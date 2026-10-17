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    17 октября 2026, 16:35 • Новости дня

    Роскачество раскрыло состав и пользу настоящего зефира

    Роскачество назвало яблочное пюре обязательным компонентом зефира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты Роскачества объяснили, что главным компонентом настоящего зефира является яблочное пюре, отсутствие которого лишает десерт права носить это название.

    В Роскачестве рассказали о пользе зефира, а кроме того, сотрудники ведомства назвали классический рецепт этого кондитерского продукта, пишет RT.

    «Именно яблочное пюре является обязательным компонентом: если в продукте под названием «зефир» оно отсутствует, такой десерт не имеет права называться зефиром», – заявили эксперты.

    В ведомстве пояснили, что классический рецепт включает сахар, патоку, яблочное пюре, пектин или агар, а также яичный белок для воздушной текстуры. Зефир без глазури не содержит жиров и имеет энергетическую ценность 300–330 килокалорий на 100 граммов, что делает его легкой сладостью. При этом натуральные студнеобразователи богаты пищевыми волокнами, яблочный пектин работает как антиоксидант, а пюре содержит витамин С.

    Несмотря на очевидную пользу, специалисты призвали отказаться от зефира людям с сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара, а также соблюдать осторожность при заболеваниях поджелудочной железы.

    При выборе продукта в Роскачестве посоветовали обращать внимание на отсутствие заменителей масла какао в глазури и мягкую консистенцию без кристаллов сахара. Хранить лакомство рекомендуется при комнатной температуре в полиэтиленовом пакете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роскачество выявило новую схему мошенничества со штрихкодами маркетплейсов. Ранее эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках. До этого Роскачество указало на признаки некачественного мороженого.

    15 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    В России создали программу для быстрой оценки когнитивных функций

    Глава Минздрава Мурашко сообщил о создании программы «Нейроэкспресс»

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о создании специализированного автономного программного обеспечения, которое позволяет за 10–12 минут оценить когнитивные функции взрослых пациентов.

    В стране разработали комплекс «Нейроэкспресс» для скрининговой оценки внимания, речи, памяти и мышления, передает ТАСС.

    «Чем раньше мы обнаруживаем снижение когнитивных функций, тем выше эффективность коррекции. Для этого создано специализированное программное обеспечение», – заявил Мурашко на конференции «Охрана психического здоровья в эпоху социальных вызовов и преобразований».

    Он отметил, что система работает автономно и не требует присутствия специалиста. Программа формирует когнитивный профиль пациента, сравнивает результаты с возрастной нормой и готовит заключение для медицинской документации.

    Кроме того, в стране планируется внедрение цифровых систем поддержки принятия диагностических решений «Стресскан». Эта программа с помощью опросов выявляет признаки депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства, суицидального риска и зависимостей, автоматически уведомляя врача о факторах опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

    Тогда глава ведомства оценил ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

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    16 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на кандидоз

    Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для диагностики кандидоза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали новый ПЦР-тест для выявления кандидозной инфекции.

    «Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новый тест для количественного определения ДНК Candida albicans у пациентов с подозрением на наличие кандидозной инфекции методом ПЦР с детекцией в режиме реального времени», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    В Роспотребнадзоре отметили, что выявление конкретного вида грибка Candida имеет важное значение для выбора правильного лечения. Новый набор реагентов предназначен для клинических лабораторий.

    В ведомстве напомнили, что в 2022 году ВОЗ внесла Candida albicans в список критически приоритетных грибковых патогенов. Грибки этого рода вызывают различные заболевания – от поражений кожи и слизистых оболочек до тяжелых системных инфекций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России создали тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа.

    Роспотребнадзор начал создание новой тест-системы для выявления 30 видов ОРВИ.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 23:42 • Новости дня
    В Петербурге госпитализированы пять человек с подозрением на оспу обезьян

    Tекст: Антон Антонов

    После получения информации о возможном случае заболевания оспой обезьян госпитализированы пять человек, сообщило межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

    «В связи с получением информации о возможном случае заболевания оспой обезьян специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    В ходе расследования ведется работа по выявлению контактных лиц, госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, выдано предписание на проведение дезинфекции, используются разработанные Роспотребнадзором тест-системы для быстрой диагностики оспы обезьян, ситуация остается под контролем управления.

    «Эпидемиологическое расследование продолжается», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что пятеро контактировавших с предполагаемым носителем инфекции были госпитализированы.

    В пятницу в России зарегистрировали высокотехнологичные тест-системы на оспу обезьян.

    Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян не опасаться оспы обезьян.

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    16 октября 2026, 04:48 • Новости дня
    Эндокринолог рассказал о способе вылечить диабет второго типа

    Врач Баранов заявил о возможности вывести диабет в ремиссию

    Tекст: Катерина Туманова

    Кардинальное изменение образа жизни и снижение процента жира могут вывести диабет второго типа на ранних стадиях в полноценную ремиссию, заявил врач-эндокринолог и диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.

