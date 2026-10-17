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    17 октября 2026, 22:02 • Новости дня

    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Новак: Отгружен первый танкер с нефтью для мирового рынка

    Tекст: Вера Басилая

    В морском порту Диксон отгружен первый танкер с нефтью проекта «Восток Ойл» для мирового рынка, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Я знаю, что уже первый танкер отгружен был из порта Диксон», – цитирует Новака ТАСС.

    Ранее Новак сообщил, что цены на дизельное топливо на российских АЗС не изменятся из-за соглашения о его поставках в США и на мировые рынки.

    В пятницу Новак сообщил о проработке контрактов на поставку дизеля в США.

    В четверг Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров.

    15 октября 2026, 09:51 • Новости дня
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров

    США задумались о смягчении санкций против «теневого флота» ради фрахта

    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    @ EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп рассматривает смягчение санкций против так называемого «теневого» флота танкеров, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы, чтобы снизить рекордные ставки фрахта, сообщил американский чиновник.

    Администрация Дональда Трампа обсуждала ослабление санкций в отношении судов «теневого флота», ранее перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы, ради снижения рекордных мировых ставок фрахта, заявил американский чиновник, передает Reuters.

    Новые обсуждения касались допуска на такие суда так называемой «законной нефти» – сырья и нефтепродуктов, не подпадающих под санкции Вашингтона, но не российского и иранского экспорта, находящегося под карательными мерами; целью называлось увеличение поставок нефти и топлива из региона Персидского залива.

    Глава Минэнерго США Крис Райт в обращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде заявил, что администрация обсуждает смягчение ограничений на суда «теневого флота», чтобы сбить рекордные ставки фрахта, которые уже подорвали спрос на американскую нефть, однако полная запись его выступления недоступна.

    Министерство энергетики США подчеркнуло, что возможное послабление санкций не позволит России наращивать экспорт нефти и нефтепродуктов, тогда как компании для использования таких судов должны будут получать разрешения Минфина; отраслевые источники отмечают, что даже в случае смягчения мер страховщики останутся связаны правилами ЕС и Британии, поэтому заметного снижения фрахта не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг New York Post узнала о сроках поставок российского дизельного топлива в США после временной отмены санкций. В среду вице-премьер Александр Новак назвал условие для дальнейшего ослабления американских ограничений против российского ТЭК. Во вторник стало известно, что Евросоюз готовил новые санкции против России, несмотря на договоренности с Трампом по поставкам российского дизеля.

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    16 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Кобяков: Цену нефти в 100 долларов за баррель будут вспоминать как приятную

    Tекст: Дарья Григоренко

    Советник президента Антон Кобяков, выступая на пресс-конференции в рамках РЭН-2026, заявил, что стратегически цены на нефть неизбежно пойдут вверх, а стоимость барреля в 100 долларов будут вспоминать как очень хорошую.

    Как уточнил Кобяков, США могут временно сбить стоимость энергоресурсов, однако в перспективе котировки перейдут к росту из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «100 долларов за баррель многие будут вспоминать как очень приятную и хорошую цену», – подчеркнул советник президента.

    Он добавил, что Евросоюз принял решение распечатать стратегические резервы дизельного топлива под прямым давлением Вашингтона. По его словам, министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Брюсселю остановить экспорт американского дизеля для стабилизации внутренних цен.

    Кобяков также обратил внимание на восстановление мирового рынка угля. Он назвал преувеличенными разговоры о скором отказе от этого вида топлива, пояснив, что на фоне подорожания газа и перебоев у крупных поставщиков спрос на уголь осенью снова увеличился.

    Основным рынком сбыта сегодня является Восточная Азия, прежде всего Китай и Индия. Россия получила отличный момент для наращивания поставок в азиатские страны, однако рост мировых цен не означает автоматического увеличения прибыли угольных компаний из-за высоких логистических издержек и дорогих кредитов, заключил Кобяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кобяков сообщил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

    В понедельник аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены на нефть к концу года.

