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    17 октября 2026, 17:26 • Новости дня

    Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае

    Роспотребнадзор запросил данные о заболевании россиян гриппом А в Дубае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роспотребнадзор запросил информацию о случаях заражения российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В связи с сообщениями в СМИ о заболевании российских туристов гриппом А во время отдыха в Дубае Роспотребнадзор направил запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), сообщает пресс-служба ведомства.

    Отмечается, что также подготовлено официальное письмо в адрес министерства здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов. В Роспотребнадзоре напомнили, что туристам следует обращаться за медицинской помощью при появлении высокой температуры, ломоты в теле, кашля, насморка или боли в горле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Роспотребнадзор рассказал об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве. В прошлом месяце ведомство отчиталось о ходе вакцинации от гриппа в России. Также ведомство назвало число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

    16 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    В Петербурге госпитализированы пять человек с подозрением на оспу обезьян

    Tекст: Антон Антонов

    После получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян госпитализированы пять человек, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

    «В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    В ходе расследования ведется работа по выявлению контактных лиц, госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, выдано предписание на проведение дезинфекции, используются разработанные Роспотребнадзором тест-системы для быстрой диагностики оспы обезьян, ситуация остается под контролем управления.

    «Эпидемиологическое расследование продолжается», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы.

    В пятницу в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.

    Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.

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    16 октября 2026, 21:47 • Новости дня
    Нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер с 15 моряками из Индии поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал сообщил, что нефтяной танкер с 15 индийскими моряками был поражен снарядом в Ормузском проливе.

    Нефтяной танкер MT ST 3, на борту которого находились 15 индийских моряков, поражен снарядом в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    Инцидент с судном произошел в пятницу. Кроме того, в среду другой танкер YARA J, на котором находились девять индийских моряков, подвергся атаке беспилотника у побережья Румынии.

    «К счастью, все 24 индийских гражданина на обоих судах находятся в безопасности, погибших или пострадавших нет», – заявил министр портов, водных путей и судоходства Индии Сарбананда Соновал.

    Он добавил, что индийские власти следят за развитием ситуации и поддерживают связь с компаниями, управляющими судами, чтобы обеспечить безопасность обоих экипажей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник другой танкер подвергся атаке в Ормузском проливе.

    В воскресенье два индийских моряка пропали без вести после атаки дрона на танкер в Омане.

    В тот же день танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Раненые солдаты ВСУ умерли в госпиталях Чернигова из-за нехватки врачей

    В Чернигове из-за дефицита медиков скончались раненые бойцы ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В медицинских учреждениях Черниговской области из-за дефицита персонала и недостатка развернутых военных госпиталей начали массово умирать раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины.

    Существующих мощностей не хватает, чтобы справиться с потоком украинских военных, пострадавших в результате российских ударов, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Медицинского персонала не хватает, в результате чего многие боевики ВСУ умирают прямо в медицинских учреждениях», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Черниговской области. До этого военные сорвали ротацию украинских сил в районе Гремяча. Эксперты заявили о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове.

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    17 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Минздрав предложил утвердить стандарт медицинской помощи при вирусных пневмониях

    Tекст: Антон Антонов

    Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями, следует из ведомственного документа.

    Проект приказа Минздрава устанавливает стандарт, в котором средняя продолжительность лечения должна занять 11 дней, передает РИА «Новости».

    Для диагностики заболевания предусмотрены первичные приемы инфекциониста и терапевта, а также осмотр врачом скорой медпомощи. Для лечения пневмонии в документе прописаны суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом и ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.

    В перечень лабораторных методов исследования включены различные исследования крови на уровень ферритина и прокальцитонина, молекулярно-биологические исследования мазков на коронавирусы, грипп, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирусы и бокавирус, экспресс-исследования на вирусы гриппа A и B и аденовирус, а также общие анализы крови и мочи.

