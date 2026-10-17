Роскачество раскрыло состав и пользу настоящего зефира

Роскачество назвало яблочное пюре обязательным компонентом зефира

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Роскачестве рассказали о пользе зефира, а кроме того, сотрудники ведомства назвали классический рецепт этого кондитерского продукта, пишет RT.

«Именно яблочное пюре является обязательным компонентом: если в продукте под названием «зефир» оно отсутствует, такой десерт не имеет права называться зефиром», – заявили эксперты.

В ведомстве пояснили, что классический рецепт включает сахар, патоку, яблочное пюре, пектин или агар, а также яичный белок для воздушной текстуры. Зефир без глазури не содержит жиров и имеет энергетическую ценность 300–330 килокалорий на 100 граммов, что делает его легкой сладостью. При этом натуральные студнеобразователи богаты пищевыми волокнами, яблочный пектин работает как антиоксидант, а пюре содержит витамин С.

Несмотря на очевидную пользу, специалисты призвали отказаться от зефира людям с сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара, а также соблюдать осторожность при заболеваниях поджелудочной железы.

При выборе продукта в Роскачестве посоветовали обращать внимание на отсутствие заменителей масла какао в глазури и мягкую консистенцию без кристаллов сахара. Хранить лакомство рекомендуется при комнатной температуре в полиэтиленовом пакете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роскачество выявило новую схему мошенничества со штрихкодами маркетплейсов. Ранее эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках. До этого Роскачество указало на признаки некачественного мороженого.