Первый снег выпал на юге Турции и в районе Стамбула

Первый снег выпал в курортной провинции Мугла в Турции

Tекст: Мария Иванова

Снегопад прошел на горе Гектепе в провинции Мугла на высоте 1892 метра над уровнем моря, местные жители сочли его непривычно ранним, передает РИА «Новости».

Кроме того, снег выпал в районе Карталкая в провинции Болу, расположенной к востоку от Стамбула. Там на горнолыжном курорте образовались сугробы.

В октябре на курортах юга Турции, включая Анталью, установилась холодная погода: днем температура снижалась до 18 градусов при климатической норме в 26,6 градуса, идут сильные дожди. В Стамбуле в среду выпало рекордное количество осадков – более 270 миллиметров на квадратный метр, что привело к затоплениям, парализации движения и гибели пяти человек.

Накануне сообщалось, что отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду.

Ранее число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.