    К инструментальным методам исследования отнесены электрокардиограмма, компьютерная томография органов грудной полости, рентгенография легких и пульсоксиметрия. Среди немедикаментозных методов лечения предусмотрена оксигенотерапия при заболеваниях легких, а в список лекарственных препаратов включены 13 средств, среди которых ибупрофен, парацетамол, амброксол, бромгексин, бутамират, ренгалин и другие, также документ предусматривает специальную диету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минздрав обновил стандарт лечения депрессии.

    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых.

    Летом Минздрав изменил стандарт лечения панических атак.

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    17 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтяной танкер подорвался на морской мине в Ормузском проливе, сообщил иранский Корпус стражей исламской революции.

    «Нефтяной танкер взорвался в Ормузском проливе», – говорится в сообщении Press TV.

    Произошло столкновение с морской миной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу нефтяной танкер с индийскими моряками попал под удар в Ормузском проливе.

    Цена нефти Brent впервые с мая превысила 110 долларов за баррель.

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    17 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака

    Главный онколог Москвы Хатьков: Риск развития рака возрастает после 50 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков заявил, что процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается после 50 лет.

    Риск развития рака повышается после 50 лет. Об этом в рамках Недели борьбы против рака молочной железы рассказал РИА «Новости» главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

    «Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет – его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%», – рассказал Хатьков.

    Он отметил, что до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации, треть из которых приходится на гены BRCA1 и BRCA2. Поломки в первом гене повышают вероятность развития этого заболевания в возрасте моложе 40 лет до 45–60%, а у носителей мутаций во втором риски составляют 25–40%.

    Врач посоветовал пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом, если родственницы болели раком груди или яичников. Также это стоит сделать, если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, добавил Хатьков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг онколог назвала причины развития рака груди у мужчин. Ранее Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака.

    А в прошлом месяце российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

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    17 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Хуситы окружили третий по величине город Йемена

    FT: Йеменские хуситы взяли в кольцо город Таиз

    Tекст: Мария Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» блокировало город Таиз, что может открыть повстанцам путь к Адену, где базируется международно признанное правительство страны.

    Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) окружило третий по величине город страны Таиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    Издание отмечает, что блокирование юго-западного города, соединяющего побережье с остальной частью южного Йемена, может открыть повстанцам путь для продвижения к Адену. Все основные въезды в Таиз стали линиями фронта, из-за чего доступ в населенный пункт сильно ограничен.

    Местные жители рассказали, что боевые действия начались стремительно, лишив их возможности эвакуироваться в безопасные районы. В городе наблюдается острая нехватка продовольствия, медикаментов и топлива из-за резкого скачка цен. Из-за боев на основных дорогах бензовозы не могут проехать в Таиз, в результате чего стоимость горючего на черном рынке выросла в три раза.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как повстанцы начали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Повстанцы пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

    Движение ранее заявило об ударе по истребителю Typhoon над провинцией Саада.

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    17 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Педиатр назвал идеальный школьный перекус для детей

    Педиатр Казаков порекомендовал давать школьникам на перекус сырники и бутерброды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ребенку в школу необходимо давать перекус, богатый белком, клетчаткой и медленными углеводами, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с мясом птицы, заявил врач-педиатр Дмитрий Казаков.

    «Если у ребенка, например, длинный учебный день или занятия в секциях после уроков, то домашнего завтрака и школьного обеда может быть недостаточно. В этом случае стоит положить ему с собой перекус в ланч-боксе. Рекомендуется выбирать варианты на основе белка, клетчатки и медленных углеводов, поскольку это надолго обеспечивает чувство сытости, поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и дает энергию», – передает РИА «Новости» слова Казакова.

    В качестве хороших вариантов он назвал бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиками куриного филе или индейки и зеленью, цельнозерновой хлебец с сыром, ломтиком помидора и одним вареным яйцом, а также сырники, творожную запеканку, кисломолочный напиток и фрукты.

