Пожилой мужчина погиб при опрокидывании лодки на Иртыше в Омской области

В Омской области при опрокидывании лодки на Иртыше погиб 65-летний пассажир

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Омской области на реке Иртыш погиб человек. Трагедия случилась в районе населенного пункта Надеждино Омского района в условиях холодной погоды. На Иртыше перевернулась лодка, в которой находились два человека, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В результате происшествия погиб 65-летний пассажир. Владельцу судна удалось самостоятельно выбраться на берег, уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации внутреннего водного транспорта. Следователи также проводят доследственную проверку по факту происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее девочка-подросток утонула в Пермском крае после опрокидывания лодки. До этого при опрокидывании моторной лодки в Хабаровском крае утонул ребенок.