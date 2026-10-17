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    17 октября 2026, 18:07 • Новости дня

    На Манежной площади в Москве загорелось такси

    На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси

    Tекст: Вера Басилая

    Автомобиль такси загорелся на Манежной площади в центре Москвы, из-под капота машины идет белый дым.

    На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что из-под капота машины идет белый дым. Сначала водитель и очевидцы пытались потушить возгорание самостоятельно. Позже на место прибыли специалисты, которые заливают пожар водой из спецтранспорта. Ситуацию контролирует сотрудник Госавтоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека.

    В августе при пожаре в столице спасли шестерых человек.

    15 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Домработница украла 155 золотых слитков из квартиры в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Полицейские задержали 52-летнюю жительницу Новгородской области, которая похитила 155 золотых слитков на сумму более миллиона рублей во время уборки квартиры на западе Москвы.

    На западе Москвы, в Раменках, 52-летняя домработница вынесла из сейфа 155 золотых слитков. Подозреваемая вскрывала сейф в спальне, пока 55-летней хозяйки не было дома. Ключ от него лежал в прикроватной тумбочке. Ущерб составил более 1 млн рублей, сообщает столичный главк МВД.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. При обыске в ее съемной квартире в Подмосковье нашли восемь слитков по 53 грамма.

    Задержанная пояснила, что золото сдавала в скупку, а деньги тратила на себя. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Фигурантке предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом московский репетитор попался на краже 1000 евро у семьи своего ученика.

    Ранее телефонные мошенники обманули столичную пенсионерку на 37 млн рублей.

    До этого правоохранители задержали злоумышленников за кражу более 3 млн рублей и поджог квартиры.

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    15 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

    Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресненский суд Москвы приговорил Арама Никогосяна к трем годам лишения свободы в колонии общего режима за ДТП, в котором пострадала пиар-директор журнала «Москвичка» Екатерина Чаковская.

    «Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

    Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

    По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

    Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

    В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

    Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

    В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Max-канале о том, что ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, воздушные гавани работают в штатном режиме.

    «Аэропорты Внуково и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское).

    В ночь на пятницу все аэропорты Московского региона ввели временные ограничения полетов ради безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.


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    17 октября 2026, 10:01 • Новости дня
    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину за подножки и плевки в прохожих

    Работавшая няней москвичка получила 15 суток за подножки и плевки в прохожих
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Москве арестовал на 15 суток женщину, которая плевалась в прохожих и ставила им подножки.

    Женщина нарушала общественный порядок на улице, плевалась в прохожих, толкала их, ставила подножки, сопровождая действия матом, а на замечания окружающих не реагировала, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

    В суде она вину отрицала и утверждала, что в деле нет события и состава правонарушения, а задержали ее якобы при других обстоятельствах. Арестованная уточнила, что работает няней.

    «Назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – говорится в материалах.

    Суд признал женщину виновной в мелком хулиганстве, попытки оспорить решение в апелляционном порядке не увенчались успехом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее петербуржец Маяковский был арестован в Москве за хулиганство.

    Однажды сломавшему нос девушке в метро Москвы мужчине вменили хулиганство.

    Кроме того, в Москве арестовали 20 участников массовой драки в Прокшино.

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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    В Москве раскрыли ограбление банка спустя 11 лет по забытой налетчиком куртке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичные правоохранители задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на банк в Москве в 2015 году, благодаря совпадению ДНК на забытой им куртке.

    Сотрудники полиции Москвы раскрыли нападение на банк по забытой нападавшим куртке. В июле 2015 года мужчина ворвался в банк на Варшавском шоссе и, угрожая кассирам, похитил более 9 млн рублей, после чего скрылся, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

    «Тогда оперативники нашли куртку, похожую на ту, в которой был нападавший. Эксперты выделили ДНК-профиль и внесли его в федеральную базу. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. Спустя 11 лет обнаружилось совпадение», – сообщили в ведомстве.

    ДНК-профиль совпал со следами на куртке при геномной регистрации подозреваемого, который уже отбывал наказание в исправительной колонии Тверской области за причинение тяжкого вреда здоровью.

    Совпадение лица нападавшего с фотографиями мужчины подтвердила судебно-портретная экспертиза, также его опознала одна из потерпевших кассиров. Подозреваемого задержали в Подмосковье и заключили под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Новосибирске арестовал подозреваемого в серии ограблений банков.

    Правоохранители задержали злоумышленника после очередного нападения. В 2024 году вооруженный мужчина ограбил отделение банка в центре Новосибирска.

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    17 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    ПВО сбила 100 летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили 100 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены 75 БПЛА, летевших на Москву», – заявил Собянин в «Максе».

    Перед этим он сообщил еще о 25 сбитых БПЛА. В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 44. Таким образом, всего за ночь ликвидированы 144 БПЛА.

    В Ленинградской области уничтожили два БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    16 октября 2026, 03:22 • Новости дня
    Количество сбитых на подлете к Москве дронов увеличилось до 79

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще 20 беспилотников ликвидировано средствами ПВО на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале, общее число сбитых дронов достигло 79 штук.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее сообщалось, что почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников.

    Все аэропорты Москвы вечером четверга ввели временные ограничения полетов.



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    16 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    В Москве задержали студента за поджог релейного шкафа на железной дороге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Транспортные полицейские задержали несовершеннолетнего студента, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на Московской железной дороге по указанию неизвестных лиц.

    Причиной возгорания трансформаторного шкафа на перегоне Химки – Молжаниново Ленинградского направления Московской железной дороги стал умышленный поджог. Сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний третьекурсник подмосковного техникума из Владивостока, сообщает управление на транспорте МВД по ЦФО.

