Актриса Старостина попала в автомобильную аварию по дороге с кинофестиваля

Tекст: Мария Иванова

Российская актриса Елена Старостина получила травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, передает РИА «Новости».

«После ночной аварии у меня на голове просто огромная шишка. Болит нога, но там просто ушиб. Я вся в ушибах», – рассказала Старостина.

По словам артистки, она возвращалась из Оренбурга, где присутствовала в качестве почетного гостя на международном кинофестивале «Кадетский взгляд». Самолет с актрисой вернули обратно, и по дороге в гостиницу автомобиль попал в аварию.

Старостина уточнила, что находилась на заднем сиденье, а основной удар пришелся на левую сторону машины. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая доставила артистку в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей гематому и ушибы, переломов они не обнаружили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Москве в аварию попал рэпер, в чьем клипе снялась погибшая актриса Добромилова.