    На прошлой неделе Минэнерго США также улучшило ожидания стоимости марки Brent.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    15 октября 2026, 22:40 • Новости дня
    Участники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства-члены Международного энергетического агентства (МЭА) приняли решение в кратчайшие сроки направить на мировой рынок дополнительные объемы углеводородов для стабилизации ситуации.

    Совет управляющих МЭА по итогам заседания 15 октября принял к сведению  сохраняющуюся напряженность на нефтяных рынках, особенно на рынке дизельного топлива, и заявил о готовности дальнейших усилий для решения проблем на мировых энергетических рынках, опираясь на заявление G7 от 2 октября.

    «Достигнута договоренность об ускорении выпуска оставшихся объемов, конкретные планы уже разработаны, в том числе, как можно скорее будет выпущено более 20 млн баррелей дизельного топлива», – сказано в заявлении МЭА по итогам заседания.

    На данный момент страны МЭА выпустили около 330 млн баррелей нефти. Принято решение завершить высвобождение оставшихся 100 млн баррелей в установленные сроки.

    Некоторые страны-участники превысили свои первоначальные обязательства, из-за чего общий объем высвобождаемых запасов превысит 400 млн баррелей.

    Совет призвал страны, обладающие мощностями по добыче и переработке, увеличить поставки сырья и нефтепродуктов, подчеркнув важность свободного потока энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МЭА предложило дополнительно высвободить дизельное топливо из резервов.  ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    Вице-премьер России Александр Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз.

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    16 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА по высвобождению запасов

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне планов МЭА высвободить резервы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть снизились на фоне планов Международного энергетического агентства (МЭА) ускорить экстренное высвобождение запасов, перевесив опасения по поводу рисков на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,9%, составив 105 долларов за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 1,0%, до 95,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Трейдеры оценивают последствия решения МЭА об ускорении высвобождения экстренных нефтяных резервов. Этот фактор оказался сильнее опасений, связанных с сохраняющимися рисками поставок с Ближнего Востока и неопределенностью вокруг судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники Международного энергетического агентства договорились экстренно высвободить запасы нефти. В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке. В понедельник цена нефти Brent впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    16 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с конца мая превысила 110 долларов, следует из данных торгов.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднимается на 3,63% относительно предыдущего закрытия – до 109,77 доллара за баррель. Перед этим показатель впервые с 20 мая достиг отметки 110 долларов.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,19% – до 101,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мировые цены на нефть снижались на фоне планов Международного энергетического агентства по высвобождению запасов.

    Reuters сообщало об атаках Ирана на суда в Ормузском проливе ради влияния на выборы в США.

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

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    15 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Новак назвал цену дизеля для США предметом коммерческих переговоров

    Новак назвал цену российского дизеля для США предметом переговоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос цены российского дизельного топлива для американского рынка является предметом коммерческих договоренностей, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Это предмет коммерческих переговоров», – заявил Новак в кулуарах Российской энергетической недели, отвечая на вопрос, как будут формироваться цены на дизель для США, передает ТАСС.

    А отвечая на вопрос о возможном продлении лицензии после апреля 2027 года, вице-премьер отметил, что сейчас таких переговоров нет. По его словам, пока рано говорить о продлении, необходимо посмотреть, как будет развиваться ситуация.

    Новак также рассказал, что в поставках российского дизельного топлива заинтересован ряд стран, не только США. По его словам, российские нефтяные компании готовы начать отгрузки дизеля на мировые рынки в любой момент, сейчас идут переговоры по коммерческим условиям.

    Ранее Новак сообщал, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизеля ранее запланированных сроков. Россия готова поставить дополнительный объем дизеля на рынок США и всем партнерам – 300 тыс. тонн в октябре с ростом до 500 тыс. тонн в ноябре и до 1 млн тонн в декабре, в перспективе объем может вырасти до 3,5 млн тонн в месяц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак назвал сроки первых поставок российского дизеля в США.

    В среду он подтвердил прямые поставки российского дизеля в США.

    Новак рассказал о позитивной реакции на дизельную сделку России и США.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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    15 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов

    Express: Британия столкнулась с самыми высокими за десятилетия рисками блэкаутов

    Tекст: Мария Иванова

    Британию ждет одна из наиболее трудных зим из-за высоких рисков отключения электроэнергии впервые с 1970-х годов.