    Подросток признался, что действовал по инструкции неизвестных, с которыми познакомился через чат-бот под видом девушки. Кураторы оплатили юноше такси и перевели деньги на покупку горючих материалов. Добравшись до места, студент вскрыл шкаф, поджег его и снял свои действия на камеру телефона.

    Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье о террористическом акте. На время следствия суд заключил несовершеннолетнего под стражу. Правоохранительные органы проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг за поджоги релейных шкафов суд приговорил жителей Калуги к длительным срокам.

    Во вторник в Кузбассе двух подростков осудили за диверсию.

    На прошлой неделе в Петербурге арестовали подозреваемого в подготовке диверсии на железной дороге.

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    15 октября 2026, 04:23 • Новости дня
    В МВД рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве

    МВД: Мошенники полтора года выманивали деньги у москвича

    Tекст: Катерина Туманова

    Телефонные мошенники на протяжении рекордных полутора лет успешно выманивали денежные средства у доверчивого жителя Москвы, рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко.

    «Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, – полтора года», – рассказал он ТАСС.

    Сначала пострадавший перевел злоумышленникам средства, после чего осознал обман и обратился в правоохранительные органы. Полицейские возбудили уголовное дело, а также провели с потерпевшим профилактическую беседу о правилах цифровой гигиены и безопасности при общении с незнакомцами.

    Однако во время расследования москвич вновь ответил на звонок аферистов и снова лишился денег.

    По словам Кононенко, такая ситуация повторялась несколько раз. Правоохранитель подчеркнул, что злоумышленники чувствуют, когда жертва поддается влиянию, и стараются удерживать с ней контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал ФСБ описал этапы вовлечения россиян в преступления мошенниками. Мошенники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках.

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    16 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    В Москве впервые в России пересадили спинной мозг

    Московские врачи впервые в стране провели операцию по пересадке спинного мозга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В московском Институте скорой помощи имени Склифосовского впервые в России провели успешную операцию по трансплантации спинного мозга, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Уникальное хирургическое вмешательство, длившееся 12 часов, позволило пациенту, которому грозила полная неподвижность, получить шанс на восстановление, указал градоначальник в Max.

    В настоящее время прооперированный чувствует себя хорошо. Данная операция стала продолжением реализуемого в столице проекта по трансплантации верхних конечностей.

    Вмешательство было выполнено с участием китайских коллег в рамках трансфера медицинских технологий. Столичная медицина активно перенимает передовой мировой опыт и развивает международное сотрудничество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в России решили расширить список органов для трансплантации. В Китае провели уникальную операцию по реплантации ног. Российские ученые разработали способ выращивания зубов из стволовых клеток.

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    14 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения фигуранту дела о кибератаке на «Додо пиццу»

    Фигурант дела о кибератаке на «Додо пиццу» Фридман отправлен под домашний арест

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца».

    Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигуранту уголовного дела о кибератаке на IT-систему сети пиццерий «Додо пицца». Обвиняемый Денис Фридман будет находиться под домашним арестом до 8 декабря 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

    Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте компьютерной информации, содержащей персональные данные (п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Додо пицца» сообщила об утечке данных клиентов после кибератаки.

    Ранее на прошлой неделе хакеры похитили данные сотен тысяч клиентов японского инвестфонда Daiwa. В Дании произошла утечка личных данных почти 9 млн человек.

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    16 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Москвич избил пассажира метро после столкновения на эскалаторе

    МВД: В московском метро задержали мужчину за избиение пассажира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московские полицейские задержали 32-летнего жителя столицы, который избил пассажира в переходе между станциями метро «Лубянка» и «Кузнецкий Мост» из-за столкновения на эскалаторе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    «Предварительно установлено, что в переходе со станции «Лубянка» на станцию «Кузнецкий Мост» между двумя мужчинами произошел конфликт из-за столкновения на эскалаторе. Один из них нанес своему оппоненту несколько ударов и скрылся», – пояснила Волк в Max.

    Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Личность нападавшего установили, им оказался 32-летний москвич, который уже признал свою вину.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд арестовал 26 иностранцев за массовую драку в Москве. В том же месяце подросток получил ножевое ранение в драке на севере города. В апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская».

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    16 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Пассажирка московской электрички получила травмы из-за брошенного в окно кирпича

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как брошенный кирпич пробил окно поезда МЦД-2 и травмировал девушку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

    «По предварительным данным, в начале октября этого года в вагон электропоезда попал кирпич, в результате чего женщина 2004 года рождения получила телесные повреждения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    В прокуратуре предоставили видео, на котором видно, как кирпич пробивает стекло и попадает в женщину. После этого пострадавшая наклонила голову и закрыла лицо руками.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Транспортная прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента и ищут виновного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле двое подростков устроили драку в переходе на станции метро «Калужская». В декабре прошлого года после дебоша в Петербурге в полицию были доставлены 33 подростка. В ноябре приморец распылил перцовый газ в лицо полицейскому.

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    16 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Собянин: Минимальный размер пенсии москвичей увеличится до 28,5 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты вырос до 28 580 рублей в месяц, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц», – заявил Собянин в Max.

    Также он отметил, что со следующего года размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью будут проиндексированы на 4,3%.

    Кроме того, на социальную поддержку жителей Москвы в 2027–2029 годах заложено 2,4 трлн рублей, социальные расходы составят половину бюджета города в ближайшие три года.

    В четверг Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета столицы на 2027–2029 годы. По словам мэра, главный приоритет города – безусловное выполнение социальных обязательств перед москвичами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Минтруда Антон Котяков назвал число получателей единого пособия в 2027 году. В четверг Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы до 2029 года. В начале месяца был раскрыт размер среднегодовой срочной пенсионной выплаты в 2027 году.

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