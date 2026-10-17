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    17 октября 2026, 16:57 • Новости дня

    В Европарламенте призвали запретить выдачу любых виз гражданам России

    Депутат Европарламента Готинк предложил прекратить выдачу всех виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента Дирк Готинк призвал прекратить выдачу всех видов виз россиянам до завершения спецоперации на Украине.

    Евросоюзу следует прекратить выдачу всех видов виз гражданам России на время конфликта на Украине, передает РИА «Новости» заявление депутата Европейского парламента Дирка Готинка в интервью Euronews.

    «Каждый месяц десятки тысяч россиян путешествуют по Европе. Я думаю, что мы должны прекратить это. Это не так трудно сделать», – заявил Готинк.

    Между тем, в среду Ирландия выступила против инициативы Германии ограничить визы для россиян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России отметил, что идеи о невыдаче виз показывают «гуманитарный подход» ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз гражданам России.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня
    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

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    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    17 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Академик Зеленый предрек превращение Луны в аналог Эвереста

    Академик Зеленый назвал Луну будущим местом экстремального туризма

    Академик Зеленый предрек превращение Луны в аналог Эвереста
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель российской лунной программы, академик РАН Лев Зеленый заявил, что в перспективе Луна станет космическим аналогом Эвереста и привлечет любителей экстремального туризма со всего мира.

    «Луна станет местом экстремального туризма наподобие Джомолунгмы. Технически все можно сделать: человек может долететь даже до Плутона. Вопрос только – зачем и сколько это будет стоить», – сказал он.

    Ученый отметил, что активное освоение спутника Земли начнется в ближайшее десятилетие. Ключевая роль в этом процессе будет принадлежать роботизированным системам, в частности антропоморфным механизмам, передает ТАСС.

    По словам исследователя, человекоподобие позволит роботам ходить на двух ногах, на четвереньках и ползти по-пластунски, что делает подобную конструкцию наиболее перспективной для лунных задач. Зеленый добавил, что механизмы гораздо легче защитить от воздействия радиации и экстремальных температур, чем человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце академик Лев Зеленый предрек зависимость освоения Луны от уровня робототехники.

    В ООН напомнили о мирном освоении космоса.

    Летом эксперты заявили о неизбежном освоении лунной поверхности и Марса человечеством.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы

    Миллер: Заполненность подземных хранилищ газа в Европе упала до 74,1%

    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился до антирекордной отметки для середины октября.

    Как уточнил Миллер, Европа вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа к зимнему, однако времени на подготовку к холодам у государств ЕС остается все меньше, передает РИА «Новости».

    «Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe», – заявил Миллер журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, в период с 1 по 14 октября суммарный отбор из хранилищ превысил закачку топлива в ряде европейских государств. Такая ситуация, в частности, наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

    Запасы голубого топлива в Европе обновили исторический минимум.

    В четверг уровень заполненности европейских ПХГ достиг минимальных значений с 2011 года.

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    14 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    В турецкой провинции Анталья семеро граждан России получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.

    В районе Коркутели произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, среди пассажиров которого находились российские туристы, передает ТАСС.

    «По информации, полученной от турецких компетентных органов, сегодня в районе Коркутели провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали семеро российских граждан. Они были доставлены в местную больницу. На данный момент в медучреждении остаются двое пострадавших, остальные, в том числе дети, выписаны», – сообщили в генконсульстве России в Анталье.

    В диппредставительстве добавили, что обращений к ним по данной ситуации пока не поступало, однако дипломаты держат вопрос на контроле и готовы оказать необходимое консульское содействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Турции сообщили о 40 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    Российское посольство подтвердило отсутствие соотечественников в другом попавшем в аварию автобусе.

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    15 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день встречи

    Саммит Евросоюза впервые отложил дискуссию об Украине на второй день

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры европейских стран впервые с начала спецоперации решили перенести обсуждение вопросов поддержки Киева на второй день саммита в Брюсселе.