    Врач также подчеркнул важность температурного режима. Если в школе негде хранить еду, Казаков посоветовал использовать термосумку с хладоэлементом или давать продукты, которые не портятся при комнатной температуре – твердый сыр, орехи, сухофрукты без сахара, плотные овощи и фрукты.

    Педиатр порекомендовал родителям собирать ланч-бокс вместе с детьми, чтобы формировать у них здоровое пищевое поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор отчитался об эффективности оздоровления в лагерях. Кроме того, Следственный комитет России начал выяснять причину массовых жалоб школьников на здоровье в Калуге.

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    17 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Нарколог объяснил опасность безалкогольного пива для водителей

    Нарколог Тюрин предупредил водителей о содержании спирта в безалкогольном пиве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Психиатр-нарколог Андрей Тюрин предупредил автомобилистов об опасности употребления безалкогольного пива перед поездкой из-за содержания в напитке небольшого количества этанола.

    Безалкогольное пиво в процессе производства подвергается брожению, поэтому в готовом продукте неизбежно остается до 0,5% этанола. В стандартной банке объемом 0,5 литра содержится примерно 2,25 миллилитра чистого спирта, что равноценно одной чайной ложке водки, пишет Lenta.RU.

    «С медицинской точки зрения одна бутылка безалкогольного пива не опьянит здорового взрослого человека и существенно не нарушит его способность управлять автомобилем. Но с юридической и практической точки зрения риск заключается не в возможном опьянении, а в показаниях прибора и накопительном эффекте», – предупредил Тюрин.

    Врач отметил, что после одной банки напитка концентрация алкоголя в крови составит около 0,04 промилле, что значительно ниже допустимого порога в 0,3 промилле. Однако при употреблении нескольких банок подряд количество спирта может накопиться до уровня, при котором алкотестер покажет приближение к порогу или превышение нормы.

    Специалист добавил, что безалкогольное пиво имеет выраженный запах, из-за которого инспектор ГИБДД вправе потребовать пройти медицинское освидетельствование. Даже при отрицательном результате эта процедура приведет к потере времени и нервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее у въехавшего в людей на остановке в Новосибирске водителя установили опьянение.

    Также Онищенко назвал рекламу безалкогольного пива циничным обходом закона.

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    17 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    США предложили более 100 млн долларов за информацию о российских хакерах

    Госдеп США предложил награду за данные о 13 российских IT-специалистах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское внешнеполитическое ведомство объявило о готовности выплатить свыше 100 млн долларов за сведения о 13 российских IT-специалистах и четырех хакерских группировках.

    В фокус внимания американских властей попали как индивидуальные разработчики, так и известные кибергруппы, которых обвиняют в атаках на критическую инфраструктуру и компьютерном мошенничестве, передает РИА «Новости».

    Максимальную награду в размере до 10 млн долларов за каждого объявили за ключевых фигурантов резонансных кибератак. В их числе обвиняемые во взломах с использованием вируса WhisperGate, атаках на системы безопасности с применением вредоносного программного обеспечения Triton, проникновении в сети энергосектора, а также операторы сервиса Media Land.

    Отдельный блок ориентировок с выплатами до 2 млн долларов отведен фигурантам дел, связанных с группировками Reborn и Z-Pentest. Правоохранительные органы разыскивают их по обвинениям в компьютерном мошенничестве, вредоносной активности и попытках нарушения работы автоматизированных промышленных систем управления.

    Государственный департамент также готов заплатить до 10 млн долларов за помощь в установлении руководителей списка хакерских объединений. В него включены группировка Conti, объединение NoName057 (16) и кибергруппа RaHDIt.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что американский адвокат Аркадий Бух убеждает своих клиентов сотрудничать с американскими спецслужбами в обмен на вознаграждение. Юрист отверг обвинения и подчеркнул, что по закону обязан рассказывать подзащитным обо всех вариантах действий при попадании под следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о снижении числа киберпреступлений в России почти на треть.

    Также суд в США оставил под стражей экстрадированного россиянина.

    Кроме того, Вашингтон обвинил Россию, Иран и Китай в кибератаках на избирательные комиссии.

