Протестующие против роста цен во Франции подожгли здание мэрии Лиможа

France 3: Протестующие против удорожания жизни подожгли мэрию Лиможа

Tекст: Мария Иванова

«Участники манифестации в Лиможе на юго-западе Франции в субботу, 17 октября, захватили здание мэрии и устроили пожар на первом этаже», – сообщил телеканал France 3, передает РИА «Новости».

Огонь быстро распространился на крышу здания.

Кроме того, в городе были повреждены и сожжены полицейские автомобили, а несколько магазинов подверглись разграблению протестующими.

На фоне охвативших страну беспорядков премьер-министр Франции Себастьян Лекорню возглавил межведомственный кризисный штаб, передает BFMTV. В его работе принимают участие министр внутренних дел Лоран Нуньес и министр юстиции Жеральд Дарманен.

В субботу по всей Франции проходят масштабные манифестации против роста цен. Акции переросли в ожесточенные столкновения с полицией, сопровождающиеся погромами и вандализмом. В Марселе и Лилле участники протестов также проникли в здания администраций, а в Лионе был подожжен туристический офис. Полиция применяет водометы и слезоточивый газ, задержаны более 270 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины.

Противники роста цен ворвались в мэрию Лилля. Демонстранты разгромили и подожгли туристическое бюро в Лионе.