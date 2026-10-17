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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Из порта Диксон отгрузили первый танкер с нефтью для мирового рынка
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    Глава Генштаба Британии призвал граждан готовиться к войне
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    17 октября 2026, 21:02 • Новости дня

    Бывшего проректора МГТУ имени Баумана обвинили в крупном мошенничестве

    Экс-проректору МГТУ имени Баумана Шахвердову предъявили обвинения в мошенничестве

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшему проректору МГТУ имени Баумана Олегу Шахвердову и двум инженерам университета предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве и превышении должностных полномочий.

    Следственные органы обвиняют бывшего проректора МГТУ имени Баумана Олега Шахвердова и двух его помощников в мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС.

    Согласно данным электронной базы суда, Шахвердову и инженеру Алексею Шиндяпину инкриминируют превышение должностных полномочий и мошенничество. Другому помощнику, инженеру Вадиму Сёмкину, вменяется только особо крупное мошенничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе проректора МГИМО объявили в розыск за аферу с недвижимостью. В прошлом году суд арестовал первого проректора Приволжского медуниверситета за мошенничество.

    17 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты

    Ilta-Sanomat: Глава Минобороны Финляндии Хяккянен остудил пыл экс-премьера Марин

    Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ответил экс-премьеру Санне Марин на ее призыв сбивать российские самолеты, якобы нарушающие финское воздушное пространство.

    «Хяккянен остудил пыл бывшего премьер-министра и других, кто желает гораздо более жесткого подхода к российским самолетам», – пишет Ilta-Sanomat.

    «По словам министра обороны Антти Хяккянена, ни Санне Марин, ни гражданам не нужно беспокоиться о том, как Финляндия реагирует на нарушения воздушного пространства российскими самолетами», – говорится в материале.

    Марин в интервью газете Corriere della Sera призвала сбивать российские самолеты, которые якобы вторгаются в воздушное пространство страны, однако не привела никаких доказательств подобных инцидентов.

    «В Финляндии за региональное наблюдение отвечают вооруженные силы, и при необходимости применяется сила», – приводит слова Хяккянена РИА «Новости».

    По словам министра, в стране уже много лет существует хорошо отработанная схема применения соразмерной силы на основе оценки угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Финляндия ограничила полеты над восточной частью Финского залива.

    Дания обвинила российский фрегат в опасном сближении с ее военным вертолетом после того, как корабль выпустил в его сторону две сигнальные ракеты.

    Польша заявила о якобы нарушении воздушного пространства российским вертолетом.

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    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    Эксперт Меркурис призвал Запад всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде

    В Британии посоветовали Западу всерьез отнестись к словам МИД о Калининграде
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что странам Запада следует серьезно отнестись к предостережениям МИД России о последствиях агрессии против Калининградской области.

    «Министерство иностранных дел повторило предупреждение, которое было проигнорировано Прибалтикой и Польшей. Я поражен и обескуражен тем, что это приходится повторять таким образом. <…> Надеюсь, что на этот раз Россию услышат, и мы избежим катастрофы, к которой привела бы атака на Калининград в любом виде», – передает РИА «Новости» слова Меркуриса.

    По его словам, угрозы официальных лиц Эстонии и Литвы в отношении эксклава идут вразрез с уверениями НАТО об отсутствии агрессивных намерений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва предупредила НАТО о последствиях попыток изолировать Калининград.

    В тот же день британский офицер предрек разгром войск Североатлантического альянса при атаке на российский регион.

    В среду около Калининградской области 4,5 часа провел самолет-разведчик НАТО.

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    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

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    17 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским предприятиям военной промышленности, поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт», электроподстанцию в Тернопольской области и сухогруз с грузом для ВСУ южнее Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны.

    В результате атак поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, где осуществлялся ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу военной промышленности.

    Также ведомство отметило, что в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем был поражен сухогруз. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре. Российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 11:27 • Новости дня
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    Бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк погиб в зоне СВО
    @ ФК «Волынь»/Wikipedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В зоне проведения специальной военной операции погиб бывший игрок петербургского «Зенита» и сборной Украины по футболу Роман Максимюк.