    Специалист пояснил, что второй тип недуга чаще встречается у взрослых людей из-за малоподвижного образа жизни и избыточного веса, когда клетки организма теряют чувствительность к вырабатываемому инсулину.

    «Если человек уже начал заболевать диабетом второго типа или болеет им небольшое количество лет, при кардинальном изменении образа жизни <...> можно вывести диабет второго типа в полноценную ремиссию, фактически – вылечить. Однако это потребует титанических усилий и большой работы над собой», – сказал он РИА «Новости».

    Медик предупредил, что при возвращении к нездоровому образу жизни болезнь вновь может вернуться.

    По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в стране сахарным диабетом первого и второго типов страдают более 6 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией и указал на причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    Кардиолог назвал диабет одной из причин ускоренного старения сердца.

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    15 октября 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин призвал обратить внимание на репродуктивное здоровье россиян

    Путин назвал серьезной задачей вопрос репродуктивного здоровья граждан

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на форуме организации «Деловая Россия» заявил о необходимости обратить пристальное внимание на вопрос репродуктивного здоровья граждан.

    Глава государства подчеркнул, что проблемы в этой сфере часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, передает РИА «Новости».

    «Что касается репродуктивного здоровья, то сейчас экология и прочие условия, стресс и прочее, и у мужчин, и у женщин такие проблемы частенько встречаются. Поэтому мы должны обращать на это внимание и без иронии, без всяких шуточек. Это очень серьезный вопрос. И государство старается это делать», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Президент заявил о быстром развитии платформенной экономики в стране.

    Глава государства отметил отсутствие существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак.

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    17 октября 2026, 08:11 • Новости дня
    Раненые солдаты ВСУ умерли в госпиталях Чернигова из-за нехватки врачей

    В Чернигове из-за дефицита медиков скончались раненые бойцы ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В медицинских учреждениях Черниговской области из-за дефицита персонала и недостатка развернутых военных госпиталей начали массово умирать раненые военнослужащие Вооруженных сил Украины.

    Существующих мощностей не хватает, чтобы справиться с потоком украинских военных, пострадавших в результате российских ударов, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    «Медицинского персонала не хватает, в результате чего многие боевики ВСУ умирают прямо в медицинских учреждениях», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские войска нанесли удар по пункту управления беспилотниками ВСУ в Черниговской области. До этого военные сорвали ротацию украинских сил в районе Гремяча. Эксперты заявили о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове.

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    15 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Онколог назвала причины развития рака груди у мужчин

    Онколог Давыденкова указала на риск рака груди у принимающих стероиды мужчин

    Tекст: Катерина Туманова

    Хирург-маммолог Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова предупредила, что употребляющие анаболические стероиды и гормоны роста спортсмены подвержены повышенному риску развития рака молочной железы.

    Заболевание встречается у сильного пола в сотни раз реже по сравнению с женщинами. Обычно опухоли выявляются на поздних стадиях при появлении заметных изменений на коже. Для точной диагностики специалисты применяют УЗИ и маммографию.

    «У мужчин тоже есть зачаток молочной железы, который содержит основные структурные элементы: протоки и дольки. Зачаток не развивается, как у женщин, потому что у мужчин другой гормональный фон. Мужчины болеют, но значительно реже. Если привести в пример Мурманскую область, то на три-четыре случая выявления рака молочной железы у мужчин в год приходится свыше 450 случаев у женщин», – рассказала врач РИА «Новости».

    Медик добавила, что следящие за собой мужчины часто используют медицинские препараты для улучшения физической формы, что может оказать неожиданный и неприятный эффект.

    «Многие мужчины сейчас активно следят за собой, занимаются спортом. Некоторые применяют медицинские препараты (анаболические стероиды, гормон роста). Это способствует развитию, например, истинной гинекомастии. Есть мнение, что они же будут влиять на развитие рака молочной железы», – предупредила врач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пятилетняя выживаемость онкопациентов в России выросла на 10%. Онколог Ахмаев развеял популярные мифы о причинах возникновения рака. онколог Минздрава назвал главный способ защиты от рака легкого.

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    15 октября 2026, 05:05 • Новости дня
    Сомнолог назвала внезапную сонливость признаком проблем со здоровьем

    Сомнолог Царева: Внезапная сонливость может говорить о проблемах со здоровьем

    Tекст: Катерина Туманова

    Невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царева назвала избыточный сон следствием проблем со здоровьем и способом организма восполнить нехватку ресурсов при стрессе или депрессии.

    Увеличение продолжительности ночного отдыха чаще всего выступает следствием проблем со здоровьем, а не их причиной.

