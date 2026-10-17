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    17 октября 2026, 19:59 • Новости дня

    Участники протестов начали грабить магазины во Франции

    Во Франции в ходе протестов против роста цен начались грабежи магазинов

    Tекст: Мария Иванова

    Случаи грабежей магазинов зафиксированы по всей Франции в ходе демонстраций против роста цен и падения покупательной способности.

    Группы людей в масках, присоединившиеся к демонстрациям, организовали массовые беспорядки и ограбили несколько десятков магазинов в Марселе, Бордо, Лионе, Ницце и других крупных городах, передает ТАСС со ссылкой на канал BFMTV.

    В Париже магазины были разграблены в квартале Страсбур-Сен-Дени и на бульваре Капуцинов. Беспорядки в столице продолжаются с полудня, распространившись от площади Республики. Возле Лувра из-за манифестантов образовалась крупная пробка. Группы людей в масках забрасывали автомобили камнями и стульями, полиция применила слезоточивый газ.

    Стычки с полицией также происходят на площади Согласия и Елисейских полях, где протестующие возвели баррикады и разожгли костер. По оценкам профсоюзов, в массовых акциях принимают участие более 500 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция применила водометы на акции против роста цен в Париже.

    Участники протестов ворвались в мэрию французского Лилля. В Лионе они разгромили и подожгли туристическое бюро.

    17 октября 2026, 09:47 • Новости дня
    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню

    Украинцы оставили парижской пельменной негативные отзывы из-за борща

    Парижская пельменная подверглась нападкам украинцев из-за борща в меню
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Владелец парижской пельменной Оливье Барду заявил, что украинцы массово оставляют негативные отзывы о его заведении из-за наличия в меню борща.

    Украинские пользователи начали оставлять негативные комментарии на картах из-за наличия в меню популярных в России блюд. Ресторан открылся в июне 2025 года и ставит своей целью популяризацию восточноевропейской гастрономии, передает РИА «Новости».

    «Некоторые люди, которые никогда даже не были в моем ресторане, позволяют себе очернять мою работу в отзывах на картах... Нетрудно догадаться об их происхождении», – посетовал Барду.

    Владелец добавил, что не держит зла на авторов отзывов, а его деятельность совершенно не политизирована. В меню заведения представлены салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники. На двери ресторана есть русскоязычная надпись, а на бумажных стаканчиках изображен медведь.

    В 2022 году ЮНЕСКО включила культуру приготовления украинского борща в список нематериального наследия из-за конфликта на Украине. При этом эксперты организации отметили, что блюдо распространено во всем регионе, и решение не дает Киеву исключительных прав на него. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда напомнила, что исторические записи указывают на принадлежность борща русским жителям Киева.

    В понедельник сообщалось, что новые правила ЕС в шесть раз сократили приток беженцев с Украины.

    В прошлом месяце отмечалось, что украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями.

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 10:18 • Новости дня
    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу

    Politico: Ле Пен пообещала сделать из Еврокомиссии секретариат при странах ЕС

    Ле Пен пригрозила превратить Еврокомиссию в обслугу
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении превратить Европейскую комиссию в секретариат, обслуживающий страны Евросоюза.

    Французский политик Марин Ле Пен выступила в Брюсселе с речью, в которой пообещала радикально реформировать институты Европейского союза. В частности, она заявила о планах превратить Европейскую комиссию в «секретариат», который будет находиться на службе у стран-участниц, пишет Politico.

    Издание отмечает, что Ле Пен также пообещала полностью упразднить некоторые структуры европейского объединения. Выступление политика вызвало серьезную обеспокоенность в политических кругах Брюсселя, где обсуждают возможные последствия ее победы на будущих президентских выборах во Франции. Главный вопрос для европейских чиновников заключается в том, смягчит ли она свою жесткую позицию в случае избрания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ле Пен заявила о потере доверия к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен со стороны правительств стран Евросоюза. В прошлом месяце социологический опрос предсказал выход французского политика во второй тур президентских выборов. Эксперты предрекли европейским властям неизбежное сотрудничество с ней.

