В Брюсселе начались столкновения между антифашистами и полицией

В Брюсселе произошли столкновения протестующих с полицией

Tекст: Мария Иванова

Столкновения произошли в районе Южного вокзала бельгийской столицы, куда направились участники акции, ранее собравшиеся возле Центрального вокзала, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BX1.

В демонстрации участвовали преимущественно антифашистские активисты, пишет The Brussels Times. Часть протестующих использовала строительные заграждения для продвижения в сторону полиции, после чего в сотрудников правоохранительных органов полетели различные предметы. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водомет, оттеснив демонстрантов в сторону Южного вокзала.

Массовое скопление молодежи в центре города и антифашистские лозунги участников акции подтверждает также брюссельское издание BRUZZ.

Из-за демонстраций оказалось нарушено движение трех трамвайных и пяти автобусных маршрутов. Официальных данных о пострадавших и задержанных пока не приводилось.

В последние недели в Бельгии проходят акции протеста против сокращения государственных расходов, в том числе в сфере образования. Ранее отдельные выступления в Брюсселе также сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во французских городах начались столкновения школьников с полицией.

Ранее протесты в Белграде завершились столкновениями с полицией.