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    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    17 октября 2026, 16:01 • Новости дня

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan Даймон заявил о способности российской армии дойти до Парижа

    Глава JPMorgan заявил о способности российской армии дойти до Парижа
    @ Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы европейских стран находятся в плачевном состоянии, поэтому российская армия при желании могла бы дойти до Парижа, заявил глава американского банка JPMorgan Джейми Даймон.

    «Российская армия могла бы сегодня дойти прямо до Парижа, если бы захотела. Европа оказалась в весьма непростом положении. Речь не о том, что произойдет в следующем году, – все дело в глубинных, тектонических сдвигах», – заявил Даймон, выступая на The Economic Club of Chicago.

    По мнению банкира, США должны помочь европейцам вырваться из этих условий, расширяя торговое сотрудничество и ни в коем случае не допуская раскола западного мира, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал Европу проигравшей в конфликте на Украине.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал желание стран ЕС урезать оборонный бюджет.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    16 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление.

    Специалисты европейского департамента Международного валютного фонда предупредили о нехватке запасов природного газа в подземных хранилищах стран Европы накануне зимы, что грозит региону повышением цен на отопление, передает ТАСС.

    В докладе организации отмечается, что стоимость голубого топлива остается существенно выше уровня, наблюдавшегося до конфликта США и Ирана, однако не достигает пиковых значений, зафиксированных после начала спецоперации на Украине.

    Аналитики подчеркнули, что ситуация осложняется климатическим фактором. Недавние рекордные температуры и дефицит осадков уже ударили по сельскому хозяйству, речному транспорту и энергогенерации, при этом эксперты прогнозируют дальнейшие экстремальные погодные явления в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    Биржевые цены на этот энергоноситель опустились ниже тысячи долларов.

    В прошлом месяце в Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в регионе.

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    16 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Чехия отказалась выступать гарантом по кредиту Евросоюза для Украины

    Премьер Чехии Бабиш отказался гарантировать кредит Евросоюза для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика не станет выступать гарантом по многомиллиардному кредиту Евросоюза для Украины.

    Прага не планирует предоставлять поручительство по новым европейским заимствованиям для Киева, передает ТАСС.

    «Мне не нравится, что в европейском бюджете заложены 100 млрд евро для Украины. Эти деньги должны были бы быть предоставлены в долг. В любом случае Чехия не будет гарантировать этот кредит», – сообщил Бабиш перед началом второго дня заседания Евросовета.

    Он подчеркнул, что средства для Киева следует привлекать вне рамок бюджета сообщества на 2028–2034 годы, поскольку у стран объединения нет достаточного количества свободных денег. Политик выразил уверенность, что Владимир Зеленский вновь выступит с заявлениями об отсутствии средств и систем противовоздушной обороны Patriot.

    Чешский премьер также высказался за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. По его словам, Европа сейчас фактически находится вне мирного процесса, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Чехия отвергла предложения Еврокомиссии по долгосрочному бюджету ЕС.

    Глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в объединении из-за финансового документа.

    В среду Словакия исключила участие в новом кредите для Украины.

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    16 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой

    Каллас заявила о потребности Украины в дополнительных системах ПВО

    Каллас признала крайне тяжелое положение Украины перед зимой
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас констатировала сложное положение Украины перед наступающей зимой и призвала европейские страны увеличить поставки средств противовоздушной обороны.

    Лидеры государств Евросоюза собрались в Брюсселе для обсуждения дополнительной военной и финансовой поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Ситуация действительно очень тяжелая. Нам необходимо поддержать Украину, чтобы она смогла пережить зиму, поскольку зима будет суровой», – сказала Каллас журналистам перед началом второго дня саммита.

    По ее словам, украинским войскам прежде всего требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. На встрече европейские политики намерены обсудить защиту энергетической инфраструктуры Украины, а также потребности государства на 2027 год, несмотря на ранее согласованный кредит в размере 90 млрд евро.

    Москва неоднократно заявляла, что продолжение военных поставок Западом затягивает конфликт. Российские войска наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре Украины, используемым для обеспечения военных действий, а не по гражданскому населению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Соединенные Штаты отказались жертвовать ракетами противовоздушной обороны ради поставок на Украину.

    В четверг участники саммита Евросоюза впервые отложили обсуждение помощи Киеву на второй день встречи.

    В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите для украинского государства.

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    16 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы

    Миллер: Заполненность подземных хранилищ газа в Европе упала до 74,1%

    Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился до антирекордной отметки для середины октября.

    Как уточнил Миллер, Европа вступила в переходный период от летнего режима работы подземных хранилищ газа к зимнему, однако времени на подготовку к холодам у государств ЕС остается все меньше, передает РИА «Новости».