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    16 октября 2026, 22:34 • Новости дня
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    Макрон заявил о расколе США и Европы из-за сделки с Россией по дизтопливу
    @ Tang Ji/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности США с Россией о поставках дизельного топлива создают раскол и недоверие между Вашингтоном и европейскими партнерами, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Это негативный сигнал, а также элемент раскола и сомнений. Не думаю, что это будет полезно», – сказал Макрон.

    Французский лидер подчеркнул, что подобные решения подрывают доверие внутри трансатлантического партнерства. Макрон добавил, что намерен пытаться переубедить Белый дом и совместно с партнерами по ЕС работать над мерами по снижению цен на топливо, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон сообщил о договоренности с Россией о поставках дизеля в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

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    15 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    С начала суток три самолета в Европе подали сигналы бедствия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу три воздушных судна, включая разведывательный борт ВВС Британии Boeing Poseidon MRA1, передали в полете аварийный код.

    С начала суток три воздушных судна, включая самолет-разведчик британских ВВС, подали сигнал бедствия. В частности, британский Boeing Poseidon MRA1 передал код бедствия около 10:31 мск, находясь над Северным морем. Вскоре после этого он совершил посадку на военной авиабазе «Лоссимут» в Шотландии, пишет РИА «Новости».

    Позднее аварийный сигнал подал легкомоторный самолет Grob G115E, который находился в воздушном пространстве Британии. Он благополучно приземлился на базе королевских ВВС «Лиминг».

    Кроме того, о чрезвычайной ситуации сообщил экипаж пассажирского лайнера авиакомпании Volotea. Борт выполнял рейс из Тулузы в Кан, однако совершил посадку в Лиможе.

    Код 7,7 тыс. является универсальным сигналом, который пилоты используют при возникновении нештатной ситуации в полете. При этом его передача не всегда свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг летевший во французский Кан самолет подал сигнал бедствия.

    На прошлой неделе следовавший в Лондон борт экстренно сел в Манчестере. А в прошлом месяце рейс Flydubai совершил экстренную посадку в Аравии.

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    17 октября 2026, 02:52 • Новости дня
    Макрон пообещал изучить новое требование Украиной миллиардов евро

    Tекст: Антон Антонов

    Требование Киева на дополнительные десятки миллиардов евро помощи Украине будет проанализировано, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В пятницу Киев потребовал выделить на военные цели Украины по меньшей мере 70 млрд евро в 2027 году, передает РИА «Новости».

    «Украина выступила с запросом. Слишком рано озвучивать цифры», – сказал Макрон, отказавшись подтверждать сумму.

    После завершения саммита ЕС в Брюсселе он заявил, что Европа пока действует в рамках ранее согласованного кредита Украине на 90 млрд евро на 2026–2027 годы, из которых 60 млрд предназначены для военных нужд, а оставшиеся 30 млрд – для поддержки украинского бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ряд стран Евросоюза добивается сокращения военных расходов.

    В пятницу председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза и призвал сохранить единство стран блока по ключевым расходам, в том числе оборонным, которые он назвал приоритетом.

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    15 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    AFP: Во Франции заключен под стражу капитан задержанного танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Капитан задержанного танкера DF Peak, являющийся гражданином Китая, заключен под стражу после прибытия на французский остров Реюньон в Индийском океане, сообщило AFP со ссылкой на судебные власти.

    Как пишет AFP, по данным прокуратуры Реюньона, капитан задержан по подозрению в «непредоставлении подтверждения государственной принадлежности судна во время проверки в море», передает ТАСС.

    «За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере 300 тыс. евро, а также возможна конфискация судна», – говорится в заявлении ведомства.

    На борту танкера в присутствии капитана был проведен обыск.

    По информации прокуратуры, 20 членов экипажа, среди которых граждане Индонезии, Мьянмы и Китая, «остаются на борту задержанного судна на основании административных мер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД России назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak.

    Во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера.

    В понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

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    16 октября 2026, 12:34 • Новости дня
    France info: Французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов

    Tекст: Мария Иванова

    Плохое состояние школьных туалетов, включая нехватку мыла и туалетной бумаги, стало одной из причин массовых протестов старшеклассников во Франции.

    Антисанитарное состояние школьных туалетов стало одной из причин недовольства протестующих во Франции старшеклассников, передает РИА «Новости» со ссылкой на France info.

