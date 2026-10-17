Полиция задержала 400 человек в ходе протестов против роста цен во Франции

МВД Франции сообщило о задержании 400 участников массовых беспорядков

Tекст: Вера Басилая

Нуньес заявил, что во время подавления беспорядков, организованных на полях протестных акций против роста цен по всей стране, правоохранительные органы задержали по меньшей мере 400 человек, передает ТАСС.

Он добавил, что большинство задержанных являются совершеннолетними, и пообещал привлечь к ответственности тех, кого не удалось поймать на месте преступления.

Между тем в Париже стихийные шествия направились к правительственным зданиям, в том числе к площади Согласия. Полиция сдерживает манифестантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV,

Масштабные акции протеста сопровождаются ожесточенными столкновениями, вандализмом и поджогами. Демонстранты крушат магазины и автомобили. Для разгона силовики применяют слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Во время беспорядков манифестанты проникли в здания мэрий Лиможа, Марселя и Лилля. В Лиможе на первом этаже мэрии вспыхнул пожар, который распространился на крышу, а в Лионе был разграблен и подожжен туристический офис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу участники протестов во Франции начали грабить магазины. Полиция применила водометы на акциях против роста цен в Париже. Манифестанты ворвались в мэрию французского Лилля.