    «Заполненность европейских газовых хранилищ находится на антирекордном для середины октября уровне – 74,1%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe», – заявил Миллер журналистам на полях форума «Российская энергетическая неделя».

    По его словам, в период с 1 по 14 октября суммарный отбор из хранилищ превысил закачку топлива в ряде европейских государств. Такая ситуация, в частности, наблюдалась в Австрии, Бельгии, Дании, Польше, Словакии, Хорватии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу МВФ отметил нехватку газа в европейских хранилищах перед зимой.

    Запасы голубого топлива в Европе обновили исторический минимум.

    В четверг уровень заполненности европейских ПХГ достиг минимальных значений с 2011 года.

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    15 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день встречи

    Саммит Евросоюза впервые отложил дискуссию об Украине на второй день

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры европейских стран впервые с начала спецоперации решили перенести обсуждение вопросов поддержки Киева на второй день саммита в Брюсселе.

    В первый день встречи основная речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования семилетнего бюджетного плана, передает ТАСС.

    «Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу.

    Отмечается, что это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда украинский вопрос обсуждается не в первый день встречи лидеров стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии.

    В среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    16 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Нидерланды предусмотрели выделение 1 млрд евро на случай газового кризиса

    Нидерланды выделили до 1 млрд евро на случай газового кризиса в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Нидерландов зарезервировало до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году, чтобы избежать дефицита топлива в случае неспособности рынка самостоятельно обеспечить запасы.

    Власти Нидерландов предусмотрели выделение до 1 млрд евро на заполнение газохранилищ в 2027 году в качестве меры предосторожности перед возможным энергетическим кризисом, сообщает РИА «Новости».

    В случае неспособности коммерческих участников рынка создать достаточные резервы обязанность по хранению до 80 ТВт.ч газа будет возложена на государственную компанию EBN. Газотранспортный оператор GTS прогнозирует, что наличие таких объемов обеспечит надежность энергоснабжения зимой 2027–2028 годов даже при суровых погодных условиях.

    Кабинет министров Нидерландов также обновил национальный план действий на случай газового кризиса. Новая стратегия учитывает последствия недавних потрясений на рынках, включая события на Украине и в Ормузском проливе, а также падение внутренней добычи газа. В среднем за последние пять лет страна расходовала зимой около 70 ТВт.ч из хранилищ, при этом целевой норматив Евросоюза для Нидерландов на 2027 год составляет 103 ТВт.ч.

    Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер констатировал антирекордный уровень запасов газа в хранилищах Европы. В четверг заполненность резервуаров достигла минимума с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокие цены на топливо стали серьезной проблемой для европейской экономики.

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    16 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Новак заявил о готовности России увеличить поставки энергоресурсов в Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия готова увеличить объемы поставок энергоресурсов в Европу, в том числе в рамках действующих долгосрочных контрактов, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Европу. Об этом вице-премьер Александр Новак сказал на пленарной сессии Российской энергетической недели, передает ТАСС.

    «Мы готовы обеспечивать поставки в большем объеме. Не мы отказались от дешевых и стабильных поставок энергоресурсов из России. Это Европа такое решение приняла по политическим соображениям. Мы готовы и дальше исполнять свои контракты», – заявил он.

    Вице-премьер отметил, что контракты с Европой носят долгосрочный характер, некоторые из них, например, по газу, действуют до 2035–2040 годов. Он подчеркнул, что односторонний отказ от этих поставок не основан на правовой базе и принимается политически, в ущерб потребителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что Россия с 2022 года поставила Евросоюзу энергоресурсов на 320,7 млрд долларов.

    А весной Россия резко увеличила поставки сжиженного природного газа Европе. При этом позже Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ.

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    15 октября 2026, 00:10 • Новости дня
    Хакеры получили доступ к реестру физлиц Дании из-за пароля «123456»

    Tекст: Катерина Туманова

    Киберзлоумышленники получили доступ к центральной базе гражданской регистрации (CPR) Дании благодаря использованию сотрудниками IT-компании простейшей комбинации цифр для защиты административных учетных записей.

    По меньшей мере три учетные записи в компании, связанные с крупным нарушением датского реестра физлиц CPR, использовали пароль «123456», включая учетную запись администратора, пишет Copenhagen Post.

    Инцидент затронул информацию о почти 8,8 млн номеров социального страхования, передает издание Politiken.

    Профессор Орхусского университета Йенс Мируп Педерсен назвал подобный подход фатальным.

    «На самом деле никакой защиты нет, это открытая дверь. Пароль типа «123456» – один из первых, который вы решили бы использовать, если бы взяли список самых  распространенных паролей. Мне трудно представить, чтобы система безопасности могла сработать хуже. Проблемы рано или поздно должны были произойти», – отметил эксперт.

