В Петербурге арестовали подростка за содействие терроризму

Суд Петербурга арестовал подростка за попытку перевезти оружие для теракта

Tекст: Вера Басилая

По версии следствия, молодой человек согласился за деньги перевезти оружие из одного тайника в другой для подготовки теракта, передает РИА «Новости».

Планировалось, что оружие будет использовано для посягательства на жизнь сотрудников полиции и дестабилизации работы органов власти. Однако с сентября по октябрь подросток переписывался с сотрудниками ФСБ, которые выявили его намерения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пособник украинских террористов получил в Петербурге 16 лет колонии.

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В понедельник задержанные в Сочи отец и дочь были осуждены за госизмену.