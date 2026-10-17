  • Новость часаЛавров прибыл в Бахрейн
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    17 октября 2026, 21:11 • Новости дня

    Хуситы сбили саудовский вертолет Apache на границе

    SABA: Хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили вертолет Apache ВВС Саудовской Аравии.

    Хуситы уничтожили вертолет ВВС Саудовской Аравии в районе границы с королевством, передает ТАСС со ссылкой на йеменское агентство SABA.

    «Вооруженным силам удалось сбить вертолет Apache, принадлежащий саудовскому врагу, напротив Наджрана, когда он совершал враждебные действия в направлении позиций наших сил на границе», – сообщил Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по столице Саудовской Аравии.

    В понедельник Эр-Рияд пожаловался на слабую помощь Запада в борьбе против движения «Ансар Аллах».

    15 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»

    CNN: США подготовили план удара по Ирану мощной авиабомбой GBU-43/B

    В США разработали план удара по Ирану «матерью всех бомб»
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные подготовили планы возможных ударов по иранской инфраструктуре с применением мощнейшей неядерной авиабомбы GBU-43/B, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ, отмечают СМИ.

    Соединенные Штаты могут использовать самую мощную неатомную бомбу в своем арсенале в случае возобновления ударов по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    По данным телеканала, новые планы американских военных предусматривают атаки на энергетическую инфраструктуру и ядерные объекты исламской республики с помощью крупнейшей неядерной бомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб». Удары могут быть нанесены в случае, если Трамп распорядится возобновить военные операции до или после промежуточных выборов.

    Американские военные сомневаются, что применение этого оружия позволит достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил, однако подчеркивают, что такой шаг станет серьезной эскалацией конфликта.

    Во вторник Трамп пообещал в ближайшее время принять решение о дальнейших действиях Вашингтона в отношении Тегерана. При этом портал Axios сообщил, что переговоры США и Ирана о заключении мирного соглашения фактически не ведутся, но окончательно не свернуты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские военные уничтожили в Оманском заливе судно, связанное с Ираном.

    Во вторник Тегеран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с Соединенными Штатами.

    На прошлой неделе Трамп заявил, что получение исламской республикой ядерного оружия угрожало бы крупным американским городам.

    Комментарии (6)
    16 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    СК: Заказчик убийства криптобизнесмена Новака в ОАЭ заплатил 800 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Заказчик убийства криптобизнесмена Романа Новака и его супруги в ОАЭ передал исполнителям преступления 800 тыс. долларов через тайник, сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков.

    «Дело в отношении заказчика убийства выделено в отдельное производство. Он передал исполнителям около 800 тыс. долларов за убийство супругов», – заявил Яшков, передает РИА «Новости».

    Из этой суммы бывший сотрудник петербургской милиции Константин Шахт получил 500 тыс. долларов, а двое других исполнителей – Юрий Шарыпов и Владимир Далекин – по 150 тыс. долларов.

    «Деньги передавались исполнителям через закладку. В настоящее время личность заказчика устанавливается», – добавил Яшков. По его словам, Далекин уже скончался в СИЗО после продолжительной болезни.

    Новака и его супругу убили в ОАЭ в 2025 году, их тела закопали в пустыне. В ходе расследования были арестованы трое фигурантов дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу один из обвиняемых в убийстве криптобизнесмена Новака в ОАЭ умер в СИЗО.

    В ноябре прошлого года МВД назвало причину убийства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ. В том же месяце в Петербурге арестовали подозреваемого в этом преступлении.

    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда

    Аль-Малики: Жертвами атак хуситов на аэропорт Эр-Рияда стали 17 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак йеменских мятежников-хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 17 человек, еще более 330 ранены, сообщил представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики.

    «Семнадцать человек погибли и свыше 330 получили ранения в результате нападений на международный аэропорт имени короля Халида», – заявил аль-Малики, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Он добавил, что с начала обострения конфликта по территории Саудовской Аравии хуситы выпустили 1104 ракеты и 1135 беспилотников.