    Британия может столкнуться с масштабными отключениями электроэнергии грядущей зимой, пишет газета Express.

    «Британия столкнулась с одной из наиболее рискованных зим за десятилетия с все более настойчивыми предупреждениями о блэкаутах впервые с 1970-х годов», – отмечает издание.

    В последний раз такие масштабные отключения света в стране происходили во время забастовок шахтеров, когда правительство было вынуждено ввести нормирование электроэнергии и трехдневную рабочую неделю. Газета указывает, что британская энергетическая система уже находилась на грани массовых отключений во время аномальной жары летом, а Национальная энергосеть (National Grid) недавно призывала жителей запастись жизненно важными товарами на случай сбоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    В том же месяце энергокризис поставил пятую часть бумажных фабрик Италии под угрозу закрытия.

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    16 октября 2026, 18:04 • Новости дня
    Новак сообщил о падении мирового спроса на энергоресурсы

    Вице-премьер Новак заявил о снижении спроса на энергоресурсы в мире

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о снижении глобального спроса на энергетические ресурсы из-за стремления потребителей найти замену углеводородам и сократить расходы.

    Сейчас потребители энергоресурсов активно ищут замену углеводородам на фоне снижения мирового спроса на них. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

    «Потребители сегодня рассматривают вопросы также ускоренного энергозамещения, либо сокращения расходов на энергию, повышения энергоэффективности», – сказал Новак в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

    Он добавил, что снижение спроса на энергоресурсы сказывается на издержках потребителей. В условиях структурной трансформации и последствий геополитических событий в Ормузском проливе наблюдается существенный шоковый рост цен. Это касается не только страхования и фрахта, но и стоимости нефти и нефтепродуктов, которые подорожали почти в два раза с начала года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу советник президента Антон Кобяков заявил, что окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается.

    Ранее МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России. А на прошлой неделе президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили поставки российских нефтепродуктов.

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    15 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    США продлили лицензию на финансовые операции на зарубежных объектах «Лукойла»

    Минфин США продлил до апреля 2027 года лицензию на зарубежные операции «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство финансов США приняло решение продлить действие генеральной лицензии, которая разрешает проведение отдельных финансовых операций на объектах российской компании «Лукойл» за пределами страны, до 24 апреля 2027 года.

    Согласно документу ведомства, до указанной даты разрешено совершать операции, связанные с приобретением товаров и услуг на зарубежных объектах «Лукойла», передает ТАСС.

    Отмечается, что ранее срок действия этой лицензии был установлен до 29 октября текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер Александр Новак назвал условие ослабления санкций США против российского ТЭК.

    В среду Новак подтвердил прямые поставки российского дизельного топлива в США.

    Во вторник Кремль предупредил о риске срыва топливной сделки Москвы и Вашингтона из-за санкционной политики Евросоюза.

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    16 октября 2026, 14:20 • Новости дня
    Кобяков заявил о рекордном росте премий на дизельное топливо

    Кобяков: Дефицит перерабатывающих мощностей привел к росту премий на дизтопливо

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дефицит перерабатывающих мощностей привел к рекордному росту премий на дизельное топливо, а США теперь вынуждены благодарить за его поставки из России, заявил советник президента Антон Кобяков.

    История с дизелем на Западе только начинается, считает советник президента Антон Кобяков. По его словам, дефицит перерабатывающих мощностей вызвал рекордный рост премий на дизельное топливо, а США теперь вынуждены благодарить за поставки. Об этом советник главы государства заявил на пресс-конференции в рамках Российской энергетической недели, пишет ТАСС.

    «Рынок нефтепродуктов еще интереснее. На прошлом форуме, ровно год назад, мы обращали внимание на дефицит нефтепродуктов на мировом рынке, в частности, на рынке дизельного топлива», – сказал Кобяков.

    По его словам, до спецоперации европейский дизель редко стоил больше 15 долларов за баррель, чем нефть марки Brent. Год назад разница была около 20 долларов в Европе и 30 долларов в США. Сегодня эта премия составляет 90 долларов в ЕС и плюс 180 долларов к цене барреля нефти в США, отметил он.