    В зоне СВО погиб бывший футболист сборной Украины Роман Максимюк. 50-летний мужчина числился пропавшим без вести с января 2025 года, сообщает URA.RU со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

    В 1998–1999 годах Максимюк выступал за петербургский «Зенит», в составе которого стал обладателем Кубка России. Также он играл за киевское «Динамо», днепропетровский «Днепр», луцкую «Волынь», одесский «Черноморец» и казахстанские клубы «Атырау» и «Казахмыс».

    В составе сборной Украины Максимюк провел пять матчей с 1998 по 2002 год. Он завершил карьеру в 2011 году в возрасте 37 лет.

    Ранее на СВО погиб бывший игрок молодежной сборной Украины по футболу Сергей Петров.


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    17 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине

    Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

    Российские войска нанесли удар по металлургическим комбинатам на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

    Российские военные поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса с применением высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных дронов, сообщает Минобороны.

    В Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией. В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражены металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности, и завод «Запорожтрансформатор». Последний находился под управлением украинского министерства обороны и выпускал силовые трансформаторы.

    Помимо этого, на переходе по морю был уничтожен сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины. Российские войска поразили логистический центр украинской армии в Ровно. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что массированные атаки лишили Украину производства дальнобойного оружия.

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    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

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    16 октября 2026, 23:51 • Новости дня
    Российский подросток погиб в отеле Шарм-эш-Шейха

    Tекст: Антон Антонов

    Посольство России в Египте подтвердило сообщения о гибели российского подростка в отеле курорта Шарм-эш-Шейх, дипломаты помогают его родителям оформить документы для репатриации тела.

    «В связи с трагическим инцидентом 14 октября в Шарм-эш-Шейхе, в результате которого скончался несовершеннолетний российский гражданин, сообщаем, что генеральное консульство России в этом городе активно вовлечено в решение необходимых вопросов с местными властями, оказывает все возможное содействие родителям. В частности, предпринимаются меры для оформления документов по репатриации. На данный момент каких-либо искусственных препятствий в этом вопросе не отмечается», – сообщили дипломаты.

    В посольстве отметили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с представителями египетской прокуратуры и других инстанций. Дипломаты выразили соболезнования родителям и родственникам погибшего, пообещав продолжать оказывать всю необходимую поддержку, передает РИА «Новости».

    СМИ сообщали, что подросток получил смертельный удар током у бассейна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российского туриста в коридоре отеля в Анталье нашли мертвым.

    Летом российский турист внезапно скончался в номере отеля в Аланье.

    В мае российского туриста в турецком отеле обнаружили мертвым.

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    17 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    В Турции потребовали отменить концерт Галкина

    Жители Турции потребовали отменить концерт Галкина в Стамбуле

    В Турции потребовали отменить концерт Галкина
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Турции местные жители потребовали отменить концерт юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) из-за его высказываний в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Максима Галкина хотят отменить в Турции за поддержку действий израильской армии в секторе Газа, передает Ura.ru со ссылкой на РенТВ. Выступление Галкина запланировано на 25 октября в Стамбуле, билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

    Недовольство турецких граждан вызвано прежними заявлениями артиста об израильско-палестинском конфликте. В частности, Галкин называл героем израильского спецназовца, погибшего в ходе боевых действий, а также подвергал сомнению данные палестинского движения ХАМАС о числе жертв, утверждая, что в Газе нет проблем с продовольствием.

    Пользователи турецких социальных сетей обвиняют юмориста в поддержке израильской оккупации. Активисты уже направили в полицию обращение с требованием отменить запланированное мероприятие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Максим Галкин не обращался за помощью в консульство России в Израиле. В прошлом году израильские власти опровергли проверку артиста из-за инцидента с флагом. В Израиле Галкина заподозрили в осквернении государственного символа.

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    17 октября 2026, 19:52 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал итоги выборов в сенат катастрофой

    Партии правящей коалиции Чехии проиграли перевыборы в Сенат

    Tекст: Мария Иванова

    Входящие в правящую коалицию Чехии партии потерпели поражение на перевыборах одной трети состава верхней палаты парламента, не сумев завоевать ни одного мандата.

    Правящая коалиция Чехии не смогла завоевать ни одного места на выборах одной трети состава Сената, которые завершились в субботу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

    Сильнейшее в коалиции движение ANO под руководством премьер-министра страны Андрея Бабиша лишилось одного из 11 мест в верхней палате парламента. Другие объединения – SPD и «Автомобилисты» – остались без представительства в Сенате. Бабиш назвал итоги выборов катастрофическими для своего движения.

