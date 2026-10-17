Кабмин продлил сроки модернизации НПЗ до 2027 года

Правительство продлило сроки модернизации НПЗ до 1 июля 2027 года

Tекст: Вера Басилая

Срок действия соглашений о модернизации НПЗ продлен до 1 июля 2027 года вместо ранее установленного 1 июля 2026 года.

В опубликованном на портале правовой информации документе также уточняются критерии качества производимого топлива. Теперь вместо экологического класса «Евро-5» учитывается высокооктановый бензин марки АИ-92 и выше, выпуск и обращение которого разрешены на территории России.

Кроме того, изменены требования к инвестиционным вложениям. Нефтеперерабатывающие компании смогут претендовать на льготы по акцизу при условии, что суммарная стоимость введенного оборудования составит не менее 100 млрд рублей в период с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2026 года.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что перенос сроков модернизации уже утвержден и ожидается публикация соответствующего постановления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Александр Новак подтвердил перенос сроков модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов. В августе правительство поручило оптимизировать графики ремонтов предприятий. В июле власти сообщили о планах насытить российский рынок топливом.