    Ученики жалуются на обветшавшие и неработающие кабинки, а также на нехватку мыла и туалетной бумаги. Некоторые подростки признались, что вынуждены терпеть весь день из-за невозможности посещать грязные уборные.

    Отдельной проблемой антисанитария стала для девушек, которым отсутствие элементарных средств гигиены мешает посещать уроки во время менструаций. При этом поддерживающие акции протеста преподаватели отмечают, что администрация школ сама убирает бумагу из туалетов из-за того, что ученики используют ее не по назначению.

    Массовые выступления старшеклассников во Франции продолжаются уже несколько недель. Учащиеся также недовольны перегруженным расписанием и нехваткой учителей. Демонстрации регулярно перерастают в беспорядки, для подавления которых полиция применяет слезоточивый газ, водометы и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе.

    Во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

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    15 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    Поезд врезался в микроавтобус у въезда в тоннель под Ла-Маншем во Франции

    TF1: Во Франции 19 человек пострадали при столкновении поезда и автобуса

    Tекст: Вера Басилая

    В результате столкновения поезда с микроавтобусом около въезда в тоннель под проливом Ла-Манш во Франции пострадали 19 человек, сообщает TF1.

    Во Франции 19 человек пострадали в результате столкновения поезда с микроавтобусом у въезда в тоннель под Ла-Маншем, передает РИА «Новости».

    По первоначальным данным префектуры, пятеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

    Отмечается, что все пострадавшие находились в микроавтобусе и получили травмы головы и ног, при этом угрозы для их жизни нет.

    На месте происшествия работают экстренные службы, задействованы бригады скорой помощи, пожарно-спасательная служба и вертолет.

    Ранее при столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек.

    Скоростной поезд TGV столкнулся с грузовиком, перевозившим военную технику, в коммуне Нё-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции.

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    16 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Захарова: Ждем, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля»

    Захарова: Ждем, когда в протестах во Франции найдут руку Кремля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией заявила, что ожидает обнаружения «руки Кремля» в карманах курточек французских школьников, участвующих в массовых протестах.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что правящие элиты Франции предпочитают уходить от ответственности и игнорировать системный характер охвативших страну беспорядков, передает РИА «Новости».

    «Называют и обзывают этих самых школьников, <...> твердят о происках опять же внешних сил. Жду, когда найдут руку Кремля где-нибудь в кармане школьной курточки. А если не найдут, придется ведь объясняться со своими собственными гражданами», – заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.

    Во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.

    На прошлой неделе полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов.

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    15 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    В МИД назвали пиратством задержание Францией танкера DF Peak

    Замглавы МИД Грушко назвал пиратством задержание танкера DF Peak

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что задержание французской стороной нефтяного танкера DF Peak является грубым нарушением международного права и настоящим пиратством.

    «Это грубое нарушение международного права, абсолютно неприемлемая практика, которая требует осуждения всего международного сообщества. Попросту говоря, это пиратство на морских коммуникациях», – приводит слова Грушко РИА «Новости».

    Заместитель министра подчеркнул, что какие бы аргументы ни придумывала французская сторона, подобные действия невозможно квалифицировать иначе как грубейшее нарушение всех существующих правовых норм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за инцидента с судном.

    Российская сторона решительно осудила задержание танкера DF Peak.

    В понедельник французские военно-морские силы захватили судно в Индийском океане.

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    16 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Хакеры взломали сайт французской партии «Республиканцы»

    Franceinfo: Хакеры призвали к протестам через сайт партии «Республиканцы»

    Tекст: Мария Иванова

    Сайт французской партии «Республиканцы» подвергся хакерской атаке, злоумышленники призвали французов присоединиться к субботним демонстрациям.

    Об атаке на сайт партии «Республиканцы» сообщило издание franceinfo со ссылкой на окружение кандидата в президенты Франции Брюно Ретайо, передает РИА «Новости».

    Представители политика заявили о намерении подать жалобу.

    При переходе на главную страницу ресурса появляется призыв выйти на демонстрации 17 октября. Взломщики также оставили сообщение, в котором заявили о краже всех данных сайта, участников, внутренней переписки и личных сообщений.

    В окружении Ретайо подчеркнули, что сайт не содержит конфиденциальной информации, и пообещали усилить его защиту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля».