    Наибольшее число мандатов завоевало движение STAN. Теперь представители либеральных партий контролируют 71 место из 81, что позволяет им сохранить большинство в Сенате как минимум до следующих перевыборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Чехии прервал отпуск ради голосования на выборах. В начале месяца политика раскритиковали за поездку за границу в дни голосования.

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    17 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова

    Причиной смерти боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб

    Названа причина смерти 40-летнего российского боксера Бойцова
    @ Bernd Wende Sportfoto/DPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 40-летнего российского боксера Дениса Бойцова стал оторвавшийся тромб, сообщил его отец Николай Бойцов.

    Оторвавшийся тромб стал причиной скоропостижной смерти российского боксера, экс-чемпиона мира среди молодежи по версии WBC Дениса Бойцова.

    «Тромб оторвался. Ничего не могли сделать, мгновенная смерть. Три минуты – и все. Это дома. Жена покормила, стала набок поворачивать. Резко получилось у него, затрясся, посинел. И вся жизнь закончилась», – рассказал ТАСС отец спортсмена Николай Бойцов.

    В 2015 году Бойцова нашли без сознания в берлинском метро с тяжелыми травмами головы и рук. Спортсмена ввели в медикаментозную кому и провели несколько операций после того, как вывели из состояния искусственной комы, после чего он долгое время находился на реабилитации в Германии, а затем в России.

    Денис Бойцов родился в 1986 году в Орле, на профессиональном ринге выступал с 2004 года. За свою карьеру он завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC, а также интерконтинентальный титул WBA и европейский титул WBO в тяжелом весе. Боксер одержал 36 побед в 37 поединках, из них 27 – нокаутом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что российский боксер Денис Бойцов умер в возрасте 40 лет.

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    17 октября 2026, 06:17 • Новости дня
    Скандал из-за слов депутата о числе геев в кабмине разгорелся в Румынии

    Депутат парламента Румынии Стойка: В кабмине страны геев больше, чем женщин

    Скандал из-за слов депутата о числе геев в кабмине разгорелся в Румынии
    @ IMAGO/Lucian Alecu/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комиссии по европейским делам палаты депутатов парламента Румынии Диана Стойка из партии «Союз спасения Румынии» заявила, что в формируемом правительстве страны больше геев (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), чем женщин.

    Скандал разгорелся, когда в распоряжение журналистов попал скриншот сообщения Стойки. Сообщение было опубликовано в рабочем чате парламентской комиссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Digi24.

    «Не то чтобы я хочу сказать, но все же скажу: почему у нас в правительстве Румынии больше геев (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено), чем женщин?» – написала Стойка.

    Дискуссия вокруг состава будущего кабмина усилилась после того, как недавно выдвинутый кандидат в премьер-министры Лука Никулеску представил проект правительства для выхода из парламентского тупика.

    В предложенной структуре из 17 министерств 12 портфелей отдали Социал-демократической партии, причем подавляющее большинство номинаций получили мужчины, а женщинам достались лишь две должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье объем ставок на имя будущего премьера Румынии достиг 4,5 млн долларов, когда букмекеры фиксировали рост интереса к политическому кризису в стране.

    В прошлом месяце парламент Румынии отказал в доверии правительству Адриана Мурешана.

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    17 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    Российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и в результате активных действий взяли под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Андреевки Харьковской области, Лозового, Карповки и Рубцов Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Новопавловки, Чугуево Днепропетровской области, Малотарановки, Староварваровки и Белозерского ДНР.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили Алексеево-Дружковку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Краматорска, Красного Молочара, Семеновки и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, машину пехоты, самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и взяли под контроль Великомихайловку Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Маломихайловки, Коломийцев Днепропетровской области, Вольнянки, Терсянки и Ясной Поляны Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 135 военнослужащих три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Малокатериновку в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ поблизости от Орехова и Балабино Запорожской области. Уничтожены до 25 военнослужащих ВСУ и две броне машины, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    Накануне ВС России также освободили харьковские Варваровку и Николаевку.

    Днем ранее ВС России установили контроль над харьковскими Нефедовкой и Черным.

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