франции задержали 1,2 тыс. человек, при столкновениях с протестующими пострадали 150 полицейских и жандармов, сообщил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Цифры постепенно уточняются, и на момент, когда я с вами говорю, общее число задержанных достигло 1,2 тыс.», – приводит слова Лекорню РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье протестующие в Париже атаковали полицейский участок.

    В субботу участники акций против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа. Пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии.

    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

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    17 октября 2026, 02:52 • Новости дня
    Макрон пообещал изучить новое требование Украиной миллиардов евро

    Tекст: Антон Антонов

    Требование Киева на дополнительные десятки миллиардов евро помощи Украине будет проанализировано, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В пятницу Киев потребовал выделить на военные цели Украины по меньшей мере 70 млрд евро в 2027 году, передает РИА «Новости».

    «Украина выступила с запросом. Слишком рано озвучивать цифры», – сказал Макрон, отказавшись подтверждать сумму.

    После завершения саммита ЕС в Брюсселе он заявил, что Европа пока действует в рамках ранее согласованного кредита Украине на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд предназначены для военных нужд, а оставшиеся 30 млрд – для поддержки украинского бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ряд стран Евросоюза добивается сокращения военных расходов.

    В пятницу председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза и призвал сохранить единство стран блока по ключевым расходам, в том числе оборонным, которые он назвал приоритетом.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Сотня человек в масках напала на штаб-квартиру телеканала CNews в Париже

    BFMTV: Около 100 человек в масках напали на штаб-квартиру CNews в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Франции группа из примерно ста человек в капюшонах заблокировала въезд и атаковала здание, в котором располагаются редакции телеканала CNews и радиостанции Europe 1.

    В субботу утром около ста человек в масках перекрыли подъезд к парковке перед штаб-квартирой французского телеканала CNews в западной части Парижа, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Участники акции бросали различные предметы и разбивали окна в здании. Прибывшим на место инцидента сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 21 участника беспорядков. Отмечается, что в этом же здании работает редакция радиостанции Europe 1.

    Ожидается, что в субботних акциях протеста в Париже примут участие от 30 до 60 тыс. человек, а по всей Франции на улицы выйдут от 90 до 170 тыс. демонстрантов. Среди протестующих заявлены ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов. По данным МВД Франции, в стране запланировано около 500 акций.

    Префектура парижской полиции уже ввела запрет на проведение демонстраций рядом с резиденциями президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра, сообщила газета Le Monde.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что во французских протестах вскоре найдут «руку Кремля».

    Французские школьники устроили демонстрации из-за грязных туалетов. Во вторник к протестам учащихся присоединилась экоактивистка Грета Тунберг.

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    17 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Участники протестов в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны

    La Provence: Протестующие против роста цен на топливо ворвались в мэрию Марселя

    Tекст: Мария Иванова

    В Марселе участники демонстрации против роста цен проникли в здание мэрии, выломав входную дверь, и повредили имущество.

    Группа агрессивно настроенных протестующих в Марселе ворвалась в мэрию города, сломав входную дверь, передает ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

    Несколько человек смогли проникнуть в здание администрации и расписать стены краской из баллончиков. По данным телеканала BFMTV, вандалы разбили стоявший у входа бюст Марианны, национального символа Франции. Сейчас спецотряд полиции обезопасил здание, вход охраняют полицейские со щитами.

    Незадолго до этого хулиганы разгромили участок муниципальной полиции в центре Марселя и разграбили несколько магазинов.

    В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. Ожидается участие около 190 тыс. человек, из них 40 тыс. в столице. В МВД опасаются беспорядков, к 13:00 мск по всей стране было задержано 166 человек, в том числе 100 в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    В Париже из-за демонстраций закрыли несколько станций метро.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отметила, что ждет, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля».

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    17 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    В Ницце протестующие начали нападать на магазины и полицию

    Протестующие в Ницце начали нападать на магазины и полицию

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе акции протеста в центре Ниццы агрессивно настроенные демонстранты начали нападать на торговые точки и сотрудников правоохранительных органов.

    В сообщении префектуры говорится о незарегистрированной акции протеста в центре города. Уточняется, что группы людей в масках и черной одежде активно перемещаются в районе проспекта Медсена и вокзала, нападая на магазины и правоохранителей, передает РИА «Новости».