    Аль-Малики также сообщил об уничтожении силами коалиции 127 складов мятежников в горах Йемена и множества пусковых установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы пообещали продолжить атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

    В понедельник они заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда. Из-за этих атак министр экономики Японии отменил визит в королевство.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    Хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене

    Дворец правительства Йемена получил повреждения при ракетном обстреле

    Tекст: Денис Тельманов

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» выпустило пять баллистических ракет по находящемуся в Адене президентскому дворцу.

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» атаковало пятью баллистическими ракетами президентский дворец в Адене, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Отмечается, что город находится под контролем международно признанного правительства Йемена. В результате ракетного удара здание дворца получило повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В прошлом месяце ВВС Саудовской Аравии нанесли 40 ударов по йеменской территории за сутки.

    Хуситы заявили о ракетном ударе по объекту Aramco и авиабазе в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 13:43 • Новости дня
    Иранская делегация покинула саммит в Баку во время речи президента Израиля

    Tasnim: Иран покинул зал на саммите в Баку при выступлении президента Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел Каземом Гарибабади ушла из зала на саммите СВМДА в Баку в знак протеста во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Иранские представители в знак протеста вышли из зала заседания на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку в момент начала речи президента Израиля Ицхака Герцога, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Примеру иранской делегации, во главе которой находится заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади, последовали дипломаты еще 12 государств. В их числе оказались представители Турции, Катара, Саудовской Аравии, Кувейта, Малайзии и Пакистана.

    В настоящее время участницами СВМДА являются 28 стран. Мероприятие проходит 15 октября, российскую сторону на саммите представляет делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Баку с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

    В среду российский министр прибыл в азербайджанскую столицу на саммит СВМДА.

     Дипломатическое ведомство официально анонсировало его участие в этом мероприятии.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 14:28 • Новости дня
    Глава МИД Турции Фидан покинул зал во время речи президента Израиля

    Представители пяти стран покинули саммит в Баку при выступлении главы Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и представители еще нескольких государств покинули зал заседаний на саммите в Баку во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога.

    Во время выступления израильского лидера на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии зал заседаний покинули делегации нескольких государств, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал NewsPulse.

    Помимо турецкого министра, из помещения вышли представители Ирана, Пакистана, Палестины и Кувейта.

    Отношения между Анкарой и Тель-Авивом резко обострились после начала израильской операции в секторе Газа в октябре 2023 года. Турецкие власти жестко раскритиковали действия армии обороны Израиля, а в мае 2024 года приостановили торговлю с еврейским государством до прекращения атак на палестинский анклав и обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. В настоящее время страны поддерживают контакты только по линии спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг иранская делегация также покинула саммит в Баку во время выступления израильского президента.

    В прошлом месяце Турция жестко ответила на слова главы Минобороны Израиля о президенте Реджепе Тайипе Эрдогане.

    Летом Анкара призвала к международной политической изоляции еврейского государства.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    В Ормузском проливе скопились дрейфующие контейнеры с затонувшего судна

    У Ормузского пролива скопились грузы с затонувшего контейнеровоза GFS Pride

    Tекст: Мария Иванова

    Множество дрейфующих контейнеров и другого плавающего груза скопилось в водах Ормузского пролива рядом с местом недавнего затопления коммерческого судна GFS Pride.

    В четырех морских милях к северо-западу от мыса Рас-эль-Шейх-Масуд наблюдается большое количество плавающего груза, в связи с чем морякам рекомендовано проявлять осторожность во время движения, передает ТАСС со ссылкой на навигационное предупреждение.

    Ряд новостных порталов сообщал, что на поверхности воды оказалось множество коробок с последними моделями iPhone, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.