    «Собственно, мы их предупреждали, об этом говорил неоднократно президент Российской Федерации. А теперь руководитель США благодарит президента России за небольшие поставки дизеля. Хотя год назад сам призывал не покупать солярку у России. И теперь на Западе история с дизелем только начинается», – подчеркнул советник президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа. На прошлой неделе в правительстве подтвердили готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива.

    А вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре и 500 тыс. в ноябре.

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    16 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер с 15 моряками из Индии поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    Нефтяной танкер MT ST 3, на борту которого находились 15 индийских моряков, поражен снарядом в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Инцидент с судном произошел в пятницу. Кроме того, в среду другой танкер YARA J, на котором находились девять индийских моряков, подвергся атаке беспилотника у побережья Румынии.

    «К счастью, все 24 индийских гражданина на обоих судах находятся в безопасности, погибших или пострадавших нет», – заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.

    Он добавил, что индийские власти следят за развитием ситуации и поддерживают связь с компаниями, управляющими судами, чтобы обеспечить безопасность обоих экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник другой танкер подвергся атаке в Ормузском проливе.

    В воскресенье два индийских моряка пропали без вести после атаки дрона на танкер в Омане.

    В тот же день танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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    15 октября 2026, 04:50 • Новости дня
    NYP узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива

    NYP: Российский дизель поступит в США до промежуточных выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп приостановил действие санкций для обеспечения американского рынка российским горючим на фоне рекордного роста мировых цен, первые поставки ожидаются до промежуточных выборов.

    Источники сообщили газете New York Post (NYP), что российское дизельное топливо поступит на американский рынок до промежуточных выборов 3 ноября, поскольку в прошлом месяце цены на топливо достигли рекордной отметки в 6,53 доллара за галлон.

    Топливо «должно прибыть в течение следующих двух недель, если мы все уладим», сообщил газете американский источник, отметив, что Россия согласилась отправить «довольно значительное» количество.

    Ранее Дональд Трамп снял ограничения на импорт российского дизеля, а президент России Владимир Путин отменил введенный в прошлом году запрет на его экспорт.

    Американский лидер отметил, что соглашение позволит снизить глобальное ценовое давление. По данным источников, Вашингтон пошел на этот шаг после того, как атаки президента Украины Владимира Зеленского на российские нефтеперерабатывающие заводы привели к резкому подорожанию топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак подтвердил прямые поставки российского дизеля в США и спрогнозировал снижение цен на дизель по всему миру. Россия выразила готовность направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизеля.

    В Германии потребовали заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США.

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    16 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Кобяков: Окончания военных действий в Ормузском проливе пока не ожидается

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные действия в Ормузском проливе пока далеки от завершения, продолжается экономическая и политическая борьба за нефтяной рынок, заявил советник президента России Антон Кобяков.

    Окончания боевых действий в Ормузском проливе на данный момент не ожидается. Такое мнение высказал на пресс-конференции в рамках Российской энергетической недели советник президента России Антон Кобяков, пишет ТАСС.

    «Продолжается борьба за Ормуз. Оценки выходящих оттуда объемов сырья разнятся – от довоенных 20 млн баррелей в сутки нынешние отличаются в полтора–два раза. Приводятся данные о 10–13 млн баррелей. В общем-то, окончанием войны там и не пахнет», – заявил Кобяков.

    Советник президента отметил, что до начала конфликта США и Израиля с Ираном через пролив проходило почти 20% мировых поставок СПГ. По его словам, новые мощности вне Персидского залива за март–июнь компенсировали лишь около двух третей выпавших объемов из Катара и ОАЭ.

    Кобяков добавил, что бенефициарами сложившейся ситуации во многом стали американские компании, занимающиеся строительством трубопроводов. Мировой нефтяной рынок, по его мнению, перестал быть эффективным, однако за него идет настоящая экономическая и политическая война.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу Антон Кобяков заявил о наступлении «золотого века» газа.

    В среду Reuters сообщило об атаках Ирана на суда в Ормузе. В тот же день в Ормузском проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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