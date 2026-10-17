Госдолг Чехии вырос до рекордных 180 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

За первые три квартала текущего года государственный долг Чехии возрос до рекордного уровня в 3,882 трлн крон, или около 180 млрд долларов. Уровень долга достиг 43,9% ВВП, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство финансов республики.

По данным минфина, рост показателя в первую очередь обусловлен продажей гособлигаций для покрытия выплат по долгу и текущего дефицита бюджета, который на конец сентября составил около 9 млрд долларов. Ожидается, что к концу года долг увеличится до 185 млрд долларов, а его доля в ВВП достигнет 44,4%. Теоретически долг каждого гражданина страны сейчас составляет около 16,5 тыс. долларов.

Чистые расходы на обслуживание госдолга за первые три квартала составили около 3,4 млрд долларов, а за весь год они должны достичь 5,1 млрд долларов. Примерно две пятых чешских гособлигаций находятся у отечественных банков, около 28% – у иностранных инвесторов, а чешские граждане владеют 5% бумаг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае вице-премьер Чехии призвал Европу отказаться от высокомерия.

В сентябре 2025 года эксперты назвали Чехию в числе стран, сильнее всего пострадавших без российских туристов.