    По информации канала BFMTV, изначально акция носила мирный характер, но позже переросла в стычки с полицией.

    В субботу во Франции стартовали масштабные протесты против роста цен и экономической политики. Ожидалось участие различных групп, включая ультралевых, школьников, бывших «желтых жилетов» и представителей профсоюзов. МВД Франции сообщало о планах проведения около 500 акций по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    В тот же день в Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро.

    Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

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    17 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Париже закрыли несколько станций метро из-за протестов

    Минтранс Франции: В Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро

    Tекст: Мария Иванова

    Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что префектура полиции Парижа закрыла ряд станций метро в качестве меры предосторожности перед началом массовых акций протеста.

    Власти французской столицы ограничили работу подземки на фоне ожидающихся в субботу масштабных демонстраций. «В Париже по требованию полицейской префектуры в качестве меры предосторожности закрыт ряд станций метро», – сообщил Табаро, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что в связи с акциями наблюдаются затруднения в дорожном движении на нескольких автомобильных трассах.

    По данным канала BFMTV, в субботних протестах в Париже примут участие от 30 тыс. до 60 тыс. демонстрантов, а по всей Франции ожидается до 170 тыс. протестующих. На улицы выйдут ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов.

    В МВД страны заявили, что по всей республике запланировано около 500 акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.

    Во вторник Грета Тунберг присоединилась к акциям учащихся во Франции.

    В понедельник протестующие заблокировали здания Сорбонны в Париже.

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    17 октября 2026, 16:22 • Новости дня
    Участники протестов разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе

    BFMTV: Протестующие устроили пожар в здании туристического бюро в Лионе

    Tекст: Мария Иванова

    В здании туристического бюро на площади Белькур во французском Лионе вспыхнул пожар после нападения участников массовых протестов.

    В здании туристического бюро на площади Белькур во французском Лионе вспыхнул пожар после нападения участников массовых протестов. Ранее там начались столкновения между манифестантами и полицейскими, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Отмечается, что скрывающие лица люди разбили витрины туристического бюро, после чего в помещении начался пожар. На месте происшествия зафиксированы случаи мародерства. Ожидается прибытие сотрудников полиции и пожарных служб.

    Масштабные акции протеста начались во Франции в субботу. Они направлены против роста цен и экономической политики властей. На улицы вышли ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов» и представители профсоюзов. По данным французского МВД, всего в стране запланировано около 500 акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    В Париже из-за беспорядков закрыли несколько станций метро.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об ожидании поиска «руки Кремля» во французских протестах.

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    17 октября 2026, 23:01 • Новости дня
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    Колокольная башня рухнула из-за поджога протестующими мэрии Лиможа
    @ CNEWS/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В мэрии французского Лиможа, здание которой штурмовали и подожгли радикалы, пожар перекинулся на колокольную башню, после чего конструкция обрушилась на крышу мэрии, сообщил телеканал France 3.

    Пожар в мэрии Лиможа вспыхнул после того, как несколько групп радикалов ворвались в здание и подожгли несколько помещений на первом этаже. Затем были подожжены несколько машин у мэрии, позже они взорвались, передает ТАСС со ссылкой на телеканал France 3.

    Пожарные в течение часа пытались локализовать возгорание, однако огонь перекинулся на крышу исторического здания. Спустя еще час пламя охватило колокольную башню, являющуюся частью мэрии, и горящая конструкция завалилась набок, проломив часть крыши в центре здания.

    «Нет слов, чтобы осудить то, что произошло: настолько это подло. Для страны это хаос», – заявил мэр Лиможа Гийом Герен. Он сказал, что погромщики пришли, чтобы убивать, что видно на записях с камер, и пообещал подать жалобу и добиваться наказания всех причастных к разрушению мэрии.

    Здание мэрии Лиможа, где сейчас продолжается тушение пожара, было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера и входит в число охраняемых исторических объектов Французской Республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа.

    Французская полиция задержала около 400 человек в ходе акций против подорожания жизни.

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    17 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов

    BFMTV: Французская полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе масштабных акций протеста в Париже и Лионе сотрудники французских правоохранительных органов применили против манифестантов гранаты со слезоточивым газом, начались задержания.

