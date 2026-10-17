Премьер Ирака предложил объединить энергетические сети стран региона

Объединение инфраструктуры обсуждалось на открытии 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Багдаде, передает РИА «Новости».
«Ирак выступает с инициативой комплексного объединения энергетических сетей, железных дорог, транспортной инфраструктуры и цифровых коммуникаций, развития систем цифровых платежей и торговых платформ, а также интеграции промышленных зон», – заявил премьер-министр.
Политик пояснил, что этот шаг направлен на обеспечение экономического процветания государств региона и повышение их способности совместно противостоять возникающим вызовам. Кроме того, глава правительства призвал защитить торговые маршруты и обеспечить бесперебойное движение транспорта по международным коридорам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.
В апреле республика начала транспортировать нефть из Басры в Турцию.