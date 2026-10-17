Синоптик назвал сроки замены летней резины на зимнюю в Москве

Синоптик Леус: Менять летнюю резину на зимнюю в Москве можно в начале ноября

Tекст: Мария Иванова

Однако тем, кто использует машину в сумерки и ночью, стоит задуматься о замене шин раньше из-за околонулевых температур, написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус отметил, что «автомобильная зима» по климату начинается в столице 19 ноября. С этого дня среднесуточная температура воздуха обычно опускается ниже плюс 5 градусов, при которой производители рекомендуют переходить на зимние шины.

По его словам, теплая и сухая погода октября позволяет отложить замену резины. В ближайшую неделю в столице сохранится антициклональная погода со средним температурным фоном на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг синоптик пообещал москвичам возвращение сентябрьского тепла.

В прошлую пятницу в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

В прошлом месяце в Гидрометцентре сообщили о погоде в Москве в октябре.