    Ранее сингапурский контейнеровоз GFS Pride затонул у Ормузского пролива после попадания в него снаряда, пишет Reuters. По данным агентства, оператором судна выступает базирующаяся в ОАЭ компания GFS Ship Management FZE.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два торговых судна затонули после обстрелов в Ормузском проливе.

    В среду у пролива пошел ко дну контейнеровоз под флагом Сингапура.

    В понедельник танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в этом районе.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 22:53 • Новости дня
    При атаке на президентский дворец в Йемене погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    Министр здравоохранения и народонаселения Йемена Касем Бхейбах заявил, что в результате удара йеменского мятежного движения «Ансар Алла» по президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене погибли пять человек.

    По словам Бхейбаха, пять человек погибли и 16 пострадали в результате террористической атаки хуситов на президентский комплекс Аль-Маашик в Адене, передает ТАСС.

    По данным СМИ, по президентскому дворцу Аль-Маашик было выпущено не менее четырех ракет, в районе комплекса прогремело пять взрывов. Премьер-министр Йемена Шайа аз-Зиндани и члены правительства при атаке не пострадали. Ранее министерство информации республики сообщало о гибели двух сопровождавших премьера лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг хуситы выпустили пять ракет по президентскому дворцу в Адене.

    При обстреле резиденции на юге Йемена погибли два человека.

    Во вторник мятежники пригрозили ударами по Эр-Рияду.

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 23:33 • Новости дня
    Военные США уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе

    Военные США уничтожили судно в Оманском заливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе, которое вело разведку и наведение на корабли ВМС США, о чем сказано в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    «Силы США 6 октября уничтожили судно, связанное с Ираном, которое проводило разведку и наведение на корабли ВМС США в Оманском заливе», – сказано в сообщении.

    Американские военные заявили, что за последние семь месяцев Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана беспорядочно атаковал тысячи гражданских судов, проходящих через региональные воды, помимо кораблей ВМС США.

    «Члены экипажа были благополучно эвакуированы до уничтожения судна типа дау», – добавили они.

    К сообщению было приложено видео, на котором снаряд бьет в центр судна, происходит взрыв и пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Омана.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер с 15 моряками из Индии поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    Нефтяной танкер MT ST 3, на борту которого находились 15 индийских моряков, поражен снарядом в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Инцидент с судном произошел в пятницу. Кроме того, в среду другой танкер YARA J, на котором находились девять индийских моряков, подвергся атаке беспилотника у побережья Румынии.

    «К счастью, все 24 индийских гражданина на обоих судах находятся в безопасности, погибших или пострадавших нет», – заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.

    Он добавил, что индийские власти следят за развитием ситуации и поддерживают связь с компаниями, управляющими судами, чтобы обеспечить безопасность обоих экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник другой танкер подвергся атаке в Ормузском проливе.

    В воскресенье два индийских моряка пропали без вести после атаки дрона на танкер в Омане.

    В тот же день танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Новак назвал кризис на Ближнем Востоке новым вызовом для мира

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кризис на Ближнем Востоке стал новым вызовом для мировой энергетики из-за проблем с поставками энергоресурсов, заявил вице-премьер России Александр Новак на полях РЭН-2026.

    «Кризис на Ближнем Востоке – это новый вызов, новый шок для мировой энергетики. Наверное, такого никогда не было, когда огромный объем энергетических ресурсов не получил выход на рынки в результате отсутствия нормального судоходства в одной из ключевых артерий мирового нефтяного рынка», – приводит его слова РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил, что сложившаяся ситуация существенно увеличила мировые издержки, повысила стоимость фрахта в разы и стоимость страхования.

    По его словам, это привело к тому, что многие страны – участники мирового рынка принимают новые, фундаментальные решения по выработке новых маршрутов, логистики и созданию запасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг участники МЭА договорились экстренно высвободить запасы нефти.

    В среду мировые цены на нефть выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    В понедельник в ОПЕК сочли закономерным мировой кризис на рынке топлива.