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    17 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Второй за день танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    КСИР: Второй танкер с 2 млн баррелей нефти подорвался на морской мине

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о подрыве на морской мине второго за день танкера-нарушителя, перевозившего более 2 млн баррелей нефти.

    В результате подрыва судна в машинном отделении произошел мощный взрыв и начался сильный пожар, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сегодня утром второй супертанкер-нарушитель столкнулся с морской миной и загорелся», – заявили в пресс-службе военно-морских сил КСИР.

    По утверждению иранских военных, танкер отключил все системы определения местоположения и радиолокационное оборудование. Судно пыталось пройти по неразрешенному маршруту. Его название пока не уточняется.

    Утром в субботу КСИР уже сообщал о подрыве на мине и возгорании другого супертанкера, который также нарушил установленные Ираном правила прохода через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    В пятницу под удар там же попал нефтяной танкер с индийскими моряками.

    В среду в проливе затонул подорвавшийся на мине контейнеровоз.

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    17 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    Эр-Рияд заявил об угрозе энергобезопасности из-за перебоев в судоходстве

    Саудовская Аравия предупредила об угрозе экономике из-за перебоев в судоходстве

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои в судоходстве на ключевых торговых маршрутах создают серьезную угрозу для глобальной энергетической и продовольственной безопасности, заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан.

    Выступая на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Бангкоке, председатель Международного валютно-финансового комитета Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан подчеркнул важность сохранения свободы судоходства для мировой стабильности, передает ТАСС.

    «Войны и конфликты влекут за собой тяжелые гуманитарные последствия, а также значительные экономические издержки и побочные эффекты. Перебои в работе важнейших водных путей и торговых маршрутов также угрожают энергетической и продовольственной безопасности», – отметил министр. По его словам, сбои в цепочках поставок усиливают неопределенность и ценовое давление.

    Глава ведомства добавил, что высокие уровни государственного долга и растущая доходность облигаций усугубляют уязвимость многих стран. Кроме того, он указал на риски использования искусственного интеллекта, которые могут привести к углублению экономического неравенства в государствах с низким уровнем дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный валютный фонд признал продовольственную нестабильность глобальной угрозой.

    В понедельник ОПЕК+ заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

    В прошлом месяце президент США по просьбе Саудовской Аравии отказался наносить удары по хуситам.

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    17 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Турция решила увеличить добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Минэнерго Турции запланировало довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

    Tекст: Мария Иванова

    Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил о намерении страны довести объем добычи нефти до 1 млн баррелей в сутки.

    Министр во время церемонии отправки плавучей нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море рассказал о планах развития отрасли. «Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки», – заявил Байрактар, передает ТАСС.

    По его словам, страна ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом, в том числе в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане и Ливии. Анкара также намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в поисках новых залежей.

    Байрактар подчеркнул, что республика располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсудил газовое сотрудничество с министром энергетики Турции.

    В прошлом месяце Минэнерго республики сообщило о планах запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 году.

    В августе Анкара выразила надежду на запуск всех блоков станции до 2030 года.

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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

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    17 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта защитить Саудовскую Аравию

    Ас-Сиси допустил созыв парламента Египта для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов принять любые необходимые меры для защиты Саудовской Аравии на фоне эскалации конфликта с хуситами.

    Египет в случае необходимости готов созвать экстренное заседание парламента для одобрения силовых действий на Аравийском полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Al Qahera News.

    «Мы предпримем любые меры для защиты Саудовской Аравии. Я призываю парламент созвать экстренное заседание для предоставления полномочий на такие действия, если к нам поступит соответствующий запрос», – заявил ас-Сиси.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Обострение началось после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, поддерживаемой Эр-Риядом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг свыше 15 человек погибли при атаках хуситов на аэропорт Эр-Рияда.

    Хуситы заявили о поражении саудовского истребителя Typhoon над Йеменом. Они также пообещали продолжить атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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