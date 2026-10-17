Умерла художник и дизайнер Катя Белявская

Художник и дизайнер Белявская скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет

Tекст: Мария Иванова

Российский художник и промышленный дизайнер Катя Белявская скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет, передает РИА «Новости».

В окружении умершей рассказали, что полотна Белявской отличаются живописностью и высокой детализацией. Знакомая художницы отметила, что в ее произведениях переплетаются русские сказки, японский эпос, мировая литература, а также исторические и научные мотивы.

Белявская родилась в Москве в 1981 году. Она окончила Московский государственный университет печати и колледж искусств в Лондоне. Ее учителями были иллюстраторы Борис Диодоров и Леонид Владимирский.

Художница стала финалистом Премии Кандинского в 2007 году. Ее работы выставлялись в Париже, Вашингтоне, Берлине, Лондоне и Брюсселе.

Она также создавала иллюстрации для книг и занималась промышленным дизайном, перенося свои рисунки на посуду, аксессуары и одежду.

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