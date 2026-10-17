На юге Ирана произошли взрывы

IRIB: В городе Сирик на юге Ирана прозвучали взрывы

Tекст: Мария Иванова

О взрывах в районе Кухестака и в некоторых районах города Сирик на юге Ирана передает РИА «Новости» со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.

В настоящее время подробности о причинах и последствиях произошедшего местное телевидение не приводит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана обнаружили горящий танкер в Оманском заливе.

В прошлом месяце Тегеран заявил, что угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.