    «Как правило, когда речь идёт о сне больше 12 часов, мы говорим, что этот сон ненормальный. А кроме того, избыточный сон может быть для конкретного человека: то есть, например, он всю жизнь спал шесть часов и высыпался, а тут он внезапно начал спать по десять часов», – пояснила Царёва RT.

    По ее словам, организм часто требует более длительного отдыха для восполнения нехватки ресурсов. Например, это может происходить при депрессии, когда человеку не хватает сил справиться со стрессом.

    Эксперт добавила, что долгий сон также может указывать на дефицит ночного отдыха в другие дни, например, когда люди отсыпаются на выходных. Кроме того, причиной может быть ухудшение качества сна из-за бессонницы, остановок дыхания или движений ног.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-сомнолог Бузунов рассказал, как высыпаться за ночь. Невролог Бутенко назвала апноэ главной причиной утренней усталости. Сомнолог Магомедова назвала причины возникновения ночных кошмаров.


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    15 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака

    Минздрав зарегистрировал российский препарат от опухолей мозга и пищевода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало отечественный препарат «Нимоланцим», предназначенный для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

    Новый медикамент может применяться при лечении опухолей головы и шеи, а также пищевода, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения ряда злокачественных новообразований… «Нимоланцим», международное непатентованное наименование Нимотузумаб. Держателем регистрационного удостоверения является российская фармацевтическая компания АО «Ланцет», – рассказали в пресс-службе.

    В министерстве добавили, что препарат также предназначен для лечения пациентов с отдельными видами злокачественных опухолей головного мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

    Также специалисты назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Кроме того, академик Александр Гинцбург анонсировал создание трех новых вакцин от онкологических заболеваний.

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    17 октября 2026, 05:58 • Новости дня
    Минздрав предложил утвердить стандарт медицинской помощи при вирусных пневмониях

    Tекст: Антон Антонов

    Минздрав России подготовил проект стандарта медпомощи взрослым с вирусными пневмониями, следует из ведомственного документа.

    Проект приказа Минздрава устанавливает стандарт, в котором средняя продолжительность лечения должна занять 11 дней, передает РИА «Новости».

    Для диагностики заболевания предусмотрены первичные приемы инфекциониста и терапевта, а также осмотр врачом скорой медпомощи. Для лечения пневмонии в документе прописаны суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом и ежедневный осмотр инфекционистом и терапевтом.

    В перечень лабораторных методов исследования включены различные исследования крови на уровень ферритина и прокальцитонина, молекулярно-биологические исследования мазков на коронавирусы, грипп, респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, метапневмовирус, парагриппы, риновирусы и бокавирус, экспресс-исследования на вирусы гриппа A и B и аденовирус, а также общие анализы крови и мочи.

    К инструментальным методам исследования отнесены электрокардиограмма, компьютерная томография органов грудной полости, рентгенография легких и пульсоксиметрия. Среди немедикаментозных методов лечения предусмотрена оксигенотерапия при заболеваниях легких, а в список лекарственных препаратов включены 13 средств, среди которых ибупрофен, парацетамол, амброксол, бромгексин, бутамират, ренгалин и другие, также документ предусматривает специальную диету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Минздрав обновил стандарт лечения депрессии.

    Минздрав утвердил новые правила лечения шизофрении у взрослых.

    Летом Минздрав изменил стандарт лечения панических атак.

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    16 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Онищенко назвал самую опасную инфекцию в мире

    Онищенко назвал грипп самой опасной в мире инфекцией

    Tекст: Катерина Туманова

    Грипп остается самой опасной инфекцией в мире из-за риска тяжелых системных осложнений у сотен миллионов заболевших, предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Не надо недооценивать грипп, это сейчас самая опасная инфекция, ею болеют сотни миллионов человек. После перенесенного заболевания у людей, особенно у тех, у кого имеются хронические заболевания, возникают системные осложнения, до которых лучше не доводить», – подчеркнул Онищенко в беседе с РИА «Новости».

    Академик отметил, что пока уровень заболеваемости не превышает норму ни в одном российском регионе, однако рост уже начался.

    Резкое похолодание в европейской части страны спровоцирует более интенсивный подъем заболеваемости, поэтому необходимо сделать прививку.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее прогнозировала пик заболеваемости гриппом в России на новогодние праздники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России. Министр Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе.

    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

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    17 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Главный онколог Москвы назвал возраст повышения риска развития рака

    Главный онколог Москвы Хатьков: Риск развития рака возрастает после 50 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков заявил, что процесс превращения нормальных клеток организма в злокачественные начинается после 50 лет.

    Риск развития рака повышается после 50 лет. Об этом в рамках Недели борьбы против рака молочной железы рассказал РИА «Новости» главный онколог Москвы, директор МКНЦ имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.

