Нобелевский лауреат предрек уничтожение рынка труда из-за развития ИИ

Нобелевский лауреат Аджемоглу предрек уничтожение рынка труда из-за развития ИИ

Tекст: Мария Иванова

Продолжение текущего курса развития технологий и стремление индустрии создать сверхинтеллект, превосходящий возможности человека, несут угрозу обществу, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий журнал Spiegel.

Экономист подчеркнул, что приближение к подобной технологии приведет к исчезновению не только рабочей силы, но и демократии в целом.

«Если мы хотя бы приблизимся к такому сверхинтеллекту, рынка труда больше не будет – останутся только рабочие, инженеры узкой специализации или предприниматели… Эта угроза не появится сегодня или завтра, но может возникнуть в ближайшие десять лет», – заявил Аджемоглу.

Ученый призвал к радикальной переориентации развития искусственного интеллекта на нужды рядовых сотрудников, отметив, что подобный шаг идет вразрез с интересами представителей отрасли.

В 2024 году профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу совместно с Саймоном Джонсоном и Джеймсом Робинсоном получил Нобелевскую премию по экономике за исследование процессов формирования институтов и их влияния на процветание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава МВФ назвала опасной зависимость мировой экономики от искусственного интеллекта.

В понедельник директор организации Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за развития этих технологий.

В прошлом месяце разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны новых систем.