    Компания Pays ApS подтвердила, что хакеры получили доступ к CPR именно через её системы.

    «Наша компания подверглась атаке, в результате которой был нарушен наш законный доступ к поиску информации в системе CPR», – сказала управляющий директор компании Софи Лаурсен

    Анонимный хакер сообщил журналистам, что находился в системе 21 день и 17 часов. Продавать похищенную базу злоумышленник не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дании 5 октября произошла утечка личных данных почти 9 млн человек. Хакерская атака обрушила японскую систему данных о стихийных бедствиях.

    Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах.

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    15 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

    Галузин заявил об отсутствии предмета диалога с ЕС по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин исключил возможность переговоров с представителями Европы, которые не настроены искать пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса через устранение его первопричин.

    Российский МИД не видит перспектив для возобновления переговоров с Европой, так как предмета для разговора с Германией, Францией и Британией сейчас нет.

    Европейские государства продолжают обсуждать новые санкционные пакеты вместо реального поиска путей политического урегулирования.

    «Мы в принципе не намерены идти договариваться с западноевропейцами. Они безоглядно накачивают киевский режим оружием и деньгами для террористических атак против населения России», – заявил «Известиям» Галузин.

    По его оценке, подобные шаги наглядно демонстрируют полную недоговороспособность Запада.

    «Конструктивных идей не предлагают, то есть предмета для разговора с ними сейчас, по сути, нет», – пояснил дипломат.

    При этом Галузин добавил, что Москва рассмотрит возможные обращения послов о новых встречах, однако западным представителям необходимо приходить с конструктивными идеями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика по Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии предварительных условий для возобновления отношений с европейскими странами.

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    16 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Испания сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года

    Испания в августе сократила экспорт вина в Россию до минимума с 2023 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    В августе объем поставок испанского вина на российский рынок снизился вдвое по сравнению с июлем и составил 1,64 млн евро, достигнув самого низкого показателя с конца 2023 года, следует из данных Евростата.

    Общий объем экспорта вина из стран Евросоюза в Россию в августе снизился на 18% по сравнению с предшествующим месяцем и составил 50,2 млн евро, передает РИА «Новости».

    Крупнейшим поставщиком вина в Россию среди европейских государств осталась Италия. Несмотря на сокращение экспорта на пятую часть, итальянские производители отгрузили продукции на 23,3 млн евро, что составило почти половину всех европейских поставок за месяц.

    Второе место заняла Латвия, которая сократила отгрузки на 30%, до 7,8 млн евро. Тройку лидеров замкнула Франция, увеличившая экспорт на 38% к июлю, до 5,6 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия сократила импорт вина из Евросоюза.

    В июне Франция покинула тройку главных европейских поставщиков вина в страну.

    В мае Москва с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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    15 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Полянский уличил страны Европы в панике из-за диалога России и США

    Полянский: Европейские страны запаниковали из-за диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские государства впадают в панику и пытаются сорвать процесс при признаках налаживания диалога Москвы и Вашингтона.

    Полянский на закрытом заседании постсовета ОБСЕ отметил, что Брюссель нервно реагирует на возобновившийся американо-российский диалог, передает РИА «Новости».

    «Как только между Россией и США появляются признаки налаживания уважительного и взаимовыгодного диалога, как только неприкасаемость и непогрешимость киевского главаря ставится под вопрос, европейские государства неизменно впадают в панику и предпринимают шаги, направленные на срыв этого процесса», – заявил он.

    По его словам, для срыва движения к устойчивому миру Евросоюз использует поставки оружия Киеву и новые санкции. Дипломат добавил, что России нужен долгосрочный мир с признанием реалий на земле, а спецоперация будет продолжаться до реализации всех поставленных задач.

    Полянский также отметил, что в Киеве не задумываются о деэскалации, она существует лишь в речах Владимира Зеленского, рассчитанных на западную аудиторию. С 5 по 11 октября из-за действий украинских военных погибли 52 мирных жителя и 274 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Киева идти на мир.

    Во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ рассказал о негласных контактах с европейцами.

    Евросоюз готовил новые санкции против Москвы вопреки мирным инициативам Вашингтона.

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    15 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков назвал деструктивной позицию Европы по дизельной сделке России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран Европы по сделке между Россией и США о поставках дизельного топлива является деструктивной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран. Они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента Трампа, и подобное решение американской администрации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Кроме того, Песков отметил, что глобальные энергетические рынки находятся в крайне напряженном состоянии. По его словам, на это влияет множество факторов, в том числе невозможность выводить значительные объемы российской нефти и нефтепродуктов на экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг The New York Post узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки топлива.

    В тот же день премьер Чехии Андрей Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком.

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