    В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в республике.

    В воскресенье кандидат в президенты Франции назвал выступления лицеистов гражданской войной.

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    17 октября 2026, 12:20 • Новости дня
    Сотня человек в масках напала на штаб-квартиру телеканала CNews в Париже

    BFMTV: Около 100 человек в масках напали на штаб-квартиру CNews в Париже

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Франции группа из примерно ста человек в капюшонах заблокировала въезд и атаковала здание, в котором располагаются редакции телеканала CNews и радиостанции Europe 1.

    В субботу утром около ста человек в масках перекрыли подъезд к парковке перед штаб-квартирой французского телеканала CNews в западной части Парижа, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    Участники акции бросали различные предметы и разбивали окна в здании. Прибывшим на место инцидента сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 21 участника беспорядков. Отмечается, что в этом же здании работает редакция радиостанции Europe 1.

    Ожидается, что в субботних акциях протеста в Париже примут участие от 30 до 60 тыс. человек, а по всей Франции на улицы выйдут от 90 до 170 тыс. демонстрантов. Среди протестующих заявлены ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов. По данным МВД Франции, в стране запланировано около 500 акций.

    Префектура парижской полиции уже ввела запрет на проведение демонстраций рядом с резиденциями президента страны Эммануэля Макрона и премьер-министра, сообщила газета Le Monde.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что во французских протестах вскоре найдут «руку Кремля».

    Французские школьники устроили демонстрации из-за грязных туалетов. Во вторник к протестам учащихся присоединилась экоактивистка Грета Тунберг.

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    17 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Участники протестов в Марселе ворвались в мэрию и сломали бюст Марианны

    La Provence: Протестующие против роста цен на топливо ворвались в мэрию Марселя

    Tекст: Мария Иванова

    В Марселе участники демонстрации против роста цен проникли в здание мэрии, выломав входную дверь, и повредили имущество.

    Группа агрессивно настроенных протестующих в Марселе ворвалась в мэрию города, сломав входную дверь, передает ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

    Несколько человек смогли проникнуть в здание администрации и расписать стены краской из баллончиков. По данным телеканала BFMTV, вандалы разбили стоявший у входа бюст Марианны, национального символа Франции. Сейчас спецотряд полиции обезопасил здание, вход охраняют полицейские со щитами.

    Незадолго до этого хулиганы разгромили участок муниципальной полиции в центре Марселя и разграбили несколько магазинов.

    В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые протесты против роста цен на топливо и снижения покупательной способности. Ожидается участие около 190 тыс. человек, из них 40 тыс. в столице. В МВД опасаются беспорядков, к 13:00 мск по всей стране было задержано 166 человек, в том числе 100 в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу французская полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестов.

    В Париже из-за демонстраций закрыли несколько станций метро.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отметила, что ждет, когда в протестах во Франции найдут «руку Кремля».

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    17 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Париже закрыли несколько станций метро из-за протестов

    Минтранс Франции: В Париже из-за протестов закрыли несколько станций метро

    Tекст: Мария Иванова

    Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что префектура полиции Парижа закрыла ряд станций метро в качестве меры предосторожности перед началом массовых акций протеста.

    Власти французской столицы ограничили работу подземки на фоне ожидающихся в субботу масштабных демонстраций. «В Париже по требованию полицейской префектуры в качестве меры предосторожности закрыт ряд станций метро», – сообщил Табаро, передает РИА «Новости».

    Глава ведомства добавил, что в связи с акциями наблюдаются затруднения в дорожном движении на нескольких автомобильных трассах.

    По данным канала BFMTV, в субботних протестах в Париже примут участие от 30 тыс. до 60 тыс. демонстрантов, а по всей Франции ожидается до 170 тыс. протестующих. На улицы выйдут ультралевые активисты, школьники, бывшие участники движения «желтых жилетов», таксисты, медсестры, строители и представители профсоюзов.

    В МВД страны заявили, что по всей республике запланировано около 500 акций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу французские школьники устроили протесты из-за грязных туалетов.

    Во вторник Грета Тунберг присоединилась к акциям учащихся во Франции.

    В понедельник протестующие заблокировали здания Сорбонны в Париже.

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