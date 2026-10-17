Беспрозванных: Планы Эстонии по газопроводу не влияют на Калининградскую область

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня наш регион способен самостоятельно обеспечивать энергетическую устойчивость и надежность энергоснабжения. Что касается газоснабжения, созданная инфраструктура, включая мощности по хранению и регазификации, позволяет полностью обеспечивать все необходимые потребности. В этой связи заявление эстонских властей по резервному газопроводу не влияет на текущие поставки газа в Калининградскую область», – сказал Беспрозванных.



Губернатор добавил, что надежная энергетическая безопасность Калининградской области стала результатом своевременных и стратегически выверенных решений президента России Владимира Путина и правительства России, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эстония решила вывести из эксплуатации резервный газопровод, идущий в Калининградскую область.

Фактически топливо в Калининград по этому маршруту сейчас не идет, поскольку осенью 2022 года Эстония запретила импорт газа из России. Тем не менее у российской стороны до сих пор сохранялась техническая и юридическая возможность резервировать пропускную способность магистрали.

