Участник акции протеста во Франции лишился кисти руки из-за взрыва гранаты

AFP: Протестующий во Франции лишился кисти при взрыве полицейской гранаты

Tекст: Мария Иванова

Участник акции протеста в Сент-Этьене (департамент Луара) лишился правой кисти после взрыва полицейской гранаты, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

Пострадавший совершеннолетний мужчина был доставлен в университетскую клинику. По словам самого молодого человека, он поднял гранату с земли незадолго до взрыва. Тип устройства пока не установлен.

В субботу во Франции проходят массовые акции протеста против роста стоимости жизни. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией, погромами и поджогами автомобилей. Глава МВД Лоран Нуньес ранее разрешил полиции использовать шумовые гранаты для разгона этих акций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу протестующие начали грабить магазины во Франции.

Участники акций против роста цен ворвались в мэрию Лилля. В Лионе демонстранты разгромили и подожгли туристическое бюро.