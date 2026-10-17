В Омске задержали хватавшего девушек за интимные места велосипедиста

Tекст: Тимур Шайдуллин

Омские полицейские задержали 22-летнего жителя Центрального округа, который подъезжал к девушкам на велосипеде и хватал их за интимные места.

«Сотрудники полиции установили личность гражданина, совершавшего противоправные действия в отношении девушек... Молодой человек задержан по месту жительства и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Отмечается, что ранее молодой человек не попадал в поле зрения полиции.

Поиски злоумышленника начались после жалобы местной жительницы в социальных сетях. Она сообщила о велосипедисте, который приставал к прохожим девушкам на улицах Куйбышева, Степной, Декабристов, Ипподромной и Бульварной, после чего сразу уезжал.

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