    Комментарии (0)
    16 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе

    Иран обнаружил горящий танкер в Оманском заливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-морские силы Ирана обнаружили нефтяной танкер, на котором возник пожар в запретной зоне Оманского залива, сообщила пресс-служба ВМС иранской армии.

    Обнаруженный горящий танкер находился к востоку от Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    По данным ВМС Ирана, судно отключило системы отслеживания и пыталось пройти через запретную зону.

    Иранские военные подчеркнули, что такое движение создает угрозы безопасности других судов. Название танкера и причины возгорания не уточняются.

    В среду американские военные уничтожили связанное с Ираном судно в Оманском заливе. В начале месяца возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить цены на нефть. В сентябре иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 12:43 • Новости дня
    Премьер Испании оценил потери ЕС от конфликта США с Ираном

    Премьер Испании Санчес оценил потери ЕС от войны с Ираном в 100 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что конфликт США и Израиля с Ираном стоил Европейскому союзу более чем 100 млрд евро.

    «Растет дороговизна жизни, в частности цены на энергию, которые подрывают покупательную способность европейцев, конкурентоспособность предприятий и отраслей промышленности», – заявил Санчес по прибытии на саммит ЕС в Брюссель, передает ТАСС.

    США и Израиль начали военные действия против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий на всех фронтах. Однако 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий соглашения в части Ормузского пролива.

    Впоследствии администрация США сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы и переходе к экономическому давлению с помощью санкций. 10 октября президент США не исключил возможности новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что США разработали план удара по Ирану мощнейшей неядерной авиабомбой.

    В понедельник иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе.

    На прошлой неделе США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов.

    Комментарии (0)
    15 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы военно-политического движения «Ансар Алла» заявили о сбитом над Йеменом саудовском истребителе Typhoon.

    Представитель йеменских вооруженных сил: истребители F-15 и Typhoon из Саудовской Аравии взлетели с баз в Хамис-Мушайте и Таифе. Ракетные удары саудовской коалиции наносились из Наджрана.

    «Наши силы нанесли удар зенитной ракетой по саудовскому истребителю Typhoon над провинцией Саада», – передает телеканал Al Masirah.

    По словам представителя хуситов, поднявшийся из Таифа истребитель был сразу поражен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки сбитых над Саудовской Аравией ракет хуситов ранили четырех человек.В МИД

    призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам, отметив, что проведение российско-арабского саммита

    остается на повестке дня.


    Комментарии (0)
    17 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Хуситы окружили третий по величине город Йемена

    FT: Йеменские хуситы взяли в кольцо город Таиз

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» блокировало город Таиз, что может открыть повстанцам путь к Адену, где базируется международно признанное правительство страны.

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) окружило третий по величине город страны Таиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Издание отмечает, что блокирование юго-западного города, соединяющего побережье с остальной частью южного Йемена, может открыть повстанцам путь для продвижения к Адену. Все основные въезды в Таиз стали линиями фронта, из-за чего доступ в населенный пункт сильно ограничен.

    Местные жители рассказали, что боевые действия начались стремительно, лишив их возможности эвакуироваться в безопасные районы. В городе наблюдается острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива из-за резкого скачка цен. Из-за боев на основных дорогах бензовозы не могут проехать в Таиз, в результате чего стоимость горючего на черном рынке выросла в три раза.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как повстанцы начали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Повстанцы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Движение ранее заявило об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин утвердил список поручений по итогам совета по нацпроектам
    Лидер АдГ Вайдель призвала украинцев покинуть Германию после конфликта
    Премьер Чехии Бабиш назвал итоги выборов в сенат катастрофой
    В Германии два политика АдГ устроили дуэль на шпагах после партийной ссоры
    Ученые выявили взрывной рост частоты употребления слова «скуф»
    Жители Турции потребовали отменить концерт Галкина в Стамбуле
    СК начал проверку из-за татуировки Девы Марии с нимбом из оружия