    Французские полицейские применили слезоточивый газ при разгоне манифестантов в Лионе и Париже, вышедших на масштабные протесты против роста цен и экономической политики властей. В Лионе силовики с помощью газовых гранат разогнали около 300 человек у здания местного университета, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    В столице Франции начались стычки на стихийной акции учащихся. Агрессивно настроенная молодежь провоцировала правоохранителей, переворачивала мусорные баки и металлические ограждения, а также скандировала лозунги с призывами к отставке президента. Полиции пришлось применить спецсредства для пресечения беспорядков.

    На фоне готовящихся протестов столичная префектура полиции провела 40 превентивных задержаний. У активистов изъяли ножи, противогазы, защитные очки и повязки с надписью «полиция». Всего по стране запланировано около 500 выступлений, в которых ожидается участие до 170 тыс. граждан, включая бывших участников движения «желтых жилетов», таксистов, ультралевых активистов и школьников. Учащиеся уже несколько недель бастуют из-за нехватки учителей и перегруженного расписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу из-за протестов в Париже закрыли несколько станций метро.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова поиронизировала над возможным поиском «руки Кремля» во французских беспорядках.

    Во вторник шведская экоактивистка Грета Тунберг присоединилась к выступлениям школьников во Франции.

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    17 октября 2026, 18:29 • Новости дня
    Участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля

    RTL: Протестующие против роста цен ворвались в мэрию Лилля и устроили погром

    Tекст: Мария Иванова

    В Лилле группа протестующих против роста цен ворвалась в мэрию и устроила погром, сообщила французская радиостанция.

    Участники демонстрации разбили стеклянные двери и проникли в здание через несколько входов, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    По данным радиостанции, некоторые участники акции устроили погром в помещении, после чего скрылись. Спустя несколько минут в здание вошли сотрудники полицейского спецназа. В центре города происходят ожесточенные столкновения между манифестантами и полицией.

    В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. В ряде случаев манифестации переросли в беспорядки. По состоянию на 15:00 по местному времени по всей стране были задержаны 272 человека, из них более 160 – в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.

    В тот же день манифестанты в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны.

    Французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

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    17 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Участники протестов начали грабить магазины во Франции

    Во Франции в ходе протестов против роста цен начались грабежи магазинов

    Tекст: Мария Иванова

    Случаи грабежей магазинов зафиксированы по всей Франции в ходе демонстраций против роста цен и падения покупательной способности.

    Группы людей в масках, присоединившиеся к демонстрациям, организовали массовые беспорядки и ограбили несколько десятков магазинов в Марселе, Бордо, Лионе, Ницце и других крупных городах, передает ТАСС со ссылкой на канал BFMTV.

    В Париже магазины были разграблены в квартале Страсбур-Сен-Дени и на бульваре Капуцинов. Беспорядки в столице продолжаются с полудня, распространившись от площади Республики. Возле Лувра из-за манифестантов образовалась крупная пробка. Группы людей в масках забрасывали автомобили камнями и стульями, полиция применила слезоточивый газ.

    Стычки с полицией также происходят на площади Согласия и Елисейских полях, где протестующие возвели баррикады и разожгли костер. По оценкам профсоюзов, в массовых акциях принимают участие более 500 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция применила водометы на акции против роста цен в Париже.

    Участники протестов ворвались в мэрию французского Лилля. В Лионе они разгромили и подожгли туристическое бюро.

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    17 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа

    France 3: Протестующие против удорожания жизни подожгли мэрию Лиможа

    Tекст: Мария Иванова

    Участники масштабных акций протеста против повышения стоимости жизни захватили и подожгли здание мэрии города Лимож, на фоне массовых беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб.

    «Участники манифестации в Лиможе на юго-западе Франции в субботу, 17 октября, захватили здание мэрии и устроили пожар на первом этаже», – сообщил телеканал France 3, передает РИА «Новости».

    Огонь быстро распространился на крышу здания.

    Кроме того, в городе были повреждены и сожжены полицейские автомобили, а несколько магазинов подверглись разграблению протестующими.

