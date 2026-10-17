Новак заявил о зависимости Европы от поставок газа из США

Tекст: Антон Антонов

«Они хотели диверсифицировать свою экономику с точки зрения поставщиков, а попали в зависимость от одной страны», – сказал Новак в интервью «Соловьев LIVE» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

Новак рассказал, что после отказа от российских поставок европейские страны потеряли значительные объемы газа, при этом топливо для них стало дороже примерно в четыре раза, передает РИА «Новости».

Вице-премьер отметил, что биржевые котировки газа в Европе фактически поднялись до уровня около 1 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, тогда как десять лет назад и даже до пандемии коронавируса они находились в диапазоне 200–250 долларов, нагрузку от этого роста сейчас несут европейские потребители.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходил в Москве с 14 по 16 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Новак подтвердил техническую возможность восстановления поставок газа по «Северным потокам».

Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