    В первый день встречи основная речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования семилетнего бюджетного плана, передает ТАСС.

    «Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу.

    Отмечается, что это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда украинский вопрос обсуждается не в первый день встречи лидеров стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии.

    В среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    16 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Нидерланды предусмотрели выделение 1 млрд евро на случай газового кризиса

    Нидерланды выделили до 1 млрд евро на случай газового кризиса в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Нидерландов зарезервировало до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году, чтобы избежать дефицита топлива в случае неспособности рынка самостоятельно обеспечить запасы.

    Власти Нидерландов предусмотрели выделение до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году в качестве меры предосторожности перед возможным энергетическим кризисом, сообщает РИА «Новости».

    В случае неспособности коммерческих участников рынка создать достаточные резервы обязанность по хранению до 80 ТВт.ч газа будет возложена на государственную компанию EBN. Газотранспортный оператор GTS прогнозирует, что наличие таких объемов обеспечит надежность энергоснабжения зимой 2027–2028 годов даже при суровых погодных условиях.

    Кабинет министров Нидерландов также обновил национальный план действий на случай газового кризиса. Новая стратегия учитывает последствия недавних потрясений на рынках, включая события на Украине и в Ормузском проливе, а также падение внутренней добычи газа. В среднем за последние пять лет страна расходовала зимой около 70 ТВт.ч из хранилищ, при этом целевой норматив Евросоюза для Нидерландов на 2027 год составляет 103 ТВт.ч.

    Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы. В четверг заполненность резервуаров достигла минимума с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокие цены на топливо стали серьезной проблемой для европейской экономики.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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    14 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    В Казахстане отменили концерт задержанного за наркотики рэпера Navai

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление российского рэпера Наваи Бакирова, известного под псевдонимом Navai, в Астане перенесли на неопределенный срок после задержания исполнителя правоохранительными органами Казахстана по подозрению в контрабанде наркотиков.

    Мероприятие, которое должно было пройти 14 октября, не состоится по техническим причинам, передает РИА «Новости».

    Накануне правоохранительные органы Жамбылской области совместно с пограничниками задержали артиста при въезде в республику. В автомобиле музыканта обнаружили наркотики, после чего стражи порядка завели уголовное дело о покушении на контрабанду запрещенных веществ.

    Зрителям предложили сдать билеты через платформы покупки. Поздняя отмена выступления вызвала возмущение у поклонников артиста. Директор исполнителя Рауф Гусанов отказался давать комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду рэпера задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

    В прошлом месяце Центр организации дорожного движения отозвал иск к артисту на 91 тыс. рублей.

    Судебные приставы взыскали с музыканта задолженность за коммунальные услуги.

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    16 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Отдыхающие в Анталье россияне пожаловались на январскую погоду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анталья и другие турецкие курорты оказались во власти необычайно холодной для октября погоды с сильными штормами и резким похолоданием.

    В октябре на курортах юга Турции дневная температура опустилась до плюс 18 градусов вместо привычной нормы в 26,6 градуса, продолжаются мощные ливни. Отдыхающие оказались застигнуты врасплох январской погодой, передает РИА «Новости».

    «Дождь льет, море бушует, гром гремит», – охарактеризовала погоду в районе Авсаллар российская туристка Лариса. Она отметила, что несмотря на шторм, отель работает в обычном режиме, а организаторы даже устраивали дискотеку на пляже.

    Турист Александр, отдыхающий с семьей в Каше, сообщил, что вода в Средиземном море стала холоднее, чем в прошлые годы, из-за чего местные жители уже завершили купальный сезон. В свою очередь турецкие СМИ публикуют видео последствий непогоды, на одном из которых пианист играет саундтрек из фильма «Титаник» в подтопленном отеле.

    По данным метеорологов, в Аланье и Манавгате за несколько дней выпала месячная норма осадков. При этом в Российском союзе туриндустрии пояснили, что удешевление путевок в Анталью связано не с дождями, а с плановым окончанием пляжного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв рекордных ливней в Стамбуле достигло пяти.

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