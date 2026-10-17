Израильские поселенцы напали на конвой с польскими дипломатами

Конвой с польскими дипломатами подвергся нападению на Западном берегу Иордана

Tекст: Мария Иванова

В результате инцидента на Западном берегу Иордана польским дипломатам ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

«На Западном берегу реки Иордан произошло нападение на конвой, в котором находились представители дипломатического корпуса, в том числе польские дипломаты. Согласно предварительной информации, за нападение могут отвечать израильские поселенцы», – написал Вевюр.

По его словам, из имеющейся информации не следует, что польские представители были прямой целью нападения. При этом Варшава выражает глубокое возмущение и решительно осуждает происшествие.

Польская сторона последовательно выступает против насилия со стороны израильских поселенцев и ожидает от властей Израиля срочных разъяснений, установления виновных и привлечения их к ответственности, добавил Вевюр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай призвал Израиль остановить создание поселений на Западном берегу.

В прошлом месяце США дистанцировались от санкций союзников против Израиля.

Летом экс-генералы призвали Биньямина Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу.