«Факел» прервал рекордную серию без побед в Российской премьер-лиге

«Факел» обыграл «Крылья Советов» и прервал серию из 28 матчей без побед

Tекст: Мария Иванова

Воронежский футбольный клуб «Факел» со счетом 2:1 обыграл в гостях самарские «Крылья Советов» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

У «Факела» забитыми мячами отметились Клейтон на 17-й минуте и Матвей Бардачев на 67-й минуте. У «Крыльев Советов» отличился Мартин Крамарич на 25-й минуте.

Таким образом, «Факел» прервал рекордную серию из 28 матчей без побед в чемпионатах России по футболу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце футболиста ЦСКА дисквалифицировали на четыре матча за толчок судьи в матче РПЛ.

«Зенит» и «Динамо» победили в матчах турнира, а ЦСКА и «Рубин» разошлись ничьей.

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