    На фоне охвативших страну беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню возглавил межведомственный кризисный штаб, передает BFMTV. В его работе принимают участие министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен.

    В субботу по всей Франции проходят масштабные манифестации против роста цен. Акции переросли в ожесточенные столкновения с полицией, сопровождающиеся погромами и вандализмом. В Марселе и Лилле участники протестов также проникли в здания администраций, а в Лионе был подожжен туристический офис. Полиция применяет водометы и слезоточивый газ, задержаны более 270 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины.

    Противники роста цен ворвались в мэрию Лилля. Демонстранты разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.

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    17 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Полиция применила водометы на акции против роста цен в Париже

    BFMTV: В протестах против роста цен во Франции участвовали 500 тыс. человек

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде городов Франции прошли масштабные манифестации против удорожания стоимости жизни, которые сопровождались столкновениями с полицией и погромами.

    Во Франции проходят масштабные акции протеста против увеличения стоимости жизни, которые переросли в уличные беспорядки. К демонстрациям студентов и школьников присоединились фермеры, климатические активисты и бывшие участники движения «желтые жилеты», передает РИА «Новости».

    В Париже стычки манифестантов с полицией начались на площади Республики еще до начала шествия. Агрессивно настроенные молодые люди стали забрасывать силовиков камнями, бутылками и петардами. В ответ правоохранительные органы применили шумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

    Позднее погромы переместились на бульвар Маджента. Примкнувшие к колонне хулиганы в черной одежде разбили витрины магазинов и банкоматы, а также подожгли автобусные остановки и припаркованные автомобили. В ходе столкновений несколько человек получили ранения.

    В протестных акциях по всей стране приняли участие свыше 500 тыс. человек, сообщает телеканал BFMTV, который приводит данные профсоюза «Всеобщая конфедерация труда».

    Стычки демонстрантов с полицией произошли также в Лионе, Лилле, Марселе и Ницце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов против роста цен ворвались в мэрию французского Лилля.

    В Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро.

    Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

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    17 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции

    МВД Франции сообщило о задержании 400 участников массовых беспорядков

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что в ходе массовых беспорядков на акциях протеста против удорожания стоимости жизни по всей стране были задержаны не менее 400 человек.

    Нуньес заявил, что во время подавления беспорядков, организованных на полях протестных акций против роста цен по всей стране, правоохранительные органы задержали по меньшей мере 400 человек, передает ТАСС.

    Он добавил, что большинство задержанных являются совершеннолетними, и пообещал привлечь к ответственности тех, кого не удалось поймать на месте преступления.

    Между тем в Париже стихийные шествия направились к правительственным зданиям, в том числе к площади Согласия. Полиция сдерживает манифестантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV,

    Масштабные акции протеста сопровождаются ожесточенными столкновениями, вандализмом и поджогами. Демонстранты крушат магазины и автомобили. Для разгона силовики применяют слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Во время беспорядков манифестанты проникли в здания мэрий Лиможа, Марселя и Лилля. В Лиможе на первом этаже мэрии вспыхнул пожар, который распространился на крышу, а в Лионе был разграблен и подожжен туристический офис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины. Полиция применила водометы на акциях против роста цен в Париже. Манифестанты ворвались в мэрию французского Лилля.

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    17 октября 2026, 20:51 • Новости дня
    Участник акции протеста во Франции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты

    AFP: Протестующий во Франции лишился кисти при взрыве полицейской гранаты

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе масштабных протестов во французском Сент-Этьене молодой человек лишился кисти руки в результате взрыва полицейской гранаты.

    Участник акции протеста в Сент-Этьене (департамент Луара) лишился правой кисти после взрыва полицейской гранаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

    Пострадавший совершеннолетний мужчина был доставлен в университетскую клинику. По словам самого молодого человека, он поднял гранату с земли незадолго до взрыва. Тип устройства пока не установлен.

    В субботу во Франции проходят массовые акции протеста против роста стоимости жизни. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами автомобилей. Глава МВД Лоран Нуньес ранее разрешил полиции использовать шумовые гранаты для разгона этих акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу протестующие начали грабить магазины во Франции.

    Участники акций против роста цен ворвались в мэрию Лилля. В Лионе демонстранты разгромили и подожгли туристическое бюро.

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