    «Процесс канцерогенеза начинается в организме в период после 50 лет – его можно считать естественной частью старения. Доля пациенток с раком молочной железы в возрасте до 40 лет составляет всего 6,4%», – рассказал Хатьков.

    Он отметил, что до 10% всех случаев рака груди провоцируют наследственные мутации, треть из которых приходится на гены BRCA1 и BRCA2. Поломки в первом гене повышают вероятность развития этого заболевания в возрасте моложе 40 лет до 45–60%, а у носителей мутаций во втором риски составляют 25–40%.

    Врач посоветовал пройти генетическое исследование и проконсультироваться с онкологом, если родственницы болели раком груди или яичников. Также это стоит сделать, если в семейном анамнезе есть наследственные опухолевые синдромы Ли-Фраумени и Коудена, добавил Хатьков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг онколог назвала причины развития рака груди у мужчин. Ранее Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака.

    А в прошлом месяце российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны.

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    15 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Рошаль объяснил нежелание называть клиники своим именем

    Рошаль призвал не называть клиники его именем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль признался, что не хотел бы, чтобы клиники в Москве и Подмосковье называли его именем из-за двойной ответственности.

    «Я никогда не хотел, чтобы клинику называли моим именем, и сейчас не хочу», – заявил Рошаль.

    Он пояснил, что люди часто путают Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке. Рошаль отметил, что каждое утро читает отзывы родителей об обоих учреждениях, и теперь его ответственность удвоилась, передает ТАСС.

    По его словам, плохой отзыв для больницы – это сигнал о боли родителей, а не упрек, и к пациентам нужно относиться как к своим детям.

    НИИ детской хирургии и травматологии отмечает 130-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года в клинику Рошаля доставили ребенка, пострадавшего в Брянской области.

    Леониду Рошалю вручили премию «Разговоры о важном» за лучшее интервью года.

    В апреле прошлого года президент Владимир Путин оценил новый медцентр имени Рошаля в Подмосковье.

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    16 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    В Китае умер пионер лечения сердца стволовыми клетками Ли Жэнькэ

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китайский ученый Ли Жэнькэ, разработавший биоматериалы для восстановления тканей сердца, умер во время академической конференции в Сиане в возрасте 65 лет.

    О кончине специалиста по сердечно-сосудистым заболеваниям сообщил Китайский университет Гонконга, пишет South China Morning Post.

    Ли Жэнькэ применял инженерные принципы к человеческому сердцу и разработал проводящие биоматериалы для восстановления тканей, поврежденных в результате сердечных приступов. Причина смерти профессора не уточняется.

    Ученый родился в Харбине в 1961 году, получил образование в Харбинском и Шаньсийском медицинских университетах, а также в Университете Торонто. До своей смерти он занимал должность заместителя декана медицинского факультета в Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские исследователи нашли способ превращать стволовые клетки в клетки сердца. В том же месяце отечественные специалисты разработали метод выращивания зубов из стволовых клеток. В прошлом году китайские ученые заявили о пользе шампанского для сердечно-сосудистой системы.

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    17 октября 2026, 08:07 • Новости дня
    Педиатр назвал идеальный школьный перекус для детей

    Педиатр Казаков порекомендовал давать школьникам на перекус сырники и бутерброды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ребенку в школу необходимо давать перекус, богатый белком, клетчаткой и медленными углеводами, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с мясом птицы, заявил врач-педиатр Дмитрий Казаков.

    «Если у ребенка, например, длинный учебный день или занятия в секциях после уроков, то домашнего завтрака и школьного обеда может быть недостаточно. В этом случае стоит положить ему с собой перекус в ланч-боксе. Рекомендуется выбирать варианты на основе белка, клетчатки и медленных углеводов, поскольку это надолго обеспечивает чувство сытости, поддерживает нормальную работу желудочно-кишечного тракта и дает энергию», – передает РИА «Новости» слова Казакова.

    В качестве хороших вариантов он назвал бутерброд из цельнозернового хлеба с ломтиками куриного филе или индейки и зеленью, цельнозерновой хлебец с сыром, ломтиком помидора и одним вареным яйцом, а также сырники, творожную запеканку, кисломолочный напиток и фрукты.

    Врач также подчеркнул важность температурного режима. Если в школе негде хранить еду, Казаков посоветовал использовать термосумку с хладоэлементом или давать продукты, которые не портятся при комнатной температуре – твердый сыр, орехи, сухофрукты без сахара, плотные овощи и фрукты.

    Педиатр порекомендовал родителям собирать ланч-бокс вместе с детьми, чтобы формировать у них здоровое пищевое поведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор отчитался об эффективности оздоровления в лагерях. Кроме того, Следственный комитет России начал выяснять причину массовых жалоб школьников на здоровье в Калуге.

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